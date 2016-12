RAPID VA ÎNTÂLNI PE MYPA ÎN UEL

Adversara echipei Rapid Bucureşti din cel de-al doilea tur preliminar al UEFA Europa League va fi formaţia finlandeză Myllykosken Pallo-47. MyPa a trecut de formaţia galeză Cefn Druids AFC cu scorul general de 5-0 (0-0 în Wales şi 5-0 în Finlanda). Partida tur va avea loc la Bucureşti, joi, de la ora 20.30, ora României, iar returul este programat o săptămână mai târziu, de la ora 18.30, în oraşul finlandez Kouvola (Myllykoski este o suburbie a Kouvola)

18 MILIOANE DE EURO PENTRU... ZERO PUNCTE!

Clubul Oţelul Galaţi a primit suma de 18,382 milioane de euro din participarea în ediţia trecută a grupelor Ligii Campionilor, a anunţat UEFA. Oţelul a ocupat locul 4, cu zero puncte, în Grupa C a Ligii Campionilor, din care au mai făcut parte Benfica Lisabona, FC Basel şi Manchester United. Suma încasată de gruparea gălăţeană de la UEFA este formată din bonusul de participare în faza grupelor (3,9 milioane de euro, acelaşi pentru toate echipele), bonusul de meciuri (3,3 milioane de euro, acelaşi pentru toate echipele) şi ”market pool”, cota de piaţă (11,182 milioane de euro). Oţelul Galaţi nu a primit bonus de performanţă, întrucât nu a câştigat niciun punct în meciurile din cadrul grupelor Ligii Campionilor. În precedenta ediţie a Ligii Campionilor, CFR Cluj primise de la UEFA în urma participării în grupe suma de 18,412 milioane de euro. Oţelul a depăşit la capitolul bani primiţi de la UEFA echipe mai bine cotate, cum ar fi FC Basel (15,81 milioane de euro), Ajax Amsterdam (17,204 milioane), Zenit St. Petersburg (17,99 milioane), ŢSKA Moscova (17,115 milioane) sau Şahtior Doneţk (10,478 de milioane). Cea mai mare sumă a obţinut-o câştigătoarea Ligii Campionilor, Chelsea Londra, cu 59,935 milioane de euro, aceasta fiind urmată de finalista Bayern Munchen, 41,73 de milioane de euro, şi de FC Barcelona, 40,55 milioane de euro. În total, echipele participante în grupele Ligii Campionilor şi în fazele superioare au primit 754,1 milioane de euro.

STEAUA A PRIMIT 3,1 MILIOANE DE EURO PENTRU PARTICIPAREA ÎN LIGA EUROPA

Echipa Steaua Bucureşti a primit 3.136.783 de euro pentru participarea în ediţia trecută a Ligii Europa, aceasta fiind cea mai mare sumă încasată de formaţiile româneşti calificate în faza grupelor. Steaua a ajuns până în 16-imi de finală, fază în care a fost eliminată de Twente Enschede. Suma primită de echipa din Bulevardul Ghencea este formată din 640.000 de euro bonus pentru calificarea în grupe (acelaşi pentru toate echipele), 360.000 de euro bonus pentru meciurile jucate (acelaşi pentru toate echipele), 420.000 de euro bonus de performanţă, în funcţie de rezultatele obţinute în grupă, 1.516.783 de euro ”market-pool” şi 200.000 de euro pentru calificarea în 16-imi. FC Vaslui a primit 2.030.983 de euro (640.000 de euro + 360.000 de euro + 350.000 de euro + 680.983 de euro) pentru participarea în aceeaşi competiţie, iar FC Rapid 1.820.983 de euro (640.000+360.000+140.000+680.983), ambele echipe ratând calificarea din grupele Ligii Europa. Atletico Madrid, câştigătoarea finalei care a avut loc pe Arena Naţională, a încasat cea mai mare sumă, 10.517.916 de euro , în timp ce rivala ei din ultimul act, Athletic Bilbao, a primit 9.517.916 de euro. De remarcat că echipa bască a încasat mai puţin decât Schalke 04, care graţie unui ”market-pool” de 7.903.481 de euro a ajuns la suma totală de 10.503.481 de euro. În total, echipele participante în Liga Europa au primi 150,36 de milioane de euro.

MARIUS CONSTANTIN A REVENIT LA RAPID

Acţionarul majoritar George Copos a declarat că fundaşul formaţiei FC Vaslui, Marius Constantin, a revenit la Rapid Bucureşti, iar mijlocaşul Paul Codrea este foarte aproape să semneze cu gruparea giuleşteană. Oficialul giuleştean a confirmat şi interesul pentru atacantul clubului Sportul Studenţesc, Costin Curelea, dar a menţionat că deocamdată nu poate estima şansele de reuşită ale acestui transfer. Copos a mai menţionat că portarul Dănuţ Coman poate pleca la Anorthosis Famagusta doar în schimbul a 62.000 de euro.

