RUGBYŞTII DE LA RCJ FARUL, MECI TEST CU MILITARII IRLANDEZI

Ieri după-amiază, pe stadionul Mihai Naca din Constanţa, echipa Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a susţinut un meci de pregătire cu o formaţie a Batalionului I al Gărzii Irlandeze, care a jucat trei partide amicale în România. În lotul Farului sau al oaspeţilor au fost incluşi şi jucători de la alte echipe de rugby din judeţ. Meciul amical s-a încheiat cu scorul de 5-1, la eseuri, pentru constănţeni.

DEBUT ÎN TURNEUL DE RUGBY PE PLAJĂ LA ARENA “BEACH CVM TOMIS”

Ieri, la arena de volei pe plajă “Beach CVM Tomis”, situată în zona Cazino din Mamaia, a debutat a treia ediţie a turneului Oval 5 Beach Rugby România, turneu de rugby pe plajă care se desfăşoară pe şapte categorii de vârstă: Under 10, Under 12, Under 14, Under 16, Under 17, Under 18 şi old-boys. La startul competiţiei, organizată Asociaţia Sportivă Oval 5 Beach Rugby România, Federaţia Română de Rugby, CS Cleopatra Mamaia, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, s-au aliniat mai multe echipe constănţene, Fortuna Constanţa, Tomitanii Constanţa, Grupul Şcolar Gheorghe Duca Constanţa, AS Litoral Mangalia, CS Muşchetarii Mihail Kogălniceanu şi CS Cleopatra Mamaia. Prima zi a adus meciuri spectaculoase, dar şi victorii importante pentru echipele de pe litoral. Cea mai în formă s-a dovedit CS Cleopatra Mamaia, care a învins cu 9-1 pe Dinamo 1 - la U14 şi cu 8-1 pe Băicoi şi 1-0 pe Tomitanii - la U12.

ARGINT CONSTĂNŢEAN LA CN DE SCRIMĂ COPII

Aflate în plină desfăşurare la Sala “Tomis” din Constanţa, Campionatele Naţionale de scrimă pentru copii au mai adus o medalie pentru constănţeni. Astfel, după ce a cucerit medalia de bronz în proba invididuală de floretă rezervată categoriei 8-9 ani, Daria Olteanu, sportivă legitimată la CSS 1 Constanţa şi antrenată de Ion Niţulescu şi Monica Marinescu a câştigat şi medalia de argint în proba de spadă feminin la aceeaşi categorie de vârstă.

ALEXANDER GIMA, ÎN SFERTURI LA BUDAPESTA

Aflat printre cei mai buni tenismeni români la categorie 12 ani, constănţeanul Alexander Gima participă în această săptămână la “Park Cup”, turneu de categoria a treia, găzduit de Budapesta. Sportivul pregătit Daniel Dragu şi legitimat la LPS “Nicolae Rotaru” a reuşit să acceadă în sferturile competiţiei, după două victorii clare. În primul tur, Gima l-a spulberat pe sârbul Luka Jankovic, cu 6-0, 6-0, iar în turul secund l-a depăşit pe italianul Filippo Moroni, cu 6-4, 6-3. În sferturi, constănţeanul va juca împotriva unui alt român, Laurenţiu Mandocescu, alături de care a participat în proba de dublu, cei doi oprindu-se în turul secund.

S-A ÎNCHEIAT FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE ŞAH CAP AURORA

La Hotel Delta din staţiunea Jupiter s-a încheiat duminică Festivalul Internaţional de şah Cap Aurora (FISCA), competiţie care a cuprins patru turnee separate. La turneul open, desfăşurat în sistem elveţian pe durata a 9 runde, au participat 91 de jucători, din România, Moldova, Bulgaria, Irlanda şi Germania. Pe primul loc s-a clasat marele maestru internaţional Costică Nanu, cu 8 puncte, urmat de MMI Vasile Sănduleac (Moldova) şi CM Răzvan Dicu, cu 7p. Turneul rezervat copiilor sub 12 ani (41 de participanţi) s-a încheiat cu victoria lui Alexandru Banzea, cu 7p, la sub 10 ani (49 de participanţi) s-a impus Mihnea Ognean, cu 8,5p, iar la sub 8 ani (86 de participanţi) a câştigat Zeno Sîrbu, cu 8,5p.

