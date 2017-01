SÂMBĂTĂ, VOLEI PE PLAJĂ LA “ARENA BEACH CVM” DIN MAMAIA

Sâmbătă, de la ora 10.00, este programată a doua etapă a Cupei “Public Bet” la volei pe plajă, competiţie găzduită de terenurile de la “Arena Beach CVM” din Mamaia, zona Cazino. Întrecerea se adresează tuturor pasionaţilor acestui sport. Nu se percepe taxă de înscriere, iar premiile sunt în valoare totală de 13.000 de lei. Fecare participant va primi câte un tricou, o şapcă şi o minge. Echipele sunt formate din câte doi jucători şi ele pot fi masculine, feminine sau mixte. Există o singură secţiune de concurs, la care participă toate echipele înscrise. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0744.426.743. Cotidianul Telegraf este partener media al acestui eveniment.

ARGINT PENTRU SPICU HORIA CONSTANŢA LA CN DE OINĂ JUNIORI

Prima zi a Campionatelor Naţionale de Oină pentru juniori, care au loc la Baza Sportivă “Cleopatra” din Complexul “Badea Cîrţan” din Constanţa, a adus medaliile de argint pentru formaţia Spicu Horia Constanţa. Clubul de pe litoral a ocupat locul secund în întrecerea juniorilor III, fiind devansat de Biruinţa Gherăeşti Neamţ. Rezultate: Spicu Horia Constanţa - Biruinţa Gherăeşti Neamţ 6-6, Comunitar Prima Prundeni Vîlcea - Spicu Horia 0-13, Biruinţa - Vîlcea 32-3, Biruinţa - Spicu Horia 25-4, Spicu Horia - Vîlcea 12-1, Vîlcea - Biruinţa 6-15. Clasament final: 1. Biruinţa 11p, 2. Spicu Horia 9p, 3. Vîlcea 4p.

LINDEGAARD ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU MANCHESTER UNITED

Portarul danez Anders Lindegaard a semnat un nou contract pe patru sezoane cu Manchester United, unde a venit în ianuarie 2011, a anunţat, vineri, vicecampioana Angliei. Lindegaard, în vârstă de 28 de ani, a fost portarul numărul 1 al grupării până la accidentarea sa la ligamente în luna februarie. Anders Lindegaard, al treilea portar al Danemarcei la EURO 2012, are cinci selecţii în echipa naţională.

LEUCEMIA LUI STILIAN PETROV ESTE ÎN REMISIE

Clubul Aston Villa a anunţat că leucemia acută cu care a fost diagnosticat jucătorul Stilian Petrov în luna martie este în remisie, ceea ce reprezintă o veste foarte bună, însă a precizat că lupta fotbalistului pentru a fi sănătos nu s-a încheiat. Boala a fost descoperită după ce jucătorul în vârstă de 32 de ani, căpitanul echipei engleze, a acuzat stări febrile în urma unui meci cu Arsenal Londra şi a efectuat un control medical. Petrov evoluează din 2006 la Aston Villa, după ce anterior a mai jucat la ŢSKA Sofia şi Celtic Glasgow. El are 105 selecţii pentru naţionala Bulgariei.

CAZORLA PLEACĂ LA ARSENAL

Internaţionalul spaniol Santiago Cazorla a anunţat că va părăsi echipa Malaga pentru a evolua în Premier League, la Arsenal Londra. „Pot să spun că sunt jucătorul echipei Arsenal”, a scris mijlocaşul ofensiv în vârstă de 27 de ani, care a înscris nouă goluri în sezonul trecut pentru Malaga. Jucătorul a fost format la Oviedo, apoi a mai evoluat la Huelva şi Villarreal. El a acumulat 47 de selecţii în naţionala Spaniei, cu care a câştigat Campionatul European în 2008 şi în 2012. Cazorla este al treilea jucător transferat de Arsenal în această vară, după germanul Lukas Podolski şi francezul Olivier Giroud.

MUAMBA A JUCAT FOTBAL DIN NOU

Englezul Fabrice Muamba, de la Bolton, victima unui stop cardiac în timpul unui meci din Cupa Angliei, pe 17 martie, a dezvăluit că a jucat fotbal în timpul vacanţei din Dubai, în luna mai. „Mă aflam la piscina hotelului când am văzut oamenii jucând fotbal. M-am dus şi eu, cu prietenii şi cu Shauna (n.r. - logodnica sa). Am jucat timp de 10-15 de minute aproape normal. Era ca un antrenament. A fost minunat şi mi-a plăcut foarte mult. A fost ca şi cum totul începea de la zero. Sper că Dumnezeu îmi va permite din nou să fiu pe teren, cu 11 jucători, pentru a juca. Ar fi cu adevărat minunat”, a declarat fostul internaţional englez under-21.

VIDIC ESTE REFĂCUT ŞI REVINE LA MANCHESTER UNITED

Fotbalistul sârb al echipei Manchester United, Nemanja Vidic, va participa la turneul pe care gruparea engleză îl va efectua în Scandinavia, după ce le-a ratat pe cele din Africa de Sud şi China, de luna trecută. Internaţionalul sârb este recuperat complet în urma unei operaţii la ligamentele încrucişate, iar revenirea sa îi permite lui Alex Ferguson să aibă mai multe opţiuni în apărare. Manchester United va întâlni duminică echipa Valerenga, după care miercuri va juca împotriva formaţiei FC Barcelona. Echipa engleză are programat ultimul meci dinaintea începerii sezonului pe 11 august, cu Hannover.

AQUILANI S-A TRANSFERAT LA FIORENTINA

Mijlocaşul italian al formaţiei Liverpool, Alberto Aquilani, a semnat un contract cu Fiorentina, a anunţat, vineri, clubul englez, pe site-ul oficial. „Liverpool FC este în măsură să confirme că Alberto Aquilani a finalizat transferul la Fiorentina, echipă din Serie A”, a anunţat clubul englez. Aquilani, în vârstă de 28 de ani, a venit la Liverpool în august 2009, el fiind împrumutat în ultimele două sezoane la Juventus Torino şi AC Milan.

NADAL, FORFAIT PENTRU TURNEUL DE LA TORONTO

Spaniolul Rafael Nadal, care a ratat turneul olimpic de tenis de la Londra din cauza unei accidentări la genunchi, nu va disputa Mastersul 1000 de la Toronto, programat să debuteze săptămâna viitoare. Anunţul făcut de jucătorul spaniol în vârstă de 26 de ani intervine după ce a decis să nu-şi apere titlul olimpic la Londra şi lasă în suspans participarea sa la US Open, ce va debuta pe 27 august. „Nu sunt pregătit să joc şi sper să revin în 2014 la acest mare turneu. Continuu recuperarea şi antrenamentele”, a scris Nadal pe Twitter. Sextuplul câştigător al turneului de la Roland Garros a mai câştigat în două rânduri Mastersul de la Toronto, care se desfăşoară alternativ, un an la Montreal, altul la Toronto.