ADRIAN STOIAN, DORIT DE CAGLIARI

Mijlocaşul Adrian Stoian, component al selecţionatei Under 21 a României, este dorit de echipa italiană de fotbal Cagliari. Stoian, aflat sub contract cu AS Roma, a evoluat în ultimele două sezoane în liga secundă italiană, fiind împrumutat mai întâi la Pescara (12 meciuri disputate, un gol), apoi la Bari (29 de jocuri, cinci goluri). Cagliari urmează să negocieze cedarea jucătorului român cu oficialii Romei, club care îl deţine pe Stoian în coproprietate cu Bari.

BOGDAN STANCU, LA KASIMPAŞA

Clubul Galatasaray Istanbul a decis să-l cedeze pe atacantul Bogdan Stancu grupării Kasimpaşa, nou promovată în prima ligă din Turcia, în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro, susţine cotidianul Hurriyet. Potrivit sursei citate, Galatasaray a luat această decizie după ce tehnicianul Fatih Terim a anunţat conducerea clubului că nu îl are în vedere pe Stancu pentru sezonul următor. Bogdan Stancu, legitimat la Galatasaray din ianuarie 2011, a jucat în sezonul trecut sub formă de împrumut la Orduspor. Clubul din Ordu a vrut să îl păstreze pe român în lot, dar nu s-a înţeles cu Galatasaray în privinţa banilor. Internethaber.com scrie că Galatasaray şi Kasimpaşa s-au înţeles în mare proporţie în privinţa lui Stancu şi că suma de transfer ar fi de 2,7 milioane de euro. Un alt jurnal din Turcia, Fanatik, notează că de serviciile lui Stancu ar fi interesat şi clubul Trabzonspor.

ALVARO PEREIRA AR PUTEA AJUNGE LA NAPOLI

Fundaşul stânga uruguayan Alvaro Pereira, fost jucător al formaţiei CFR Cluj, ar putea ajunge la Napoli, club care doreşte să-l transfere de la actuala sa echipă FC Porto, urmând să plătească 15 milioane de euro, a scris presa internaţională. Diario de Noticias a citat publicaţia uruguayană Ovacion că grupările Napoli şi FC Porto sunt foarte aproape de a ajunge la un acord în acest sens. Această posibilă tranzacţie interesează şi fostul club al lui Pereira, CFR Cluj, care mai deţine o cotă de 20 la sută din drepturile federative ale jucătorului în vârstă de 26 de ani. Alvaro Pereira s-a transferat, în vara anului 2009, de la CFR Cluj la FC Porto, pentru 4,5 milioane de euro. Pereira mai este dorit şi de gruparea engleză Chelsea Londra.

TRAGEREA LA SORŢI PENTRU GRUPELE CM 2014

Tragerea la sorţi pentru grupele Campionatului Mondial de fotbal din 2014 din Brazilia va fi efectuată în decembrie 2013 la Costa do Sauipe, în statul Bahia, a anunţat secretarul general al FIFA, Jerome Valcke. Comitetul de organizare al CM a precizat că tragerea la sorţi va avea loc la Costa do Sauipe, un complex turistic situat aproape de capitala statului Bahia, Salvador, unul dintre cele 12 oraşe-gazdă ale competiţiei. Valcke a mai anunţat că tragerea la sorţi pentru Cupa Confederaţiilor din 2013 se va desfăşura în decembrie, la Sao Paulo. Competiţia va avea loc în perioada 15-30 iunie 2013.

