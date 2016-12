ALDOR MAGIC PIZZA IAŞI, NOUA CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI LA MINIFOTBAL-AMATORI

Echipa Aldor Magic Pizza Iaşi este noua campioană naţională la minifotbal-amatori şi va va reprezenta România în prima ediţie a Ligii Campionilor Europei la minifotbal-amatori, prima competiţie continentală intercluburi. În ultimul act al Turneului Final al Campionatului Naţional de minifotbal disputat, ieri, la Deva, Aldor Magic Pizza Iaşi a învins, scor 4-2, după executarea loviturilor de departajare de la 7 m, pe Mav Glissando Timişoara. După expirarea timpului regulamentar de joc scorul a fost egal, 2-2. În 2013 Aldor Magic Pizza Iaşi va reprezenta România în prima ediţie a Ligii Campionilor Europei la minifotbal, prima competiţie continentală intercluburi. Aldor Magic Pizza Iaşi este cea mai titrată echipă de minifotbal din România având în palmares patru titluri de campioană, câştigate în 2008, 2009, 2010 şi 2012, iar în 2011 a fost finalistă. În finala mică, AS Avantaje Deva a învins, cu 3-0, pe AS Vispeşti Ploieşti. La cea de-a VI-a ediţie a Turneului Final al CN de minifotbal-amatori, desfăşurat în perioada 5-8 iulie, la Deva, au participat 20 de echipe. Federaţia de Minifotbal din România, organizatoarea competiţiei, a acordat şi două premi iindividuale - cel mai bun jucător: Ovidiu Vîlceanu (Mav Glissando Timişoara) şi cel mai bun portar: Marius Cimporescu (AS Avantaje Deva).

O NOUĂ ÎNFRÂNGERE PENTRU DINAMO

Dinamo Bucureşti a fost învinsă, duminică, scor 1-0 (Tlisov 76), de echipa Kuban Krasnodar, antrenată de Dan Petrescu, în ultimul meci amical din cadrul stagiului din Austria. Dinamo a început jocul în următoarea formulă: Manyur - Dobrosavlevici, Scutaru, Ioniţă, Musat - Curtean, R. Stănescu, Selagea, Matei - Steliano Filip, Axente. Kuban Krasdodar a mai jucat duminică un amical, cu Petrolul Ploieşti, scor 0-0. În acest meci, la Kuban Krasnodar a debutat şi atacantul Daniel Niculae, care a jucat până în min. 59. Aseară, CFR Cluj, campioana României, a învins, cu 2-0 (Nicoară 49, Rui Pedro 86), echipa austriacă Pinzgau, într-un meci amical din cadrul stagiului din Austria. În min. 60 al partidei, Deac a fost eliminat. CFR Cluj a început jocul în următoarea formulă: Stăncioiu - Lionn, Cadu, Rada, Edimar - Hora, Mureşan, Vass, Valente - Kapetanos, Ronny. Sâmbătă, Steaua a remizat, scor 0-0, cu campioana Georgiei, FC Zestafoni, într-un meci amical din cadrul stagiului de pregătire din Austria. Steaua a început jocul în următoarea formulă: Stanca - Georgievski, Gardoş, Martinovici, Pârvulescu - T. Bălan, Pintilii - Năstăsie, Fl. Costea, M. Costea - Nikolic. Au mai evoluat: Dumitraş, Roşu, Puşkaş, Latovlevici, Bourceanu, Chipciu, Cr. Tănase şi Rocha.

VAN GAAL A REVENIT LA CONDUCEREA NAŢIONALEI OLANDEI

Antrenorul Louis van Gaal a revenit la conducerea tehnică a naţionalei Olandei, adversara României în preliminariile CM 2014. „Van Gaal a semnat un contract valabil de la 1 august până la finalul CM din 2014”, se arată într-un comunicat al federaţiei olandeze. Van Gaal, în vârstă de 60 de ani, este fost fotbalist şi antrenor al echipei Ajax Amsterdam, cu care a câştigat de trei ori titlul naţional, în anii ‘90. El a mai fost selecţionerul Olandei, în perioada 2000-2001, dar a demisionat atunci după ce a ratat calificarea la CM 2002. Precedentul selecţioner al Olandei, Bert van Marwijk, a demisionat după eliminarea batavilor de la EURO 2012 din faza grupelor.

DESCHAMPS, NOUL SELECŢIONER AL FRANŢEI

Fostul căpitan al naţionalei franceze, Didier Deschamps, a fost numit selecţioner al echipei Franţei, a anunţat, ieri, FederaţiA FrancezĂ de Fotbal (FFF), pe site-ul oficial. „Noel Le Graet, preşedintele FFF, şi Didier Deschamps au finalizat discuţiile şi au ajuns la un acord pentru numirea domnului Deschamps în calitate de selecţioner al echipei Franţei”, se arată pe site-ul FFF. Durata contractului lui Deschamps ar fi de doi ani, acordul putând fi prelungit în cazul calificării la Cupa Mondială din 2014. Deschamps, selecţionat de 103 ori în naţionala Franţei, pentru care a înscris patru goluri, a mai antrenat echipele AS Monaco (2001 - septembrie 2005), Juventus Torino (2006-2007) şi Olympique Marseille (2009-2012). Deschamps l-a înlocuit pe Laurent Blanc, fostul său coleg din echipa campioană mondială în 1998, după ce acesta a anunţat că nu-şi va mai prelungi contractul cu reprezentativa Franţei. În vârstă de 43 de ani, Deschamps îl va avea secund pe Guy Stephan, cel cu care a colaborat la Olympique Marseille în ultimele trei sezoane.