ŞANSĂ LA TRAGEREA LA SORŢI A LC PENTRU U. CLUJ

În urma tragerii la sorţi efectuate ieri, la Viena, de către preşedintele HCM Constanţa, Nicuşor Constantinescu şi secretarul general EHF, Michael Wiederer, vicecampioana României la handbal feminin, U Jolidon Cluj, va evolua în Grupa a III-a preliminară din Ligii Campionilor, alături de Rostov Don (Rusia), RK Zajecar (Serbia) şi Muratpaşa BSK Antalya (Turcia), meciurile urmând să se desfăşoare la Cluj, pe 22, respectiv 23 septembrie. „Sunt adversare de primă mână. Vor fi jocuri dificile, dar avem încredere că putem să ne calificăm în grupe, având în vedere că vom organiza turneul”, a declarat directorul sportiv al formaţiei clujene, Cosmin Sălăjan. În celelalte grupe se vor duela formaţiile Viborg (Danemarca), Balonmano Bera Bera (Spania), Vistal Laczopol Gdynia (Polonia) şi LC Bruhl (Elveţia) - Grupa I, Byasen (Norvegia), Buxtehuder SV (Germania), Dalfsen (Olanda) şi WHC Metalurg (Macedonia) - Grupa a II-a. Meciurile se vor juca sub formă de turneu, semifinale şi finală, iar câştigătoarea fiecăreia dintre cele trei grupe, plus câştigătoarea meciului eliminatoriu dintre Iuventa Michalovce şi FTC Budapesta, obţin calificarea în grupele principale. Un alt loc pentru faza grupelor este rezervat câştigătoarei turneului echipelor care au primit wild-card, pe 8-9 septembrie, cu participarea formaţiilor Issy Paris Handball, Zvezda şi HC Leipzig. Pe 6 iulie, la Herzogenaurach (Germania), va avea loc tragerea la sorţi a grupelor principale, fază în care este calificată direct campioana României, Oltchim Rm. Vîlcea, aflată în prima urnă valorică.

CSM SATU MARE VA EVOLUA ÎN FIBA EUROCUP

Echipa de baschet feminin CSM Satu Mare va reprezenta România în FIBA Eurocup, cea de-a doua competiţie valorică europeană. La startul ediţiei 2012-2013 se vor afla 30 de echipe, printre care şi vicecampioana României. Conform regulamentului, se vor forma şase grupe a câte patru echipe şi două grupe a câte trei echipe, primele două clasate urmând să se califice în play-off-ul competiţiei. Tragerea la sorţi a grupelor este programată vineri, la Freising (Germania).

SERENA WILLIAMS, ÎN SEMIFINALE LA WIMBLEDON

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams s-a calificat în semifinale la Wimbledon, după ce a eliminat-o, ieri, pe deţinătoarea titlului, sportiva cehă Petra Kvitova, scor 6-3, 7-5. Williams va juca în semifinale cu Victoria Azarenka sau Tamira Paszek. Serena Williams este singura jucătoare dintre cele rămase în competiţie care a câştigat deja titlul la Wimbledon, de patru ori în 2002, 2003, 2009 şi 2010. Fostul număr 1 mondial va disputa prima semifinală de Grand Slam în acest an după ce a fost învinsă în optimi la Openul Australiei şi în primul tur la Roland Garros.

PETER SAGAN A CÂŞTIGAT ETAPA A TREIA A TURULUI FRANŢEI

Slovacul Peter Sagan (Liquigas) a câştigat, ieri, etapa a treia a Turului Franţei, la Boulogne-sur-Mer, reuşind al doilea succes în patru zile. Elveţianul Fabian Cancellara (RadioShack) a păstrat tricoul galben al liderului după această etapă. Sagan, care s-a impus şi duminică la Seraing (Belgia), i-a devansat, marţi, pe norvegianul Edvald Boasson Hagen şi pe conaţionalul său Peter Velits. Cancellara a ocupat locul 4, în faţa elveţianului Michael Albasini şi a câştigătorului de anul trecut, australianul Cadel Evans. Debutant în Turul Franţei, Sagan, în vârstă de 22 de ani, şi-a oferit luxul de a face o mişcare de dans când a trecut linia de sosire. În această etapă s-au înregistrat două abandonuri, bielorusul Kanstantsin Siutsou, şi spaniolul Jose Joaquim Rojas.

MEDALIILE PENTRU JO, ÎNCHISE ÎN TURNUL LONDREI

Medaliile care vor fi atribuite în timpul Jocurilor Olimpice şi Paralimpice din această vară au fost închise, luni seară, în Turnul Londrei, fortăreaţă în care sunt păstrate şi bijuteriile coroanei britanice, sub protecţia gărzilor. În total, 4.700 de medalii de aur, argint şi bronz au fost puse sub pază şi vor fi scoase din această fostă temniţă începând din 28 iulie, la o zi după ceremonia de deschidere a JO. Sosirea medaliilor a fost întâmpinată de o fanfară, sub privirile gărzilor Turnului Londrei şi ale celor 150 de elevi prezenţi la eveniment, la ceremonie asistând şi preşedintele Comitetului de Organizare a competiţiei, Sebastian Coe. Opt tone de aur, argint şi cupru provenind din mine din SUA şi Mongolia au fost necesare pentru fabricarea medaliilor, în Ţara Galilor. Medaliile de aur sunt în realitate făcute în proporţie de 92,5 la sută din argint, conţinând doar 1,34 la sută aur, iar restul fiind cupru. Medaliile olimpice au fost concepute de artistul David Watkins, iar cele paralimpice de Lin Cheung. Turnul Londrei, construit în secolul XI de William Cuceritorul, este unul din cele mai cunoscute monumente istorice ale Londrei. În această fostă închisoare sunt ţinute, din 1661, bijuteriile coroanei britanice. Aceste obiecte preţioase - coroane, sceptre, săbii, bijuterii, inclusiv diamante considerate printre cele mai mari din lume - au fost şi sunt purtate de suveranii britanici la încoronări sau la alte evenimente oficiale.

