LIGA 1 LA FOTBAL, ETAPA A 3-A

Programul partidelor din etapa a 3-a a Ligii 1 la fotbal - vineri: Gloria Bistriţa - Gaz Metan Mediaş (ora 19.00, Digi Sport 1), Pandurii Tg. Jiu - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 21.30, Digi Sport 1); sâmbătă: CS Turnu Severin - Concordia Chiajna (ora 19.00, Digi Sport 1), Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi (ora 21.30, Digi Sport 1), CFR Cluj - FC Vaslui (ora 21.45, Dolce Sport); duminică: Viitorul Constanţa - Astra Ploieşti (ora 19.00, Digi Sport 1), Steaua Bucureşti - U. Cluj (ora 21.30, Digi Sport 1); luni: Rapid Bucureşti - CSMS Iaşi (ora 19.00, Digi Sport 1), FC Braşov - Dinamo Bucureşti (ora 21.30, Digi Sport 1).

SÂMBĂTĂ, VOLEI PE PLAJĂ LA “ARENA BEACH CVM” DIN MAMAIA

Sâmbătă, de la ora 10.00, este programată a doua etapă a Cupei “Public Bet” la volei pe plajă, competiţie găzduită de terenurile de la “Arena Beach CVM” din Mamaia, zona Cazino. Întrecerea se adresează tuturor pasionaţilor acestui sport. Nu se percepe taxă de înscriere, iar premiile sunt în valoare totală de 13.000 de lei. Fecare participant va primi câte un tricou, o şapcă şi o minge. Echipele sunt formate din câte doi jucători şi ele pot fi masculine, feminine sau mixte. Există o singură secţiune de concurs, la care participă toate echipele înscrise. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0744.426.743. Cotidianul Telegraf este partener media al acestui eveniment.

INTERNAŢIONALII FRANCEZI SANCŢIONAŢI NU VOR PRIMI PRIME

Jucătorii Samir Nasri, Jeremy Menez, Hatem Ben Arfa şi Yann Mvila, sancţionaţi pe 27 iulie pentru atitudinea de la EURO 2012, nu vor primi primele stabilite pentru participanţii la turneul din Polonia şi Ucraina, a anunţat Federaţia Franceză de Fotbal (FFF). „În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi jucători din echipa Franţei selecţionaţi pentru turneul Euro 2012, prima va fi micşorată cu 25 la sută. Sumele ce nu vor mai ajunge la fotbalişti vor fi redistribuite în proporţie de 60 la sută fotbalului amator şi 40 la sută Fundaţiei fotbalului”, a precizat FFF într-un comunicat. Comisia de Disciplină a Federaţiei Franceze de Fotbal a decis, pe 27 iulie, ca fotbalistul Samir Nasri să fie suspendat trei meciuri pentru atitudinea pe care a avut-o la turneul final al Campionatului European. De asemenea, Jeremy Menez a fost suspendat un meci, iar Hatem Ben Arfa şi Yann M’Vila au primit avertismente. Nasri şi Menez au adresat public insulte reprezentanţilor mass-media şi unui arbitru, la EURO 2012. În ceea ce-i priveşte pe Ben Arfa şi M’Vila, a fost analizată atitudinea lor faţă de selecţioner.

CONTE RISCĂ O SUSPENDARE DE 15 LUNI

Procurorul sportiv a cerut Comisiei de Disciplină a Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC) o pedeapsă de 15 luni de suspendare pentru antrenorul echipei Juventus Torino, Antonio Conte, în cadrul scandalului meciurilor trucate din Italia, Calcioscommesse. Aceeaşi sancţiune fost cerută şi în cazul secundului lui Conte, Angelo Alessio. Cei doi sunt acuzaţi că nu au anunţat autorităţile despre meciurile aranjate Novara - Siena (2-2) şi Albinoleffe - Siena (1-0), din sezonul 2010-2011, deşi aveau cunoştinţă de acest lucru. Conte şi Alessio erau atunci antrenori la Siena. FIGC a respins, miercuri, un aranjament propus de Conte, conform căruia tehnicianul ar fi urmat să pledeze vinovat în schimbul unei suspendări de trei luni. Comisia de Disciplină analizează cazul a 13 cluburi şi 43 de persoane, printre care şi internaţionalui formaţiei Juventus Leonardo Bonucci. În cadrul Calcioscommesse, numeroşi jucători sunt bănuiţi de a fi fost cumpăraţi de organizaţii de pariuri clandestine. Scandalul s-a soldat cu jucători anchetaţi sau arestaţi, printre care nume cunoscute din fotbalul italian, cum ar fi Stefano Mauri, căpitanul echipei Lazio Roma, care a fost închis pentru scurt timp în acest caz.