FIFA MAI TREBUIE SĂ NEGOCIEZE PENTRU VÂNZAREA DE BERE LA CM 2014

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) va trebui să negocieze cu fiecare dintre statele regionale braziliene, unde se află cele 12 stadioane reţinute pentru CM 2014, pentru a obţine dreptul de a vinde alcool pe stadioane. „Legea promulgată la începutul lunii iunie de către preşedintele Dilma Rousseff nu a fost chiar ceea ce ne aşteptam, dar cel puţin ştim ce avem de făcut. În ceea ce priveşte vânzarea de alcool, trebuie să negociem de la oraş la oraş cu autorităţile. Nu este sfârşitul lumii, dar trebuie să facem ceva”, a declarat Jerome Valcke, secretarul general al FIFA. Forul internaţional a obţinut, în virtutea unui parteneriat cu un mare producător de bere şi după lungi negocieri şi presiuni, adoptarea unei legi care autorizează vânzarea de bere pe stadioane. Aceasta este o excepţie de la legea generală asupra statutului suporterului, care interzice vânzarea de bere pe stadioanele din Brazilia pe durata meciurilor de fotbal.

DROGBA, AŞTEPTAT ÎN CHINA

Atacantul ivorian Didier Drogba va sosi în China “cel mai târziu” pe 13 iulie pentru a se alătura echipei Shanghai Shenhua, a declarat Sergio Batista, antrenorul formaţiei la care joacă şi Nicolas Anelka. „Oficialii mi-au spus că Drogba va veni cel mai târziu pe 13 iulie”, a declarat tehnicianul argentinian. În vârstă de 34 de ani, Drogba a semnat pe 20 iunie un contract pe doi ani şi jumătate cu formaţia chineză.

ETO’O, ACUZAT DE EVAZIUNE FISCALĂ ÎN SPANIA

Un procuror spaniol l-a acuzat pe atacantul camerunez Samuel Eto’o de evaziune fiscală de 3,5 milioane de euro, sumă ce reprezintă taxele datorate pentru banii obţinuţi din drepturile de imagine, în perioada 2006-2009, când juca la FC Barcelona. Potrivit presei spaniole, Eto’o este acuzat de patru încălcări ale legislaţiei privind taxele, care pot fi pedepsite fiecare cu închisoare de până la cinci ani şi cu o amendă de 21 de milioane de euro. Eto’o este legitimat în prezent la Anji Mahacikala.

LACINA TRAORE, LA ANJI MAHACIKALA

Fostul atacant ivorian al echipei CFR Cluj, Lacina Traore, a fost transferat de la Kuban Krasnodar, formaţie antrenată de Dan Petrescu, la Anji Mahacikala. Site-ul oficial al lui Anji nu precizează nici durata contractului, nici suma de transfer. În vârstă de 22 de ani, Lacina Traore s-a transferat de la CFR la Kuban la începutul anului 2011, pentru patru milioane de euro. Conform înţelegerii de atunci, clujenii mai deţin o cotă de 10 la sută din vânzarea ulterioară a jucătorului, astfel că gruparea ardeleană va încasa o sumă de bani din trecerea sa la Anji. Noua echipă a lui Traore a terminat campionatul trecut pe locul 5 în Rusia. Ivorianul va fi coleg la formaţia pregătită de olandezul Guus Hiddink cu atacantul camerunez Samuel Eto’o.

ALMEYDA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU RIVER PLATE

Antrenorul Matias Almeyda şi-a prelungit contractul cu echipa de fotbal River Plate, pe care a reuşit să o readucă în prima divizie a campionatului Argentinei. În vârstă de 38 ani, Almeyda a schimbat echipamentul de jucător cu treningul de antrenor în vara anului trecut, după retrogradarea lui River în liga secundă, moment trist din istoria celui mai titrat club din istoria fotbalului argentinian, cu 33 de titluri naţionale în palmares. „Acest sezon petrecut în liga a doua a părut că a durat şapte ani. Este epuizant din punct de vedere psihic”, a spus fostul internaţional argentinian, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa vedetei echipei sale, atacantul francez David Trezeguet. „David este un profesionist şi cel mai bun exemplu pentru tinerii din echipa noastră”, a precizat Almeyda, care nu îi va păstra în lot pe cei doi atacanţi internaţionali argentinieni, Fernando Cavenaghi (28 ani), aflat la final de contract, şi Alejandro “Chori” Dominguez (31 ani), care va reveni la Valencia.