CSM TÎRGOVIŞTE VA JUCA ÎN EUROLIGA FEMININĂ DE BASCHET

Campioana României la baschet feminin, CSM Tîrgovişte, va evolua în Euroligă, în sezonul 2012-2013. Forul european de profil a anunţat ieri echipele participante în sezonul 2012-2013, printre care se numără şi campioana României, CSM Tîrgovişte. Sezonul va include 21 de echipe, care vor forma trei grupe a câte şapte echipe, care vor juca în sistemul “fiecare cu fiecare”. Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc pe 6 iulie, la Freising (Germania). Cele 21 de echipe care vor intra în urne sunt Arras Pays d’Artois (Franţa), Rivas Ecopolis (Spania), BK Brno (Cehia), Sparta&K M. R. Vidnoje (Rusia), Bourges Basket (Franţa), Tarsus Belediye Spor (Turcia), CSM Tîrgovişte, Wisla Can-Pack Cracovia (Polonia), Famila Schio (Italia), UMMC Ekaterinburg (Rusia), Fenerbahce Istanbul (Turcia), Uni Gyor (Ungaria), Galatasaray Istanbul (Turcia), Uniqa Euroleasing Sopron (Ungaria), Good Angels Kosice (Slovacia), USO Mondeville Basket (Franţa), CCC Polkowice (Polonia), Novi Zagreb (Croaţia), Nadejda (Rusia), ZVVZ USK Praga (Cechia) şi Perfumerias Avenida (Spania). CSM Tîrgovişte va evolua în Euroligă pe baza unui wild-card, fiind prima echipă românească care va evolua la acest nivel.

PERECHEA BEGU / NICULESCU, ÎN TURUL SECUND LA WIMBLEDON

Perechea Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu s-a calificat, ieri, în turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. Begu şi Niculescu au trecut în runda inaugurală de cuplul britanic Elena Baltacha / Anne Keothavong, scor 6-3, 6-2, după 75 de minute de joc. În turul secund, perechea română va întâlni învingătoarele din întâlnirea Su-Wei Hsieh / Sabine Lisicki (Taiwan / Germania) - Laura Robson / Heather Watson (Marea Britanie).

HĂNESCU, ÎN SFERTURI LA MILANO

Tenismanul român Victor Hănescu s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Milano, dotat cu premii totale de 30.000 de euro. Ieri, în optimi, Hănescu, cap de serie nr. 8, l-a învins, cu 6-2, 6-3, pe Marek Michalicka (Cehia), jucător venit din calificări. Pentru a obţine calificarea în semifinale, Hănescu îl va înfrunta pe Gianluca Naso (Italia). Pentru accederea în sferturi, Hănescu va primi un cec în valoare de 875 euro şi 15 puncte ATP. La dublu, Hănescu şi austriacul Nikolaus Moser îi vor înfrunta astăzi, în turul secund, pe principalii favoriţi, americanul Nicholas Monroe şi germanul Simon Stadler.

PRINŢUL CHARLES A FOST LA WIMBLEDON PENTRU PRIMA OARĂ DUPĂ 42 DE ANI

Prinţul Charles, moştenitorul tronului britanic, a fost prezent, ieri, pentru prima oară după 42 de ani, la turneul de la Wimbledon, el asistând la meciul jucat în turul al doilea de elveţianul Roger Federer cu italianul Fabio Fognini, scor 6-1, 6-3, 6-2, informează presa engleză. Prinţul Charles a discutat la All England Club cu fostul nr. 1 britanic Tim Henman, în timp ce soţia sa Camilla Parker-Bowles, ajunsă puţin mai devreme, s-a întâlnit cu un fost finalist, americanul Andy Roddick. Regina Elizabeth a Marii Britanii a fost prezentă la Wimbledon în 2010, dar prinţul Charles nu a mai fost din 1970. Camilla Parker-Bowles a vizitat All England Club anul trecut, la fel ca şi prinţul William şi soţia sa, Kate. Potrivit presei britanice, Kate, ducesă de Cambridge, va merge la Wimbledon şi în acest an, alături de mama sa Carole şi sora Pippa.

