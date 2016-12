TURNEUL OVAL 5 BEACH RUGBY ROMÂNIA LA ARENA “BEACH CVM TOMIS”

La arena de volei pe plajă “Beach CVM Tomis”, situată în zona Cazino din Mamaia, începe astăzi, la ora 8.30, a treia ediţie a turneului Oval 5 Beach Rugby România. Până sâmbătă, la turneul de rugby pe plajă se va juca pe şapte categorii de vârstă: Under 10, Under 12, Under 14, Under 16, Under 17, Under 18 şi old-boys. La turneu participă şi formaţiile Fortuna Constanţa, Tomitanii Constanţa, Grupul Şcolar Gheorghe Duca Constanţa, AS Litoral Mangalia, CS Muşchetarii Mihail Kogălniceanu şi CS Cleopatra Mamaia. Aseară, la Complexul Cleopatra din Mamaia, s-a desfăşurat şedinţa tehnică a turneului. Organizatorii, Asociaţia Sportivă Oval 5 Beach Rugby România, Federaţia Română de Rugby, CS Cleopatra Mamaia, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, au pregătit mai multe surprize participanţilor.

RUGBY-STUL VALI URSACHE, ÎN ECHIPA IDEALĂ A PRO D2

Internaţionalul român Valentin Ursache a fost desemnat să facă parte din echipa ideală a Pro D2, cea de-a doua divizie valorică a rugby-ului francez, pe baza unui clasament întocmit în urma calificativelor acordate în ziarul Midi Olympique. Ursache a fost creditat cu 22 de stele de catre specialiştii din Hexagon, lucru care l-a adus în fruntea topului oamenilor din linia a doua, alături de Michael Bert, de la Dax şi Andrew Fairley, de la nou-promovata Grenoble. Ursache a fost, de altfel, singurul român inclus în aceasta formaţie.

ŞARAPOVA, NR. 1 WTA, ELIMINATĂ ÎN OPTIMI LA WIMBLEDON

Jucătoarea rusă Maria Şarapova, locul 1 WTA, a fost învinsă, ieri, cu 6-4, 6-3, de sportiva germană Sabine Lisicki, locul 15 WTA, în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon. Lisicki şi-a luat astfel revanşa după ce anul trecut a fost eliminată în semifinalele competiţiei de la Londra chiar de Şarapova. Sportiva rusă a devenit numărul 1 WTA după ce a câştigat ultima ediţie a turneului de la Roland Garros. Acum, ea poate ceda acestă poziţie. Şarapova a câştigat în 2004 turneul de la Wimbledon, iar anul trecut a pierdut finala disputată cu sportiva cehă Petra Kvitova.

A FOST GĂSIT VULTURUL CARE ÎNDEPĂRTA PORUMBEII LA WIMBLEDON

Vulturul Rufus, folosit pentru îndepărtarea porumbeilor în timpul turneului de tenis de la Wimbledon, a fost găsit sănătos la trei zile după ce fusese furat dintr-o maşină, în sud-vestul Londrei, informează presa engleză. Vestea că vulturul a fost găsit a fost postată de proprietarul său pe contul de Twitter al lui Rufus: „Putem confirma informaţia că Rufus a fost găsit şi este bine, sănătos şi şi-a regăsit familia. Suntem foarte emoţionaţi, fericiţi şi uşuraţi”. Rufus a dispărut din Dunstall Road, Wimbledon, săptămâna trecută, în noaptea de joi spre vineri, cu tot cu cuşca sa. Duminică, un spectator a găsit pasărea în cuşca sa, abandonată pe o stradă. Un purtăror de cuvânt al poliţiei a anunţat că Rufus a fost dus la o clinică veterinară, apoi returnat proprietarului. Vulturul are un picior uşor inflamat şi va avea nevoie de câteva zile de odihnă înainte de a-şi relua activitatea la Wimbledon. Pasărea în vârstă de patru ani şi jumătate este folosită pentru alungarea porumbeilor de pe acoperişul terenului central, dimineaţa, înainte de sosirea spectatorilor. În acest an, a fost pentru prima dată când Rufus a înnoptat într-o maşină parcată în loc să fie dus la adăpostul său.

