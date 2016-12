ÎNFRÂNGERI PENTRU STEAUA ŞI DINAMO

Steaua Bucureşti a fost învinsă, ieri, cu 3-2 (Maierhofer 3, Svento 29, Savic 73 / Filip 26, Cr. Tănase 69-pen.), de formaţia Red Bull Salzburg, campioana Austriei, într-un meci amical din cadrul stagiului de pregătire din Austria. Antrenorul Laurenţiu Reghecampf a folosit următoarea formulă de echipă: Tătăruşanu - Dumitraş, Gardoş, Chiricheş, Lupu - Bourceanu (82 Puşkaş), Filip (78 Roşu) - Chipciu, Rusescu (62 T. Bălan), Cr. Tănase - Rocha. Următorul meci amical al Stelei va avea loc sâmbătă, împotriva campioanei Azerbaidjanului, Neftci Baku. Şi Dinamo Bucureşti a fost învinsă, tot ieri, cu 1-0 (Mares 66), de formaţia cehă Mlada Boleslav, într-un meci amical din cadrul stagiului de pregătire din Austria. Antrenorul Dario Bonetti a folosit următoarea formulă de echipă: Naumovski - L. Rus, Nica, Luchin, Pulhac - Boubacar, C. Munteanu, Muşat (80 Selagea) - Dănciulescu, M. Niculae (82 Ţucudean2), M. Alexe. La partidă a asistat şi selecţionerul naţionalei României, Victor Piţurcă.

AC TORINO, INTERESATĂ DE MIJLOCAŞUL ADRIAN STOIAN

Mijlocaşul echipei AS Roma Adrian Stoian se află în atenţia clubului AC Torino, la care este legitimat şi românul Sergiu Suciu, a anunţat, ieri, cotidianul Tuttosport. Sursa citată notează că antrenorul Romei, Zdenek Zeman, doreşte să-l vadă pe Stoian într-un stagiu de pregătire şi abia apoi va decide dacă îl va păstra în lot sau românul va fi cedat. De serviciile lui Stoian mai sunt interesate formaţiile Cagliari, Chievo Verona şi AS Bari. Adrian Stoian, în vârstă de 21 de ani, a fost transferat definitiv în această vară la formaţia AS Roma de la AS Bari în schimbul a circa un milion de euro şi a cedării definitive a portarului Alexandru Pena, care sezonul trecut a fost împrumutat la Dinamo Bucureşti.

PRIMUL TUR PRELIMINAR ÎN UCL ŞI UEL

Rezultate înregistrate în partidele disputate, marţi, în prima manşă a turului întâi preliminar din UEFA Champions League: F91 Dudelange (Luxemburg) - SP Tre Penne (San Marino) 7-0, FC La Valetta (Malta) - FC Lusitans (Andorra) 8-0 şi Linfield FC (Irlanda de Nord) - B36 Torshavn (Insulele Feroe) 0-0. Rezultate înregistrate în partidele disputate, marţi, în prima manşă a turului întâi preliminar din UEFA Europa League: Vikingur (Insulele Feroe) - FC Gomel (Belarus) 0-6 şi FK Skendija ‘79 (Macedonia) - Portadown FC (Irlanda de Nord) 0-0. Astăzi sunt programate şi celelalte 35 de întâlniri din primul tur, cea mai aşteptată fiind Myllykosken Pallo-47 (Finlanda) - Cefn Druids AFC (Ţara Galilor), echipa calificată urmând să înfrunte în turul al doilea pe Rapid Bucureşti.

MECIUL AMICAL ITALIA - ANGLIA SE VA DISPUTA LA BERNA

Meciul amical dintre echipa naţională a Italiei şi reprezentativa Angliei, prevăzut să se dispute pe Stadionul Wembley, se va juca la Berna (Elveţia), pe 15 august, a anunţat, ieri, Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC). Cele două selecţionate s-au întâlnit şi în sferturile de finală ale Campionatului European din Ucraina şi Polonia, “squadra azzurra” impunându-se la loviturile de departajare cu scorul de 4-2. Italia, vicecampioană europeană, va debuta în preliminariile Cupei Mondiale din 2014 cu un meci în deplasare cu Bulgaria, în timp ce Anglia va juca, pe teren propriu, cu Moldova.

