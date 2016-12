MIHAI MARINESCU, ÎNVINGĂTOR ÎN FORMULA 2

Pilotul Mihai Marinescu a câştigat duminică etapa a zecea a campionatului de automobilism Formula 2, desfăşurată pe circuitul Brands Hatch din Marea Britanie, aceasta fiind a doua victorie din acest sezon a românului, după cea reuşită în luna mai la Nurburgring, în etapa a cincea. El a fost urmat de elveţianul Cristopher Zanella, la 3,887 secunde, şi de britanicul Dino Zampareli, la 14,327. Marinescu a fost cel mai rapid în calificările care au avut loc tot duminică, cu un timp record pentru Formula 2 pe circuitul britanic, şi a ocupat primul loc pe grila de start. În urma acestui rezultat, pilotul braşovean a urcat pe locul trei în clasamentul general, cu 123 de puncte, după britanicul Luciano Bacheta, 161,5p, şi după Zanella, 124p. Etapele 11 şi 12 vor avea loc pe circuitul Paul Ricard (Franţa), pe 21 şi 22 iulie.

ROMÂNIA, FĂRĂ REPREZENTANT ÎN TOP 100 ATP

Tenismenul Adrian Ungur ocupă locul 102 ATP, cu 548 de puncte, în coborâre trei poziţii, în clasamentul jucătorilor profesionişti dat publicităţii ieri, astfel că România nu mai are niciun sportiv în Top 100 ATP pentru prima dată din septembrie 2008. În 13 septembrie 2008, Andrei Pavel ocupa locul 102 ATP, iar Victor Hănescu se afla pe pozţia a 186-a. Hănescu, care a câştigat duminică BRD Timişoara Challenger, a urcat 17 locuri în clasamentul ATP, până pe poziţia 123, cu 437p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău, învingător alături de Robert Lindstedt în turneul de la Bastad, ocupă în continuare locul 11 ATP, cu 5.250p. Primii trei clasaţi în clasamentul ATP de simplu sunt: 1. Roger Federer (Elveţia) 11.075p; 2. Novak Djokovici (Serbia) 11.000p; 3. Rafael Nadal (Spania) 8.905p.

HALEP SE MENŢINE PE LOCUL 45 WTA

Jucătoarele Sorana Cîrstea, Irina-Camelia Begu şi Alexandra Cadanţu au urcat în ierarhia WTA dată publicităţii ieri, în urma evoluţiilor bune pe care le-au avut la turneele de săptămâna trecută. Cîrstea a urcat de pe locul 43 pe 38, cu 1.496p, după ce a atins faza semifinalelor la turneul de la Stanford, iar Begu de pe 73 pe 67, cu 920p, după ce a jucat în aceeaşi fază la Palermo. Cadanţu a progresat şi ea în ierarhia WTA, de pe locul 85 pe 77, cu 827p, după ce a evoluat în sferturile de finală ale turneului de la Palermo. Jucătoarea română cel mai bine clasată continuă să fie Monica Niculescu, situată pe locul 34, la fel ca săptămâna trecută, cu 1.640p, în timp ce constănţeanca Simona Halep staţionează pe locul 45, cu 1.305p. În clasamentul de dublu, Niculescu se menţine pe locul 29, cu 2.495p, iar Irina Begu pe locul 36, cu 2.205p. Primele trei locuri în ierarhia WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Victoria Azarenka (Belarus) 8.800p; 2. Agnieszka Radwanska (Polonia) 8.530p; 3. Maria Şarapova (Rusia) 8.370p.

UNGUR, ÎN SFERTURI LA DUBLU LA GSTAAD

Perechea formată din Adrian Ungur şi Filippo Volandri (Italia) s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Gstaad (Elveţia), dotat cu premii în valoare totală de 358.425 de euro. Ungur şi Volandri au învins, în runda inaugurală, cu 5-7, 7-6 (7/4), 10-3, după o oră şi 28 de minute, cuplul Dustin Brown / Mihai Elgin (Germania / Rusia), cap de serie nr. 4. În sferturile de finală, cei doi vor întâlni învingătorii partidei dintre perechea Johan Brunstrom / Dick Norman (Suedia / Begia) şi cuplul columbian Robert Farah / Santiago Giraldo.