NOI SURPRIZE LA WIMBLEDON

Cinci capi de serie au fost eliminaţi, marţi, în ziua a doua de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Astfel, în întrecerea masculină, Feliciano Lopez (Spania, nr. 14) a cedat în duelul cu Jarkko Nieminen (Finlanda), cu 6-7, 6-3, 6-7, 4-6, Bernard Tomic (Australia, nr. 20) a pierdut în faţa lui David Goffin (Belgia), cu 6-3, 3-6, 4-6, 4-6, iar Kevin Anderson (Africa de Sud, nr. 32) a fost învins de Grigor Dimitrov (Bulgaria), cu 7-5, 7-6, 6-7, 6-3. La feminin, Lucie Safarova (Cehia, nr. 19) a fost eliminată de Kiki Bertens (Olanda), cu 6-3, 6-0, iar Svetlana Kuzneţova (Rusia, nr. 32) a pierdut în disputa cu Yanina Wickmayer (Belgia), cu 2-6, 3-6. Ieri, s-au înregistrat alte câteva mari surprize. La feminin, Samantha Stosur (Australia, nr. 15) fiind eliminată de Arantxa Rus (Olanda), cu 6-2, 0-6, 6-4, Petra Cetkovska (Cehia, nr. 23) a cedat în disputa cu Sloane Stephens (SUA), cu 6-7, 6-4, 3-6, iar Dominika Cibulkova (Slovacia, nr. 13) a pierdut în faţa Klarei Zakopalova (Cehia), cu 4-6, 1-6. La masculin, Stanislav Wawrinka (Elveţia, nr. 25) a cedat în duelul cu Jurgen Melzer (Austria), cu 6-3, 6-7, 6-2, 4-6, 6-8.

SUA ŞI-A DESEMNAT TENISMENII PENTRU JO 2012

Surorile Venus şi Serena Williams, John Isner şi Andy Roddick fac parte dintre cei 12 membri ai selecţionatei americane de tenis care va participa la Jocurile Olimpice de la Londra, a anunţat Federaţia Americană de Tenis (USTA). Echipa feminină este completată de Christina McHale şi Varvara Lepchenko - la simplu şi de specialistele de dublu Liezel Huber şi Lisa Raymond. La masculin mai sunt în echipă Donald Young, Ryan Harrison, dar şi fraţii Bob şi Mike Bryan.

LARRY BIRD, HOTĂRÂT SĂ DEMISIONEZE DE LA INDIANA PACERS

Larry Bird, fosta legendă a baschetului profesionist nord-american, a anunţat că va demisiona din funcţia de preşedinte al operaţiunilor baschet din cadrul clubului Indiana Pacers. Bird, unul dintre cei mai valoroşi jucători din NBA pe când evolua la Boston Celtics, între 1980 şi 1990, a fost numit în acest sezon cel mai bun conducător de club din NBA, devenind astfel prima persoană care a cucerit trofeul de cel mai bun jucător, cel mai bun antrenor şi cel mai bun conducător. În vârstă de 55 de ani, Bird suferă de probleme dorsale şi de umăr. Managerul general al lui Pacers, David Morway, a demisionat la rândul său marţi.

MERCEDES S-AR PUTEA RETRAGE DIN F1

Producătorul german de automobile Mercedes s-ar putea retrage din Formula 1 din cauza scandalului de corupţie în care este implicat administratorul drepturilor comerciale ale Marelui Circ, omul de afaceri britanic Bernie Ecclestone, informează motorsport.com. Fostul bancher Gerhard Gribkowsky a fost condamnat, ieri, la opt ani şi jumătate de închisoare pentru faptul că a primit 44 de milioane de dolari mită de la Ecclestone. După un an şi jumătate de detenţie preventivă şi opt luni de proces, Gribkowsky a recunoscut, în faţa instanţei, că a primit bani pentru a convinge banca la care era angajat să accepte vânzarea cotei de 48 la sută din drepturile comerciale ale Formulei 1 deţinute către fondul de investiţii britanic CVC Partners. Sentinţa de miercuri ar putea să-i pună pe procurorii din Munchen pe urmele lui Ecclestone, care a compărut în acest proces ca martor. În noiembrie 2011, el a recunoscut că i-a dat bani lui Gribkowsky, dar nu ca mită, ci pentru că bancherul l-ar fi şantajat cu false dezvăluiri către fiscul britanic privind neplata unor taxe. Potrivit publicaţiei economice Handelsblatt, acest caz a fost urmărit cu atenţie de Mercedes-Benz, care deţine o echipă în Formula 1 şi este totodată furnizor de motoare pentru alte team-uri.