CLUBUL GLASGOW RANGERS, EXCLUS DIN PRIMA LIGĂ SCOŢIANĂ

Clubul Glasgow Rangers, la care evoluează fundaşul Dorin Goian, a fost exclus din prima ligă scoţiană, din motive financiare, în urma votului exprimat, ieri, de grupările din Scottish Premier League. „În cadrul reuniunii de astăzi, cluburile din Scottish Premier League (SPL) au votat masiv împotriva cererii grupării Rangers de a juca în prima ligă”, a anunţat SPL, într-un comunicat. Clubul Glasgow Rangers, aflat în faliment, nu figura în calendarul campionatului Scoţiei, ediţia 2012-2013. Fiscul britanic se află într-un litigiu cu clubul scoţian pentru recuperarea sumei de aproape 75 de milioane de lire sterline (93,5 milioane de euro), potrivit presei engleze, şi a respins un plan de rambursare parţială a datoriilor, elaborat de consorţiul de firme deţinut de omul de afaceri Charles Green. Green, fost preşedintele al clubului Sheffield United, a fost nevoit să creeze o nouă societate pentru ca echipa să supravieţuiască, dar pentru menţinerea formaţiei în elita fotbalului scoţian era necesar acordul cluburilor din Scottish Premier League. Rangers avea nevoie de cel puţin opt voturi din 12 în Adunarea Generală a primei ligi. Fondat în 1872, Glasgow Rangers, echipă urmărită în medie pe teren propriu de circa 45.000 de spectatori, a câştigat de 54 de ori campionatul, de 33 de ori Cupa Scoţiei şi o dată Cupa Cupelor în 1972. Anul acesta, Rangers a pierdut titlul naţional în favoarea rivalei Celtic Glasgow, după ce a fost penalizată cu zece puncte din cauza problemelor financiare.

STURRIDGE, SUSPECT DE MENINGITĂ

Atacantul formaţiei Chelsea, Daniel Sturridge, convocat în echipa britanică pentru Jocurile Olimpice de la Londra, a fost internat, fiind suspect de meningită. Jucătorul în vârstă de 22 de ani s-a îmbolnăvit weekend-ul trecut şi a fost internat la spitalul “St. Mary” din Paddington, pentru a fi supus unor teste. Medicii cred că Sturridge suferă de meningită virală, forma mai puţin gravă a maladiei, care poate fi îngrijită cu tratament medical. Deşi starea lui Sturridge s-a îmbunătăţit în ultimele două zile, prezenţa sa în echipa britanică pare compromisă. Selecţionerul Stuart Pearce poate alege un înlocuitor până pe 25 iulie. Clubul Chelsea Londra a confirmat, ieri, că Sturridge suferă de meningită, dar a precizat că jucătorul va fi apt pentru a participa la Jocurile Olimpice. „Daniel Sturridge are meningită virală, dar am vorbit cu el şi se simte mai bine. Vom monitoriza situaţia lui şi sperăm că va fi apt pentru a participa la Jocurile Olimpice. El este încă la spital, dar sunt optimist în şansele lui de recuperare”, a declarat antrenorul echipei Chelsea Londra, Roberto Di Matteo.

POGBA L-A SUPĂRAT PE FERGUSON

Mijlocaşul francez al echipei Manchester United, Paul Pogba, în vârstă de 19 ani, a părăsit clubul englez pentru Juventus Torino, conform antrenorului Alex Ferguson, care i-a reproşat jucătorului lipsa de respect. „Pogba a semnat cu Juventus cu ceva timp înainte ca noi să aflăm. Este dezamăgitor, cred că nu ne-a arătat niciun fel de respect, aşa că, sincer să fiu, prefer să-l văd cât mai departe”, a declarat antrenorul emblematic al echipei Manchester United. Pogba a fost transferat de la Le Havre la United în 2009, dar nu a jucat decât şapte meciuri pentru prima echipă.

HANDANOVIC VA APĂRA LA INTERNAZIONALE MILANO

Portarul sloven al echipei Udinese, Samir Handanovic, va juca la formaţia Internazionale Milano, după ce cluburile au ajuns, ieri, la un acord de transfer. „Am ajuns la un acord cu Inter Milano şi mai trebuie doar să semnăm actele”, a declarat Gino Pozzo, fiul preşedintelui clubului Udinese. Conform presei italiene, suma de transfer se ridică la zece milioane de euro, plus cedarea fundaşului Davide Faraoni. În vârstă de 27 de ani, Samir Handanovic este considerat unul dintre cei mai buni portari din Serie A şi specialist la penalty-uri. Handanovic evolua la Udinese din 2004.

