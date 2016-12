RAPID DEBUTEAZĂ ÎN UEFA EUROPA LEAGUE

Astăzi va debuta în noua ediţie a cupelor europene o primă echipă românească – Rapid Bucureşti, care va întâlni echipa finlandeză Myllykosken Pallo-47, de la ora 20.30 (Digisport1), pe stadionul Valentin Stănescu din capitală. MyPa a trecut de formaţia galeză Cefn Druids AFC cu scorul general de 5-0 (0-0 în Wales şi 5-0 în Finlanda). Antrenorul bucureştenilor, Ovidiu Sabău, a declarat “MyPa este un adversar valoros, care nu trebuie subestimat. Trebuie să ne aducem aminte meciul lor cu Timişoara, când finlnadezii aveau 3-0 încă din prima repriză”, adăugând şi faptul că din echipa de start vor lipsi trei jucători importanţi – Marius Constantin, nerefăcut după o accidentare, Bozovic, care a ajuns la Bucureşti abia ieri şi Herea, care are varicelă. Echipa probabilă a bucureştenilor: Albuţ – Rui Duarte, Abrudan, Burcă, Wallace (Bozovic) – Roman, Pavlovic, Grigorie, Milisavljevic – Pancu, Surdu.

CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL

Ieri, într-un meci contând pentru Cupa României la fotbal, ediţia 2012-2013, primul tur al fazei naţionale: Steaua Speranţei Siliştea – Dunărea Călăraţi 1-3. Judeţul Constanţa mai are în competiţie doar cele trei echipe din Liga a 2-a (Săgeata Năvodari, FC Farul şi Callatis Mangalia) şi pe Viitorul Constanţa.

IBRAHIMOVIC A BĂTUT PALMA CU PSG

Paris Saint-Germain a ajuns la un acord cu internaţionalul suedez Zlatan Ibrahimovic, atacantul echipei italiene AC Milan, care a trecut ieri de vizita medicală şi a fost prezentat oficial după-amiază. În vârstă de 31 ani, Ibrahimovic va avea al doilea salariu ca valoare dintre fotbaliştii actuali, după camerunezul Samuel Eto’o: 15 milioane de euro pe an (brut). Conform France Football, AC Milan va încasa 20 milioane euro în urma acestui transfer. Ibrahimovic este al doilea jucător transferat în această vară de PSG de la AC Milan, după fundaşul brazilian Thiago Silva.

NINIS A SEMNAT CU PARMA

Mijlocaşul echipei Panathinaikos Atena, Sotiris Ninis, a semnat un contract pe patru sezoane cu formaţia FC Parma. „Oamenii de aici au crezut în mine deşi am fost accidentat la ligamente în sezonul trecut. Pentru un fotbalist este important să ştie că are suportul clubului. Vreau să mă revanşez faţă de clubul Parma prin prestaţii cât mai bune în teren”, a declarat Ninis, în vârstă de 22 de ani. Internaţionalul grec a făcut parte din lotul prezent la Campionatul European din Ucraina şi Polonia şi este cel mai tânăr marcator din istoria naţionalei, el înscriind la vârsta de 18 ani. Ninis a debutat la Panathinaikos în 2007, la vârsta de 16 ani, şi a marcat zece goluri în 88 de meciuri jucate în campionatul Greciei. Sotiris Ninis este a treia achiziţie a clubului FC Parma, după mijlocaşul ghanez Afriyie Acquah (US Palermo) şi fundaşul argentinian Ignacio Fideleff (SSC Napoli).