ROBERTO CARLOS ŞI-A ANUNŢAT OFICIAL RETRAGEREA

Celebrul fotbalist brazilian Roberto Carlos şi-a anunţat oficial retragerea din activitate, la vârsta de 39 de ani, el urmând să ocupe un post de director sportiv în cadrul clubului rus Anji Mahacikala, la care evolua din februarie 2011. Veteranul fundaş stânga, campion mondial cu Brazilia în 2002, nu a mai jucat pentru Anji din luna martie. Roberto Carlos a anunţat că plănuieşte un meci de adio, desfăşurat la Mahacikala, contra lui Real Madrid, echipa la care a jucat între 1996 şi 2007, câştigând trei Ligi ale Campionilor. El a strâns 125 de selecţii la naţionala Braziliei, de la care s-a retras după CM 2006, mâhnit de criticile ce i-au fost aduse în urma sfertului de finală pierdut cu Franţa. Format la modesta Uniao Sao Joao, jucătorul şi-a făcut un nume la Palmeiras, înainte de a semna în 1995 cu Internazionale Milano. Aici a stat un singur sezon, după care s-a transferat la Real. Între 2007 şi 2009 a evoluat la Fenerbahce Istanbul, apoi a urmat o experienţă în ţara natală, la Corinthians, iar în februarie 2011 a venit la Anji.

BORJA VA JUCA LA FIORENTINA

Mijlocaşul echipei Villarreal, Borja Valero, va juca din acest sezon la formaţia AC Fiorentina, a anunţat clubul spaniol retrogradat în liga a doua. Cele două grupări au ajuns la o înţelegere, iar jucătorul va semna contractul după ce va efectua vizita medicală. Borja, în vârstă de 27 de ani, a fost format de Real Madrid şi a mai jucat la formaţiile Real Mallorca şi West Bromwich Albion. El are şi o selecţie în naţionala Spaniei. Villarreal, semifinalistă a Ligii Campionilor în 2006, s-a mai despărţit în această vară de Ivan Marcano, Diego Lopez, Wakaso Mubarak şi Marco Ruben.

SALVIO A SEMNAT CU BENFICA

Mijlocaşul argentinian al echipei Atletico Madrid, Eduardo Salvio, a semnat un contract pe cinci sezoane cu formaţia Benfica Lisabona. Internaţionalul argentinian, în vârstă de 22 ani, a mai evoluat la Benfica sub formă de împrumut în sezonul 2010-2011. Portughezii deţineau 20 la sută din drepturile sportive ale jucătorului şi au plătit aproximativ 11 milioane de euro pentru achiziţionarea definitivă a acestuia. Clauza de reziliere a contractului a fost stabilită la 60 de milioane de euro.

KALLSTROM S-A TRANSFERAT LA SPARTAK MOSCOVA

Mijlocaşul suedez al echipei Olympique Lyon, Kim Kallstrom, a fost cedat oficial la formaţia Spartak Moscova. În urma acestei tranzacţii, Lyon va încasa trei milioane de euro şi încă 600.000 de euro bonusuri, în funcţie de performanţele internaţionalului suedez. Kim Kallstrom, în vârstă de 29 de ani, a fost achiziţionat de Lyon în 2006, de la Rennes, pentru opt milioane de euro.

ACŢIONARI DIN CHINA PENTRU INTER

Un consorţiu condus de compania chineză China Railway Construction Corp. va cumpăra de la familia Moratti o participaţie de 15% la Internazionale Milano, evaluând clubul italian de fotbal la 500 de milioane de euro. Tranzacţia va include şi o parte din datoria clubului care a câştigat de 18 ori campionatul italian. China Railway va participa şi la lucrările de construcţie a noului stadion, pe care Inter vrea să finalizeze până în 2017. În prezent, echipa evoluează pe acelaşi stadion ca şi rivalii de la AC Milan.

FOSTUL INTERNAŢIONAL ITALIAN ALDO MALDERA A DECEDAT

Fostul internaţional italian Aldo Maldera, prezent la Cupa Mondială din 1978 şi la Campionatul European din 1980, a decedat, miercuri, la vârsta de 58 de ani, informează site-ul oficial al UEFA. Maldera a jucat la AC Milan în perioada 1971-1982, apoi a evoluat la AS Roma între 1982 şi 1985 şi şi-a încheiat cariera la AC Fiorentina. Fostul mijlocaş a câştigat titlul de campion cu AC Milan - în 1979 şi cu AS Roma - în 1983. De asemenea, Maldera mai are în palmares două Cupe ale Italiei cucerite în 1977 şi 1984. Maldera a strâns zece selecţii la naţionala Italiei.