CHIELLINI VA FI INDISPONIBIL 40 DE ZILE

Fundaşul italian Giorgio Chiellini va fi indisponibil 40 de zile, după accidentarea suferită în finala Campionatului European, pierdută în faţa Spaniei cu 0-4. Chiellini a fost supus unor noi teste la Torino, care au arătat că a suferit o ruptură la pulpa stângă. În meciul de la Kiev, de duminică, Chiellini a fost înlocuit cu Balzaretti, în min. 21.

DI NATALE ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU UDINESE

Atacantul Antonio Di Natale şi-a prelungit contractul cu Udinese până în 2014, a anunţat cotidianul Gazzetta dello Sport. Sosit la Udinese în 2004, atacantul a reuşit ca în ultimele trei sezoane să marcheze 80 de goluri. Di Natale este singurul jucător care a înscris în poarta campioanei europene la EURO 2012, meciul dintre Spania şi Italia jucat în faza grupelor încheindu-se 1-1.

LUCIO VA JUCA LA JUVENTUS TORINO

Fundaşul brazilian Lucio, care vineri a părăsit Internazionale Milano, va semna un contract pe două sezoane cu echipa campioană a Italiei, Juventus Torino, a anunţat site-ul oficial al grupării torineze. În vârstă de 34 de ani, Lucio a efectutat vizita medicală, iar ieri a semnat contractul cu “bătrâna doamnă”. Brazilianul a jucat pentru Inter Milano în 136 meciuri şi a înscris cinci goluri, în perioada 2009-2012. El a câştigat cu Inter o dată campionatul Italiei, de două ori Cupa Italiei, o dată Supercupa Italiei şi Liga Campionilor în 2010.

WENGER NU VREA POSTUL DE SELECŢIONER AL FRANŢEI

Managerul lui Arsenal Londra, Arsene Wenger, nu are niciun gând să-i părăsească pe tunari şi a exclus posibilitatea de a-i lua locul lui Laurent Blanc în funcţia de selecţioner al Franţei. „Presa vorbeşte întotdeauna de multe nume şi, mai mereu, mă include şi pe mine. În ceea ce mă priveşte, nu iau în calcul să antrenez echipa naţională pentru că mai am încă mult de lucru la Arsenal în cei doi ani rămaşi de contract. Sunt multe proiecte pe care nu vreau să le las neterminate”, a declarat Wenger. Se spune că el refuză să devină selecţioner pentru că se vede incompatibil din punct de vedere al caracterului cu mulţi dintre actualii jucători francezi, iar o remaniere totală n-ar fi susţinută de federaţia franceză.

JULIO BAPTISTA, ABSENT ÎNCĂ PATRU LUNI

Absent de pe terenul de fotbal din luna octombrie a anului trecut, Julio Baptista este încă departe de a reveni în echipa sa de club, Malaga. După ce a avut fractură la osul sesamoid de la piciorul drept şi o ruptură la gamba aceluiaşi picior, atacantul brazilian a fost operat la tendonul lui Ahile, tot la piciorul drept! Fotbalistul în vârstă de 30 de ani, care a jucat doar patru meciuri în campionatul trecut, va avea piciorul drept imobilizat pentru două săptămâni. Noua absenţă de pe teren este estimată la patru luni.

MOROSINI SUFEREA DE O MALADIE CARDIACĂ GENETICĂ

Fotbalistul Piermario Morosini, care a murit la vârsta de 25 de ani, pe 14 aprilie, suferea de o maladie cardiacă genetică, arată raportul final al autopsiei. Morosini avea cardiomiopatie aritmogenă, o maladie genetică rară, care transformă progresiv celulele musculare ale inimii în grăsime. „Băiatul nu a avut niciun semn de boală, astfel că nu cred că responsabilitatea morţii sale aparţine celor care l-au avut în grijă din punct de vedere medical, în ultimii ani. Maladia este foarte dificil de detectat”, a precizat expertul medical ales de familie, Cristina Basso. Ea consideră însă că folosirea unui defibrilator ar fi făcut să mai existe şanse ca fotbalistul să fie salvat. Un alt jucător care a murit din cauza unei cardiomiopatii este spaniolul Antonio Puerta, decedat în 2007.