RECORD PENTRU FEDERER ÎN FRUNTEA IERARHIEI ATP

Elveţianul Roger Federer a început, luni, a 287-a săptămână în poziţia de numărul 1 mondial, devenind jucătorul de tenis cu cea mai lungă prezenţă în această postură din toate timpurile, după ce a bătut recordul deţinut de americanul Pete Sampras (286 de săptămâni). Federer, care va împlini - la 8 august - 31 de ani, a fost pentru prima dată pe locul 1 ATP în 2 februarie 2004 şi a stat 237 de săptămâni consecutiv în această poziţie. După victoria în turneul de la Wimbledon, reuşită în 8 iulie, elveţianul l-a detronat pe sârbul Novak Djokovici şi a redevenit numărul 1. Elveţianul s-a impus în cariera sa în 75 de turnee de simplu în 12 sezoane consecutive, dintre care 17 turnee de Grand Slam, şi a câştigat din tenis aproape 73 de milioane de dolari. În ierarhia jucătorilor care au ocupat locul 1 ATP, după Federer şi Sampras urmează Ivan Lendl (270 de săptămâni), Jimmy Connors (268) şi John McEnroe (170). Clasamentul ATP a devenit funcţional la 23 august 1973, iar primul lider ATP a fost Ilie Năstase.

SERENA WILLIAMS A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA STANFORD

Americanca Serena Williams, principala favorită a competiţiei şi locul 4 WTA, a câştigat, duminică, turneul de tenis de la Stanford, dotat cu premii în valoare totală de 740.000 de dolari, după ce a învins-o în finală, cu 7-5, 6-3, pe conaţionala sa Coco Vandeweghe, locul 120 WTA. În semifinale, Serena Williams, deţinătoarea trofeului la Stanford, câştigase în faţa Soranei Cîrstea, cu 6-1, 6-2. Învingătoare la ultima ediţie a turneului de la Wimbledon, Williams a cucerit la competiţia americană al 43-lea titlu din carieră, egalând-o astfel pe sora ei, Venus. Vandeweghe este prima jucătoare care ajunge într-o finală WTA din postura de lucky loser, după sportiva ungară Melinda Czink, care a reuşit acest lucru în ianuarie 2005, la Canberra.

SARA ERRANI, ÎNVINGĂTOARE LA TURNEUL DE LA PALERMO

Jucătoarea italiană de tenis Sara Errani, cap de serie nr. 1 şi locul 9 WTA, a câştigat, duminică, turneul de la Palermo, dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Errani, care a obţinut al patrulea succes în acest an, a învins-o, în finală, cu 6-1, 6-3, după o oră şi 14 minute, pe Barbora Zahlavova Strycova (Cehia), poziţia 71 în ierarhia mondială. Pentru succesul obţinut la Palermo, Errani va primi 280 de puncte WTA şi un cec în valoare de 37.000 de dolari, în timp ce Zahlavova Strycova va încasa 19.000 de dolari şi 200 de puncte WTA. Proba de dublu de la Palermo a fost câştigată de perechea cehă Renata Voracova şi Barbora Zahlavova Strycova, cap de serie nr. 1, care a trecut, în finală, cu 7-6 (7/5), 6-4, de cuplul Darija Jurak / Katalin Marosi (Croaţia / Ungaria), cap de serie nr. 2.

JOHN ISNER A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA NEWPORT

Tenismanul american John Isner, cap de serie nr. 1 şi locul 11 ATP, a câştigat, duminică, pentru a doua oară consecutiv turneul de la Newport, dotat cu premii în valoare totală de 398.250 de dolari. Isner l-a învins, în finală, cu 7-6 (7/1), 6-4, după o oră şi 32 de minute, pe australianul Lleyton Hewitt, beneficiar al unui wild-card şi poziţia 233 în ierarhia mondială. John Isner, în vârstă de 27 de ani, se află la al patrulea succes din carieră. Pentru succesul de la Newport, Isner va primi 250 de puncte ATP şi un cec în valoare de 68.220 de dolari, în timp ce Hewitt va încasa 35.920 de dolari şi 150 de puncte ATP.

MARIN CILIC S-A IMPUS LA TURNEUL DE LA UMAG

Tenismanul croat Marin Cilic, cap de serie nr. 2 şi locul 15 ATP, a câştigat, duminică, turneul de la Umag, dotat cu premii în valoare totală de 358.425 de euro. Cilic l-a învins, în finală, cu 6-4, 6-2, după o oră şi 32 de minute, pe spaniolul Marcel Granollers, al patrulea favorit al competiţiei şi poziţia 24 în ierarhia mondială. Cilic a obţinut astfel al optulea succes din carieră şi al doilea din acest sezon, după victoria de la Queens. Pentru succesul de la Umag, Cilic va primi 250 de puncte ATP şi un cec în valoare de 64.700 de euro, în timp ce Granollers va încasa 34.080 de euro şi 150 de puncte ATP. Proba de dublu de la Umag a fost câştigată de perechea spaniolă David Marrero şi Fernando Verdasco, cap de serie nr. 3, care a trecut, în finală, cu 6-3, 7-6 (7/4), de un alt cuplu spaniol Marcel Granollers şi Marc Lopez, cap de serie nr. 1.