PHELPS VA CONCURA ÎN ŞAPTE PROBE LA JO DE LA LONDRA

Înotătorul american Michael Phelps va concura în şapte probe la Jocurile Olimpice de la Londra, a anunţat antrenorul sportivului, Bob Bowman, ieri, pe Twitter. Spre deosebire de JO din 2008, de la Beijing, la care Phelps a câştigat opt medalii de aur, la Londra americanul nu va lua startul în proba de 200 m liber, deşi a câştigat această cursă la selecţiile americane. Bowman a explicat că renunţarea la 200 m liber îi va permite lui Phelps să îşi concentreze mai mult energia asupra probelor de ştafetă.

TORŢELE OLIMPICE, PRODUSE CU AJUTORUL IMIGRANŢILOR ILEGALI

Compania care produce torţele olimpice este suspectată că a folosit imigranţi ilegali, care munceau chiar în văzul personalului ce asigură securitatea Jocurilor Olimpice de la Londra, relatează The Sun în ediţia electronică. Compania Crown Polishing and Plating este anchetată şi ar putea fi amendată cu 50.000 de lire sterline (circa 62.000 de euro), după ce poliţiştii au reţinut în cursul unui raid nouă muncitori din India, cu vârste cuprinse între 20 şi 58 de ani. „Au numărat muncitorii care intrau şi ieşeau, au verificat câte torţe au fost create şi au fost contabilizate. Ceea ce nu realizau era că existau imigranţi ilegali chiar sub nasul lor”, a declarat o sursă din cadrul companiei, explicând că “personal de securitate, precum şi organizatori ai Jocurilor Olimpice au supravegheat tot timpul lucrările”. Fabrica din Wolverhampton, a fost verificată în februarie, după ce Agenţia de Frontieră a Marii Britanii a devenit suspicioasă. „Poliţiştii au dat buzna însoţiţi de câini. A fost un raid în toată regula”, a precizat sursa. Compania aplică stratul de aur care acoperă torţele produse de Premier Sheet din Coventry. Un purtător de cuvânt al organizatorilor Jocurilor Olimpice Lodra 2012, a declarat că “firma nu a fost contractată direct, iar problema a ajuns în competenţa Agenţiei de Frontieră a Marii Britanii”.

CAMPIOANA OLIMPICĂ LA INDIVIDUAL COMPUS RATEAZĂ JO DE LA LONDRA

Gimnasta Nastia Liukin, în vârstă de 22 de ani, campioană olimpică la individual compus în 2008, nu a reuşit să-şi asigure calificarea pentru ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice, ea fiind învinsă la selecţiile americane de Gabrielle Douglas şi Jordyn Wieber. Liukin ar fi trebuit să obţină note foarte bune la bârnă şi la paralele pentru a face parte din echipa americană, însă a căzut la paralele, astfel că nu a reuşit o clasare ce să-i permită prezenţa la JO. La Londra, echipa americană va fi formată din Jordyn Wieber, Gabrielle Douglas, McKayla Maroney şi Alexandra Raisman. Acestora li se adaugă tânăra Kyla Ross, care va împlini 16 ani la finalul lunii octombrie. Echipa SUA a pierdut-o la selecţii şi pe Bridget Sloan, campioană mondială la individual compus în 2009, care s-a accidentat în timpul selecţiilor americane pentru Jocurile Olimpice şi nu va participa la competiţia de la Londra.