ŞAHTIOR A REFUZAT 27 MILIOANE LIRE STERLINE PENTRU WILLIAN

Echipa ucraineană de fotbal Şahtior Doneţk a refuzat o ofertă în valoare de 27 milioane lire sterline (aproximativ 34 milioane euro) făcută de formaţia engleză Chelsea Londra pentru brazilianul Willian. Potrivit cotidianului Daily Mail, antrenorul lui Şahtior, Mircea Lucescu, este hotărât să nu-l cedeze pe Willian pentru mai puţin de 32 milioane lire sterline (40 milioane euro), sumă pe care gruparea de pe Stamford Bridge a plătit-o recent pentru internaţionalul belgian Eden Hazard de la Lille. „I-am spus lui Willian că poate pleca, dar numai pentru o ofertă corectă. El a reprezentat o investiţie uriaşă pe care Şahtior a făcut-o într-un tânăr jucător, iar acest lucru trebuie respectat. Marile cluburi nu ar trebui să presupună că dacă un jucător vine din Est preţul său este mai scăzut. Cei ce la Chelsea au plătit mulţi bani pentru Hazard, însă nu mai sunt dispuşi să plătească la fel pentru Willian, chiar dacă el este un jucător mai bun, după părerea mea”, a spus Lucescu. În vârstă de 23 ani, Willian Borges da Silva poate evolua atât ca mijlocaş ofensiv cât şi ca extremă, având două selecţii în naţionala Baziliei, pentru care a debutat anul trecut. El a fost achiziţionat de Şahtior Doneţk în 2007, de la echipa braziliană Corinthians Sao Paulo, în schimbul sumei de 15 milioane de euro.

POLONIA VARŞOVIA VA FUZIONA CU UN CLUB DIN LIGA A DOUA

Gruparea Polonia Varşovia, ocupanta locului şase în sezonul trecut al primei ligi, va fuziona cu un club din liga a doua şi se va numi KP Katowice, a anunţat proprietarul echipei din capitala Poloniei, Jozef Wojciechowski. Acesta a ajuns la un acord pentru cedarea clubului către Ireneusz Krol, patronul grupului energetic Ideon şi proprietarul formaţiei GKS Katowice, din liga a doua. Suma tranzacţiei nu a fost dată publicităţii, dar această afacere trebuie validată de Adunarea Generală a Federaţiei Poloneze de Fotbal, care se va reuni pe 2 august, cu două săptămâni înainte de începerea noului sezon. Wojciechowski a preluat Polonia Varşovia în 2006 şi s-a făcut remarcat prin uşurinţa cu care a demis antrenorii. Când Polonia Varşovia a retrogradat în liga a doua, în 2008, Wojciechowski a decis fuzionarea cu gruparea Groclin Grodzisk, care a permis rămânerea în prima ligă. În sezonul 2010-2011, Polonia Varşovia a sărbătorit centenarul, iar Jozef Wojciechowski a stabilit ca obiectiv câştigarea titlului. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, Wojciechowski a avertizat că doreşte să se retragă din fotbal. Polonia Varşovia a câştigat în istoria sa două titluri de campioană (1946 şi 2000) şi două Cupe ale Poloniei (1952 şi 2001).

WOLFSBURG L-A ACHIZIŢIONAT PE FUNDAŞUL BRAZILIAN NALDO

Fundaşul central brazilian al echipei Werder Bremen, Naldo, va evolua din sezonul viitor la formaţia VfL Wolfsburg, au anunţat cele două cluburi, fără însă a preciza suma de transfer sau durata contractului. Naldo, în vârstă de 29 de ani, care a efectuat pregătirea de vară cu Werder, a semnat ieri contractul cu Wolfsburg. Fostul internaţional brazilian a venit la Bremen în 2005 şi a marcat 22 de goluri în 173 de meciuri jucate în Bundesliga. Totuşi, transferul ar putea fi anulat după ce ieri jucătorul nu a depăşit cu bine vizita medicală. Naldo a avut probleme la genunchiul stâng care l-au făcut să piardă sezonul 2010-2011 şi trei luni din sezonul trecut.

BRUNO METSU, ÎNLOCUITORUL LUI MARADONA LA AL WASL

Tehnicianul francez Bruno Metsu a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei Al Wasl (Emiratele Arabe Unite), înlocuindu-l pe argentinianul Diego Armando Maradona. Oficialii clubului au refuzat să facă vreo precizare în privinţa contractului, anunţând că toate detaliile vor fi făcute publice în câteva zile, într-o conferinţă de presă de prezentare a lui Metsu. Antrenorul francez a pregătit naţionala Emiratelor Arabe Unite şi a câştigat Cupa Golfului în 2007. Înainte, el a pregătit o altă echipă arabă, Al Ain, alături de care a câştigat Liga Campionilor Asiei în 2003. Metsu a pregătit şi naţionala Qatarului, iar în luna martie a fost demis de la formaţia Al Gharafa (Qatar).