PETR KOUKAL VA FI PORTDRAPELUL CEHIEI LA JO 2012

Jucătorul de badminton Petr Koukal, care s-a vindecat de cancer la testicule, va fi portdrapelul Cehiei la Jocurile Olimpice de la Londra, pe 27 iulie, a anunţat, ieri, la Praga, Comitetul Olimpic Naţional. „Este un mare final fericit şi o mare onoare”, a declarat Koukal, în vârstă de 26 de ani. Koukal a fost diagnosticat cu cancer în septembrie 2010. El a reuşit să învingă boala după mai multe şedinţe de chimioterapie. Sportul m-a ajutat mult”, a subliniat cel pentru care participarea la JO 2012 constituie realizarea unui mare vis. Prezent la JO din 2008 la Beijing şi cvintuplu campion naţional, Petr Koukal a lansat recent o campanie pentru sensibilizarea publicului faţă de persoanele cu cancer la testicule.

SISTEME ANTIAERIENE LA LONDRA

Sisteme de rachete sol-aer vor fi instalate în şase locaţii, la Londra şi în apropierea capitalei britanice, în cursul Jocurilor Olimpice, a anunţat Ministerul britanic al Apărării. „Obiectivul acestui dispozitiv este, în primul rând, protejarea parcului olimpic”, explică Ministerul Apărării. Sistemele antiaeriene vor fi instalate pe două clădiri rezidenţiale şi pe alte imobile, în zona Greenwich, în pofida protestelor localnicilor. „Dispozitivul de securitate va include patru sisteme de rachete Rapier şi alte două instalaţii de mare viteză care sunt parte a unui program de securitate aeriană pe mai multe niveluri ce include avioane de vânătoare Typhoon, elicoptere şi radare”, a explicat ministrul Apărării, Philip Hammond. Serviciile de informaţii occidentale suspectează că organizaţia Al-Qaida în Peninsula Arabia pregăteşte deturnarea unui avion de pasageri american şi prăbuşirea acestuia în timpul Jocurilor Olimpice de la Londra, a dezvăluit publicaţia Sunday Times, citată de ziarul israelian Haaretz.

DOI SCHIORI RUŞI, SUSPENDAŢI PENTRU DOPAJ

Federaţia Rusă de Schi a decis ca Svetlana Vinogradova, componentă a lotului naţional de snowboard, şi Andrei Bistrov, specialist în probele de viteză la schi alpin, să fie suspendaţi pentru dopaj. Vinogradova, în vârstă de 24 de ani, a fost suspendată doi ani pentru că a folosit un stimulent, carfedon, astfel că ea ar urma să rateze Jocurile Olimpice din 2014, de la Soci (Rusia). Bistrov, în vârstă de 21 de ani, a fost suspendat cinci luni deoarece într-un eşantion de urină prelevat în timpul Campionatelor Rusiei, în martie, s-a descoperit prezenţa marijuanei. Bistrov este considerat marea speranţă a Rusiei la schi alpin, în vederea JO.

ANTRENAMENTUL LITUANIEI, ÎNTRERUPT DIN CAUZA TANCURILOR

Şedinţa de antrenament a naţionalei de baschet a Lituaniei din Venezuela, care se află acolo pentru a participa la turneul preolimpic masculin, a fost întreruptă după ce fumul produs de motoarele tancurilor a păstruns în sală. Tancurile au fost prezente în zonă deoarece participau la repetiţiile pentru parada din 5 iulie, ziua naţională a Venezuelei. Selecţionata de seniori a Lituaniei este repartizată în Grupa B şi va întâlni miercuri Venezuela la turneul preolimpic masculin.

MARIA DE VILLOTA, FEMEIA-PILOT ACCIDENTATĂ ÎN MAREA BRITANIE, ESTE CONŞTIENTĂ

Pilotul spaniol Maria de Villota, rănită ieri într-o sesiune de teste efectuată cu un monopost de Formula 1, pe un aerodrom din apropiere de Cambridge, este conştientă, a anunţat echipa ei de Formula 1, Marussia. Pilotul de teste al echipei Marussia a suferit răni care îi pun în pericol viaţa, după ce a lovit un camion în timp ce rula cu un monopost de Formula 1 pe aerodromul Duxford, situat la circa 80 de kilometri nord de Londra. Potrivit martorilor citaţi de Daily Mail, De Villota terminase primul ei tur pe circuitul improvizat şi oprise în faţa mecanicilor echipei sale. În timp ce aceştia se îndreptau către maşină, monopostul a accelerat brusc şi a intrat în partea dreapta-spate a unui tir care staţiona. Botul monopostului Marussia a fost distrus în urma impactului şi se pare că De Villota s-a lovit cu capul de camion. Martorii mai susţin că sportiva nu a avut reacţie timp de 15 minute, dar a început să-şi mişte mâinile în timp ce paramedicii o urcau în ambulanţă.