SANCHEZ A CÂŞTIGAT ETAPA A 14-A A TURULUI FRANŢEI

Ciclistul spaniol al echipei Rabobank, Luis Leon Sanchez, a câştigat etapa a 14-a a Turului Franţei, disputată duminică între localităţile Limoux şi Foix (191 km). Sanchez, în vârstă de 28 de ani, se află la al patrulea succes de etapă în Turul Franţei, după victoriile de la Aurillac (2008), Saint-Girons (2009) şi Saint-Flour (2011). Spaniolul s-a aflat într-o lungă evadare şi cu 11 kilometri înainte de final a lăsat în urmă patru ciclişti şi a sprintat pentru victoria de etapă. El a fost urmat, la 47 de secunde, de slovacul Peter Sagan, de francezul Sandy Casar, de belgianul Philippe Gilbert şi de spaniolul Gorka Izagirre. Înainte de finalul ultimei căţărări a zilei, precum şi pe coborâre, mai mulţi ciclişti au făcut pană, în urma unor cuie aruncate intenţionat pe şosea de un spectator. Jandarmeria franceză a deschis o anchetă în acest caz. Principala victimă a acestui incident a fost australianul Cadel Evans, câştigătorul Turului Franţei de anul trecut, care a făcut pană de trei ori. Echipa Sky, aflată la trenă, a decis să încetinească ritmul pentru ca cei rămaşi în urmă să poată ajunge în pluton. Singurul care nu a fost de acord cu această decizie şi a accelerat a fost francezul Pierre Rolland. Cu toate acestea, el a fost prins de pluton până la finalul etapei. Britanicul Bradley Wiggins (Sky) a rămas cu tricoul galben de lider în clasamentul general, care a rămas practic neschimbat în partea superioară. Etapa a 15-a a avut loc ieri, între localităţile Samatan şi Pau, pe distanţa a 158,5 km.

PREŞEDINTELE COMITETULUI OLIMPIC AL LIBIEI A FOST RĂPIT

Preşedintele Comitetului Olimpic Libian, Nabil al-Alam, a fost răpit duminică de bărbaţi înarmaţi în centrul oraşului Tripoli şi dus într-o locaţie necunoscută. „Nouă bărbaţi înarmaţi care s-au dat drept membri ai armatei libiene l-au obligat pe al-Alam să coboare din maşină în plin centru al oraşului, în jurul orei locale 15.00 (16.00 ora României), şi l-au dus către o destinaţie necunoscută”, a declarat directorul biroului acestuia, Arafat Jouan. Armata şi Ministerul de Interne au declarat că nu au cunoştinţă despre vreo arestare în acest caz, a precizat Jouan. Această răpire s-a produs la câteva zile după plecarea celor cinci atleţi libieni la Londra pentru a participa la Jocurile Olimpice şi Paralimpice, care încep pe 27 iulie. Libia participă la Jocurile Olimpice la patru discipline: judo, maraton, atletism (100 de metri, femei) şi haltere. Înaintea revoltelor din 2011, care au dus la înlăturarea regimului Muammar Kadhafi, Comitetul Olimpic Libian a fost condus de Mohamed, fiul cel mare al liderului defunct, care s-a refugiat în Algeria împreună cu mai mulţi membri ai familiei.

HUSHOVD A DECLARAT FORFAIT PENTRU JO 2012

Ciclistul norvegian Thor Hushovd a anunţat ieri că nu va participa la Jocurile Olimpice de la Londra. Rutierul formaţiei BMC, în vârstă de 34 de ani, a abandonat sâmbătă, înainte de startul în etapa a 5-a din Turul Poloniei, competiţie în care încerca să atingă o formă sportivă cât mai bună. Afectat încă de la începutul anului de o infecţie virală (mononucleoză), campionul mondial din 2010 a renunţat tocmai din acest motiv să participe la Turul Franţei, preferând competiţia din Polonia, mai puţin solicitantă.

CAPRIATI ŞI KUERTEN, ÎN HALL OF FAME

Fostă numărul unu mondial, americanca Jennifer Capriati a fost inclusă în International Tennis Hall of Fame pentru realizările sale de-a lungul carierei. În vârstă de 36 de ani, Capriati a cucerit aurul olimpic, trei titluri de Mare Şlem (Australian Open 2001 şi 2002, Roland-Garros 2001), precum şi Fed Cup cu echipa SUA. În 2001 ea a devenit numărul unu în clasamentul WTA, poziţie pe care a stat 18 săptămâni. În Hall of Fame a ajuns şi brazilianul Gustavo Kuerten, recent retras din activitate. El s-a impus la Roland-Garros în 1997, 2000 şi 2001, fiind timp de 43 de săptămâni în fruntea clasamentului ATP. Alături de Capriati şi Kuerten, în Hall of Fame au mai fost incluşi spaniolul Manuel Orantes, Mike Davies, directorul Asociaţiei Tenismanilor Profesionişti, şi paralimpicul Randy Snow, care a fost onorat post mortem.