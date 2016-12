TURUL AL DOILEA ÎN UCL

Astăzi sunt programate alte şase partide contând pentru manşa tur a turului al doilea preliminar al UEFA Champions League, în competiţie intrând şi câteva echipe care au evoluat în grupele UCL în precedentele ediţii, precum BATE Borisov şi Dinamo Zagreb. Programul din această seară: BATE Borisov - Vardar Skopje; AEL Limassol - Linfield Belfast; Ludogorets Razgrad - Dinamo Zagreb; NK Maribor - Zeljeznicar Sarajevo; Buducnost Podgorica - Slask Wroclaw; FK Molde - FK Ventspils. În primele meciuri disputate aseară: FC Ulisses – Sheriff Tiraspol 0-1; Flora Tallinn – FC Basel 0-2; HJK Helsinki – KR Reykjavik 7-0; Neftci Baku – FC Zestafoni 3-0.

LIGA 1, SUB CAMPIONATELE DIN KUWEIT, MALAYSIA ŞI NIGERIA

Campionatul României la fotbal, Liga 1, ocupă locul 34, cu 201,5 puncte, în clasamentul mondial din acest an publicat pe site-ul Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). În 2011, Liga 1 se afla pe poziţia a 48-a a ierarhiei mondiale. În ciuda progresului înregistrat în 2012, competiţia organizată de LPF se află sub campionate din ţări precum Iran (locul 18), Kuweit (22), Malaysia (23) şi Nigeria (24), dar peste cele din Ucraina (42), Danemarca (47), Rusia (53), Polonia (73), Bulgaria (76), Austria (84), Serbia (96) sau Ţara Galilor (119). Primele zece locuri în această ierarhie sunt ocupate de campionatele din următoarele ţări: 1. Spania 761 puncte; 2. Argentina 613p; 3. Brazilia 590p; 4. Anglia 470p; 5. Italia 469p; 6. Germania 445p; 7. Chile 411,5p; 8. Paraguay 384p; 9. Franţa 372p; 10. Olanda 358,5p.

EURO 2012, MAI PUŢIN PROFITABIL DECÂT EURO 2008

UEFA va scoate probabil mai puţin profit în urma Campionatului European de anul acesta, găzduit împreună de Polonia şi Ucraina, în comparaţie cu ediţia precedentă a EURO, desfăşurată în 2008 în Austria şi Elveţia. Directorul turneului de anul acesta, Martin Kallen, a precizat că profitul forului continental pentru EURO 2012 va fi sub 250 de milioane de euro, cât a reuşit în 2008, din cauza faptului că UEFA a cheltuit fonduri suplimentare pentru a ajuta Polonia şi Ucraina să organizeze evenimentul de anul acesta. Kallen a afirmat că în cursul anului viitor vor fi oferite cifrele exacte. Ucraina şi Polonia au fost nevoite să îşi îmbunătăţească semnificativ infrastructura pentru a găzdui turneul de trei săptămâni, cel mai mare eveniment sportiv de pe continent.

GERMANII VOR SĂ-I RETRAGĂ ORDINUL DE MERIT LUI BLATTER

Mai mulţi politicieni germani cer să i se retragă preşedintelui FIFA, Joseph Blatter, Ordinul de Merit, cea mai înaltă distincţie a statului german, pentru atitudinea sa în cazul scandalului de corupţie în care este implicat forul fotbalistic mondial. „S-a dovedit că Sepp Blater face parte din sistemul endemic de corupţie al FIFA . De aceea trebuie să i se retragă Ordinul de Merit german“, a declarat deputatul european Reinhard Butikofer. Blatter a primit Ordinul de Merit în 2006, din partea cancelarului Angela Merkel, după ce Germania a organizat Cupa Mondială din acelaşi an. Într-o scrisoare deschisă, Blatter şi-a nuanţat afirmaţiile făcute în publicaţia eleveţiană SonntagsBlick, interpretate în Germania prin faptul că atribuirea Cupei Mondiale din 2006 s-a făcut în urma unui act de corupţie. „Se poate găsi mereu ceva pentru a pune în discuţie legitimitatea unei decizii“, a spus şeful FIFA.

NAPOLI A TRANSFERAT DOI JUCĂTORI

Clubul Napoli a înregistrat la federaţia italiană de fotbal transferurile jucătorilor Valon Behrami şi Alessandro Gamberini de la Fiorentina. Mijlocaşul elveţian Valon Behrami, 27 de ani, a semnat un contract pe cinci ani cu Napoli, care a plătit Fiorentinei opt milioane de euro pentru acest transfer. Fundaşul italian Gamberini, 31 de ani, a semnat un contract pe doi ani şi a costat două milioane de euro. Napoli a încasat 26 de milioane de euro din vânzarea mijlocaşului argentinian Ezequiel Lavezzi la PSG.