KIM YU-NA, CAMPIOANĂ OLIMPICĂ EN TITRE LA PATINAJ ARTISTIC, SE RETRAGE DUPĂ JO DIN 2014

Sportiva sud-coreeană Kim Yu-na, campioană olimpică en titre la patinaj artistic, se va retrage din activitate după Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, din 2014. Kim, în vârstă de 21 de ani, nu a mai evoluat într-o competiţie oficială din aprilie 2011, la Campionatele Mondiale de la Moscova, unde a câştigat, ca şi la CM din 2010, medalia de argint. Campioana mondială din 2009 şi-a limitat apariţiile la competiţii demonstrative în Coreea de Sud şi în străinătate. „Nu va fi uşor, nici fizic nici mental, deoarece de foarte multă vreme nu am mai disputat o competiţie. Cred că va fi greu să reuşesc din nou să-mi exprim sentimentele. Începând de acum nu mai sunt Kim Yu-na, campioană olimpică la Vancouver, ci o patinatoare din echipa naţională”, a spus sportiva sud-coreeană, care la finalul carierei vrea să lucreze la Comitetul Internaţional Olimpic.

OLANDA A CÂŞTIGAT LIGA EUROPEANĂ LA VOLEI MASCULIN

Liga Europeană la volei masculin, ediţia 2012, s-a încheiat duminică, la Ankara, cu victoria naţionalei Olandei. Batavii au reuşit al doilea succes în această competiţie, după cel din 2006, şi vor putea participa în preliminariile Ligii Mondiale 2013. Finala cu Turcia, scor 3:2, a durat peste două ore şi a oferit o încleştare teribilă între cele două formaţii, decisă după un set 5 încheiat cu un incredibil 26:24! Gazdele au avut două mingi de meci, iar olandezii au fructificat-o pe a zecea de care au beneficiat. Spania şi-a adjudecat bronzul după ce a învins Slovacia în finala mică, scor 3:1. Rezultatele semifinalelor: Olanda - Slovacia 3:0 şi Turcia - Spania 3:2. MVP al turneului final a fost declarat Emre Batur (Turcia).

SUA, AL TREILEA SUCCES CONSECUTIV ÎN FIVB WORLD GRAND PRIX

FIVB World Grand Prix, echivalentul feminin al Ligii Mondiale la volei masculin, a luat sfârşit duminică, la Ningbo (China), cu victoria naţionalei SUA, care s-a impus în această competiţie pentru a treia oară consecutiv, record absolut. Clasament final: 1. SUA 14p, 2. Brazilia 13p, 3. Turcia 9p, 4. Thailanda 5p, 5. China 4p, 6. Cuba 0p. În faza intercontinentală a FIVB World Grand Prix, fiecare dintre cele 16 participante a disputat câte nouă meciuri, apoi s-a alcătuit un clasament general. Primele şase clasate au obţinut calificarea pentru turneul final, iar Turcia a fost singura dintre cele cinci echipe europene participante care a ajuns să lupte pentru medalii.

LIGA MONDIALĂ LA VOLEI MASCULIN, ÎNAINTEA TURNEULUI FINAL

În Liga Mondială la volei masculin, competiţie ajunsă la ediţia a 23-a, s-a încheiat faza grupelor şi au fost desemnate formaţiile calificate la turneul final: Bulgaria (gazda turneului final), Cuba, Polonia, SUA, Germania (câştigătoarele celor patru grupe) şi Brazilia (formaţia de pe locul secund cu cel mai bun punctaj). Germania participă în premieră la un turneu final de Ligă Mondială, turneu programat la Sofia în perioada 4-8 iulie. Echipele participante la turneul final au fost împărţite în două grupe - Grupa E: Bulgaria, SUA, Germania; Grupa F: Cuba, Polonia, Brazilia. Primele două clasate din grupe vor juca semifinale, în cruciş.

CAVENDISH A CÂŞTIGAT A DOUA ETAPĂ A TURULUI FRANŢEI

Campionul mondial en titre, britanicul Mark Cavendish (Sky) a câştigat, ieri, a doua etapă a Turului Franţei, desfăşurată pe o distanţă de 207,5 km, între localităţile belgiene Vise şi Tournai. Cavendish, a obţinut a noua sa victorie a sezonului şi a 21-a în Turul Franţei, din 2008. El i-a devansat la Tournai pe germanul Andre Greipel şi pe australianul Matt Goss. Elveţianul Fabian Cancellara (RadioShack) a păstrat tricoul galben al liderului, după această ultimă etapă din Belgia a Marii Bucle.