AVRAM, HAŢEGAN ŞI KOVACS VOR ARBITRA ÎN CUPELE EUROPENE

Arbitrii Marius Avram, Ovidiu Haţegan şi Istvan Kovacs vor conduce la centru meciuri din turul doi preliminar al Ligii Campionilor şi al Ligii Europa. Avram va arbitra partida dintre echipa azeră Neftci Baku şi formaţia georgiană FC Zestafoni, din prima manşă a turului doi preliminar al Ligii Campionilor. Meciul va avea loc pe 17 iulie, de la ora 19.00. Haţegan va conduce întâlnirea dintre echipa bielorusă Şahtior Soligorsk şi formaţia austriacă SV Ried, din prima manşă a turului doi preliminar al Ligii Europa. Partida se va disputa pe 19 iulie, de la ora 19.30. Kovacs va arbitra meciul dintre echipa bosniacă NK Siroki Brijeg şi formaţia irlandeză Saint Patrick\'s Athletic, tot din prima manşă a turului doi preliminar al Ligii Europa. Întâlnirea este programată pe 19 iulie, de la ora 22.00.

MILAN I-A VÂNDUT LA PSG PE IBRAHIMOVICI ŞI THIAGO SILVA

AC Milan a acceptat joi seară oferta clubului Paris Saint-Germain pentru atacantul suedez Zlatan Ibrahimovici şi fundaşul brazilian Thiago Silva, astfel că gruparea italiană va încasa 62 de milioane de euro pentru cei doi jucători. Conform Gazzetta dello Sport, Ibrahimovici a semnat un contract pe trei sezoane şi va avea un salariu anual de 12 milioane de euro, iar Thiago Silva va primi un salariu stagional de 7,5 milioane de euro. Presa italiană scrie că Milan caută înlocuitori pentru cei doi fotbalişti cedaţi la PSG, pe listă aflându-se atacanţii formaţiei Manchester City, argentinianul Carlos Tevez şi bosniacul Edin Dzeko, fundaşul portughez Rolando Jorge Pires da Fonseca (FC Porto), dar şi italienii Davide Astori (Cagliari) şi Angelo Obinze Ogbonna (AC Torino).

ADEBAYOR ACCEPTĂ UN TRANSFER DEFINITIV LA TOTTENHAM

Atacantul togolez Emmanuel Adebayor a acceptat să fie transferat definitiv de la Manchester City la Tottenham Hotspur, echipă la care a evoluat în sezonul trecut sub formă de împrumut. Adebayor, 28 de ani, a marcat 18 goluri în 37 de meciuri în sezonul petrecut la echipa londoneză, ajutându-şi formaţia să termine pe locul patru în Premier League. Joi, noul antrenor al lui Tottenham, portughezul Andre Villas-Boas, a declarat că achiziţionarea definitivă a internaţionalului togolez (50 de selecţii) figurează printre priorităţile sale.

HAMIT ALTINTOP A SEMNAT CU GALATASARAY

Galatasaray a transmis vineri bursei din Istanbul un comunicat în care anunţă că a încheiat un contract pe patru ani cu internaţionalul turc Hamit Altintop, care a evoluat la echipa spaniolă Real Madrid. Clubul turc a plătit grupării madrilene suma de 3,5 milioane de euro, iar în primele două sezoane Altintop va primi un salariu de 2,9 milioane de euro pe an plus 20.000 de euro pe meci, apoi 2,75 milioane de euro pe an şi 25.000 de euro pe partidă, în următoarele două campionate. În ultima ediţie a Primerei Division, Hamit Altintop (29 de ani) nu a jucat decât în cinci partide, dintre care una ca titular, marcând un singur gol pentru Real. Altintop, fiul unor imigranţi turci stabiliţi în Germania, a mai jucat la Schalke 04 şi Bayern Munchen, înainte de a se transfera la Real Madrid, în vara anului 2011. Fratele său geamăn, atacantul internaţional Halil Altintop, joacă tot în Turcia, la Trabzonspor.

BRAZILIA VA JUCA UN MECI AMICAL ÎMPOTRIVA CHINEI

Echipa naţională a Braziliei va juca un meci amical cu reprezentativa Chinei, pe 10 septembrie, la Recife, a anunţat preşedintele Federaţiei Braziliene de Fotbal, Jose Maria Marin. Întâlnirea va avea loc pe stadionul Arruda, cu o capacitate de 62.000 de locuri, care a fost inclus pe lista arenelor pentru CM 2014. Cu trei zile înaintea acestui meci, Brazilia va mai susţine o partidă amicală, cu selecţionata Africii de Sud, la Sao Paulo. Înaintea acestor întâlniri, Brazilia va juca şi un meci cu Suedia, pe 15 august, pentru a sărbători câştigarea primului titlu mondial, cel din 1958.