BOLIVIA ARE UN NOU SELECŢIONER

Tehnicianul spaniol Xabier Azkargorta a fost numit selecţioner al Boliviei, în locul lui Gustavo Quinteros, şi are ca obiectiv calificarea reprezentativei sud-americane la Cupa Mondială din 2014, a anunţat Federaţia Boliviană de Fotbal (FBF). Bolivia ocupă în acest moment locul 7 în grupa de calificare la CM, la opt puncte de liderul Chile şi cinci de Ecuador, ocupanta locul 4, ultimul care asigură calificarea directă la competiţia ce va fi găzduită de Brazilia. Echipa de pe locul 5 va participa la un baraj cu învingătorea turului al cincilea din zona asiatică. Azkargorta a mai antrenat naţionala boliviană în 1993 şi 1994 şi a reuşit să o califice la un turneul final al CM, cel din SUA, pentru a treia oară în istorie, după participarea la ediţiile din 1930 şi 1934. Sub conducerea lui Quinteros, Bolivia a câştigat, în 16 luni, doar două dintre cele 18 meciuri disputate, un meci amical şi o partidă din preliminariile CM 2014, luna trecută, la La Paz, împotriva Paraguayului, scor 3-1.

CAF L-A SUSPENDAT PE PREŞEDINTELE MOHAMED BIN HAMMAM

Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC) a anunţat că l-a suspendat pentru 30 de zile pe preşedintele forului, Mohamed Bin Hammam din Qatar, bănuit de încălcarea codului etic şi de corupţie. Într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial, AFC a anunţat că l-a suspendat pe preşedintele forului după un audit al finanţelor confederaţiei. Auditul a fost efectuat cu privire „la evenimentele din jurul negocierilor şi derulării anumitor contracte, precum şi asupra tranzacţiilor financiare efectuate în şi din conturile AFC şi cele personale ale lui Bin Hamman pe durata mandatului său“, a precizat comunicatul. Mohamed Bin Hammam nu mai poate „lua parte la nicio activitate fotbalistică efectuată sub jurisdicţia AFC, până când Comisia de Disciplină a AFC nu va lua o decizie în acest caz, se mai arată în comunicat. Hamman se apără de mai multe luni de acuzaţiile potrivit cărora a încercat să cumpere voturile delegaţilor FIFA, în timpul campaniei din 2011 pentru alegerea preşedintelui forului fotbalistic mondial, funcţie la care candida împotriva lui Joseph Blatter. Hamman şi-a retras candidatura înainte de a compărea, la 29 mai 2011, în faţa comisiei de etică a FIFA, care l-a suspendat provizoriu, în urma unei anchete interne. Blatter, rămas singurul candidat, a fost reales la 1 iunie 2011, iar Bin Hamman a fost suspendat pe viaţă de FIFA. El a făcut apel la această decizie, dar acesta a fost respins. Hamman s-a adresat apoi TAS.