INIESTA, NUNTĂ CU 700 DE INVITAŢI

Fotbalistul spaniol Andres Iniesta s-a căsătorit, ieri, în localitatea Altafulla (Tarragona), cu Anna Ortiz, la ceremonie fiind prezenţi 700 de invitaţi, a informat El Mundo Deportivo. Andres şi Anna sunt împreună de patru ani şi au o fetiţă, Valeria, născută în aprilie 2011. La nuntă vor fi prezenţi, printre alţii, preşedintele FC Barcelona, Sandro Rosell, foştii preşedinţi Joan Laporta şi Joan Gaspart, antrenorii Vicente Del Bosque, Luis Aragones, Tito Vilanova, Pep Guardiola, Frank Rijkaard şi Louis Van Gaal, dar şi cântăreaţa columbiană Shakira, iubita coechipierului lui Iniesta, Gerard Pique.

RYAN GIGGS, CĂPITANUL ECHIPEI DE FOTBAL A MARII BRITANII LA JO

Mijlocaşul formaţiei Manchester United, galezul Ryan Giggs, va fi căpitanul reprezentativei de fotbal a Marii Britanii la Jocurile Olimpice de la Londra, a anunţat BBC. Jucătorul în vârstă de 38 de ani este, alături de Craig Bellamy şi Micah Richards, unul dintre cei trei fotbalişti de peste 23 de ani incluşi în echipă. Marea Britanie joacă la JO cu Senegal, Emiratele Arabe Unite şi Uruguay.

SALOMON KALOU VA JUCA PENTRU OSC LILLE

OSC Lille a anunţat pe site-ul oficial că fostul jucător al echipei Chelsea Londra, Salomon Kalou, are un angajament pe patru ani, valabil până în 2016, cu gruparea franceză. „OSC Lille oficializează sosirea lui Salomon Kalou, care a efectuat în această dimineaţă (n.r. - sâmbătă) tradiţionala vizită medicală. Parafat la sfârşitul lunii iunie, contractul campionului Europei en-titre, în vârstă de 26 de ani, este valabil patru sezoane”, se arată în comunicatul OSC Lille. Potrivit presei franceze, Kalou ar urma să aibă în Franţa un salariu brut de 200.000 de euro pe lună, mai mic decât cel de la Chelsea.

SEEDORF A FOST PREZENTAT OFICIAL LA BOTAFOGO

Mijlocaşul olandez Clarence Seedorf, care a semnat pentru doi ani cu gruparea braziliană Botafogo, a fost prezentat suporterilor pe stadionul Engenhao din Rio, chiar înainte de meciul cu Bahia. Sosit cu elicopterul, Seedorf a salutat publicul la centrul terenului şi a îmbrăcat tricoul cu numărul 10. Olandezul, în vârstă de 36 de ani, era la final de contract cu AC Milan, echipa la care a jucat între 2002 şi 2012.

FC PORTO A TRANSFERAT UN INTERNAŢIONAL COLUMBIAN

Internaţionalul columbian Jackson Martinez, de la echipa mexicană Jaguares, a semnat un contract pe patru sezoane cu FC Porto, suma de transfer fiind 11 milioane de dolari. Contractul jucătorului în vârstă de 25 de ani, cu o clauză de reziliere de 40 de milioane de euro, va intra în vigoare după ce Martinez va efectua vizita medicală.

SEYDOU KEITA PLEACĂ DE LA FC BARCELONA

Mijlocaşul malian Seydou Keita va părăsi FC Barcelona după patru sezoane, a anunţat gruparea catalană. „Barcelona îi mulţumeşte lui Seydou Keita pentru aportul său din ultimii ani şi îi doreşte mult succes în continuare”, se arată în comunicat. Keita, în vârstă de 32 de ani, a petrecut patru sezoane la FC Barcelona, câştigând 14 titluri. Conform presei spaniole, africanul ar urma să ajungă la gruparea chineză Dalian Aerbin.

INTERNAŢIONALUL BELGIAN JAN VERTONGHEN, LA TOTTENHAM

Internaţionalul belgian Jan Vertonghen, căpitanul echipei Ajax Amsterdam, se va alătura în această vară formaţiei Tottenham, a anunţat, ieri, gruparea engleză. Vertonghen, în vârstă de 25 de ani, urmează să facă vizita medicală prealabilă oficializării contractului la noua sa echipă. Tottenham nu a precizat valoarea transferului sau durata contractului. „Suntem foarte bucuroşi să anunţăm că am ajuns la un acord cu Ajax”, se arată în comunicatul clubului Tottenham, în care se aminteşte că Vertonghen a fost ales cel mai bun fotbalist din campionatul Olandei în sezonul 2011/2012 şi a înscris zece goluri în campionatul trecut.

O NOUĂ TRAGEDIE ÎN FOTBAL

Un jucător în vârstă de numai 17 ani, Arjuna Luiz Venutto Ramos, a murit în Brazilia, în timpul unui meci disputat în cadrul acestei categorii de vârstă. Jucătorul a căzut pe teren şi în ciuda faptului că echipa medicală aflată la faţa locului i-a acordat imediat îngrijiri şi l-a transporat la spital, tânărul fotbalist nu a mai putut fi salvat. Puştiul a suferit un stop cardiac, care i-a fost fatal. Poreclit “Pele”, datorită talentului său, juniorul brazilian n-a acuzat probleme medicale la controlul de rutină la care a fost supus de echipa sa, la începutul sezonului: „Avea toate analizele la zi şi n-a înregistrat niciodată vreo problemă medicală”, a declarat directorul departamentului medical al clubului, Rui Oliveira.