32 DE JUCĂTORI LUPTĂ PENTRU TITLUL DE JUCĂTORUL SEZONULUI

UEFA a anunţat lista cu cei 32 de fotbalişti nominalizaţi pentru cea de-a doua ediţie a premiului pentru cel mai bun jucător al sezonului, trofeu ce va fi acordat la 30 august, la Monte Carlo. În 14 august, UEFA va anunţa cei trei finalişti rămaşi în cursă. Aceştia vor fi aleşi de jurnalişti din 53 de ţări membre ale UEFA. Ediţia inaugurală a acestui premiu a fost câştigată de atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi. Cei 32 de fotbalişti nominalizaţi pentru cel mai bun jucător al sezonului sunt următorii: Sergio Aguero (Argentina/Manchester City), Xabi Alonso (Spania/Real Madrid), Mario Balotelli (Italia/Manchester City), Jakub Blaszczykowski (Polonia/Borussia Dortmund), Gianluigi Buffon (Italia/Juventus Torino), Iker Casillas (Spania/Real Madrid), Petr Cech (Cehia/Chelsea Londra), Fabio Coentrao (Portugalia/Real Madrid), Leslie Davies (Ţara Galilor/Bangor City), Didier Drogba (Coasta de Fildeş/Chelsea Londra - Shanghai Shenhua), Cesc Fabregas (Spania/FC Barcelona), Radamel Falcao (Columbia/Atletico Madrid), Joe Hart (Anglia/Manchester City), Zlatan Ibrahimovici (Suedia/AC Milan), Andres Iniesta (Spania/FC Barcelona), Shinji Kagawa (Japonia/Borussia Dortmund - Manchester United), Vincent Kompany (Belgia/Manchester City), Frank Lampard (Anglia/Chelsea Londra), Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona), Luka Modrici (Croaţia/Tottenham Hotspur), Mesut Ozil (Germania/Real Madrid), Pepe (Portugalia/Real Madrid), Andrea Pirlo (Italia/Juventus Torino), Sergio Ramos (Spania/Real Madrid), Raul Gonzalez (Spania/Schalke 04 - Al-Sadd), Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madrid), Wayne Rooney (Anglia/Manchester United), David Silva (Spania/Manchester City), Fernando Torres (Spania/Chelsea Londra), Yaya Toure (Coasta de Fildeş/Manchester City), Robin van Persie (Olanda/Arsenal Londra), Xavi Hernandez (Spania/FC Barcelona).

MANCHESTER UNITED, CEA MAI VALOROASĂ ECHIPĂ SPORTIVĂ DIN LUME

Clubul englez de fotbal Manchester United este considerat cea mai valoroasă echipă sportivă din punct de vedere financiar, conform clasamentului dat publicităţii de Forbes şi dominat de francize din ligile profesioniste nord-americane de baseball şi fotbal american. United, de 19 ori campioană a Angliei, care se pregăteşte pentru a fi cotată la Bursa de la New York, a fost evaluată la 2,23 miliarde de dolari, de la 1,86 miliarde cât era cotată anul trecut. MU este urmată în clasamentul Forbes de altă echipă de fotbal, Real Madrid, 1,88 miliarde. Toate cele 32 de francize din NFL (liga profesionistă de fotbal american) au intrat în Top 50, iar Dallas Cowboys (locul 3, 1,85 miliarde), Washington Redskins (locul 5, 1,56 miliarde), New England Patriots (locul 6, 1,4 miliarde) şi campioana New York Giants (locul 9, 1,3 miliarde) sunt chiar în Top 10. În primele zece locuri ale ierarhiei mai figurează şi două formaţii de baseball, New York Yankees (locul 3, 1,85 miliarde) şi Los Angeles Dodgers (locul 6, 1,4 miliarde), dar şi echipele de fotbal FC Barcelona (locul 8, 1,31 miliarde) şi Arsenal Londra (locul 10, 1,29 miliarde). De notat că singura echipă profesionistă de baschet este New York Knicks, care ocupă locul 43.

RANOCCHIA, AUDIAT ÎN SCANDALUL MECIURILOR TRUCATE DIN ITALIA

Fundaşul echipei Internazionale Milano, Andrea Ranocchia, a fost audiat de procurorii însărcinaţi cu ancheta privind meciurile trucate din fotbalul italian, Calcioscommesse. Jucătorul, în vârstă de 24 ani, este cercetat pentru presupusa participare la trucarea unor jocuri în perioada în care evolua la formaţia Bari, în sezonul 2009-2010. Ranocchia a răspuns întrebărilor procurorilor aproximativ 50 de minute, declarând ulterior ziariştilor că „totul a fost OK”. Cel puţin 50 de persoane au fost arestate în cadrul scandalului meciurilor trucate din Italia, după ce procurorii din oraşele Cremona, Bari şi Napoli au reuşit să dizolve o reţea care opera de peste 10 ani, având legături în Asia şi America de Sud.

FIFA A AMÂNAT LUAREA UNEI DECIZII ÎN CAZUL KOSOVO

FIFA a hotărât să amâne până la viitorul său Comitet Executiv, programat pe 27 şi 28 septembrie 2012, luarea unei decizii în cazul provinciei Kosovo, căreia urmează să stabilească dacă îi va permite sau nu să dispute meciuri amicale internaţionale. În luna mai, Comitetul Executiv al forului internaţional îşi dăduse acordul pentru ca echipele naţionale să poată disputa meciuri amicale împotriva Kosovo, care nu este o federaţie membră a FIFA. Federaţia sârbă de fotbal (FFS) a protestat însă vehement împotriva acestei decizii, pe care secretarul general al FIFA, Jerome Valcke, a apărat-o invocând dorinţa de a contribui „la dezvoltarea fotbalului”.