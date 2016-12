EMOŢII PENTRU RAPID

A patra ediţie a UEFA Europa League începe cu tragerea la sorţi pentru primele două tururi preliminare, programată astăzi, de la ora 14.00, la sediul UEFA din Nyon. Printre echipele care se vor afla în urna favoritelor din turul 2 preliminar se numără şi Rapid Bucureşti. Steaua Bucureşti va debuta în competiţie în turul 3 preliminar, iar Dinamo Bucureşti este calificată direct în play-off-ul UEL. Prima tragere la sorţi pentru competiţiile de club ale UEFA în sezonul 2012-2013 va fi însă cea pentru primele două tururi preliminare ale Ligii Campionilor, care va începe la ora 13.00. Reprezentantele României, CFR Cluj şi FC Vaslui, vor intra în competiţie abia din turul 3 preliminar. Finala Ligii Campionilor va avea loc pe stadionul Wembley din Londra, în timp ce finala Europa League se va disputa pe Amsterdam ArenA.

STEAUA A ÎNVINS PE FC BASEL

Echipa Steaua Bucureşti a învins, sâmbătă, cu 4-2 (Rusescu 15, Rocha 18, Fl. Costea 49, Nikolic 63 / Salah 23, A. Frei 83-pen.), formaţia elveţiană FC Basel, într-un meci de pregătire disputat în oraşul german Tegernsee. Aseară, Dinamo a învins, cu 6-0 (Dănciulescu 45, L. Rus 56, Ţucudean 66, Filip 68, Muşat 71, Strătilă 76), echipa SK Austria Klagenfurt (Liga a III-a), într-un meci amical disputat în cadrul stagiului de pregătire din Austria. Tot aseară, Rapid a remizat, scor 2-2, cu formaţia MFC Kosive (Slovacia), în cadrul stagiului de pregătire de la Bad Zell (Austria). Pentru Rapid au punctat portarul advers (autogol în min. 4) şi Pancu, în min. 6, din penalty.

RIVER PLATE A REVENIT ÎN PRIMA LIGĂ DIN ARGENTINA

Echipa River Plate revine în primul eşalon din Argentina, la un an de la retrogradare, ca urmare a victoriei cu 2-0 înregistrată sâmbătă în meciul cu Almirante Brown, ambele goluri fiind înscrise de David Trezeguet, în min. 49 şi 89. River şi-a asigurat promovarea în etapa a 38-a, ultima a campionatului, la finalul unui meci la care au asistat peste 50.000 de spectatori. River Plate, considerat unul din cele mai mari cluburi din lume, are în palmares 33 de titluri de campioană a Argentinei, două Copa Libertadores şi o Cupă Intercontinentală.

TRAGERE LA SORŢI ÎN CUPA GERMANIEI LA FOTBAL

Borussia Dortmund, care a reuşit eventul în sezonul trecut, va întâlni o formaţie din liga a patra, FC Oberneuland, în primul tur al Cupei Germaniei 2012-2013. Oberneuland, echipă din regiunea Bremen, va primi vizita campioanei Germaniei pe 17 august. Bayern Munchen, finalista Cupei Germaniei şi a Ligii Campionilor în acest an, va întâlni o formaţie nou-promovată în eşalonul secund, SSV Jahn Regensburg. Formaţia cel mai slab cotată din competiţie, SV Falkensee-Finkenkrug, care evoluează în eşalonul al şaptelea(!), va juca împotriva celor de la VfB Stuttgart.

DZEKO, FOTBALISTUL BOSNIAC AL SEZONULUI 2011-2012

Atacantul echipei Manchester City, Edin Dzeko, a fost desemnat, duminică, pentru a treia oară consecutiv, cel mai bun fotbalist bosniac al sezonului 2011-2012, informează site-ul oficial al UEFA. Dzeko, care a câştigat titlul în Anglia şi a marcat 14 goluri în 30 de meciuri jucate la Manchester City, i-a devansat pe Miralem Pjanic (AS Roma), Senad Lulic (Lazio Roma), Vedad Ibisevic (VfB Stuttgart) şi Sejad Salihovic (TSG 1899 Hoffenheim). „Sunt extrem de fericit că am primit acest trofeu pentru a treia oară consecutiv. Sunt satisfăcut că am câştigat titlul de campion în Anglia, dar sunt dezamăgit că nu m-am calificat cu naţionala la turneul final al Campionatului European”, a declarat Dzeko, în vârstă de 26 de ani. Cel mai bun antrenor bosniac a fost desemnat Amar Osim, care a reuşit eventul cu FK Zeljeznicar.

FOST CĂPITAN AL IRLANDEI DE NORD, MORT LA 48 DE ANI

Fostul căpitan al naţionalei Irlandei de Nord, Alan McDonald, în vârstă de 48 de ani, a încetat din viaţă, a anunţat sâmbătă Federaţia Nord-irlandeză de Fotbal. „Sunt în stare de şoc. Nu mai am cuvinte. 48 de ani, era atât de tânăr!”, a reacţionat fostul selecţioner Sammy McIlroy, fost coleg al lui McDonald şi prieten al acestuia. Potrivit BBC, decesul a survenit după ce fostul fotbalist s-a prăbuşit în timp ce juca golf, sâmbătă dimineaţă. McDonald, care a evoluat aproape toată cariera la Queens Park Rangers, a fost selecţionat de 52 de ori în naţionala Irlandei de Nord, participând şi la CM din 1986. După retragerea din activitatea de fotbalist, el a devenit antrenor şi a câştigat campionatul nord-irlandez cu Glentoran Belfast, în 2009. McDonald a fost şi antrenor secund la naţionala under 21 a Irlandei de Nord.

MICHELLE OBAMA VA CONDUCE DELEGAŢIA AMERICANĂ LA LONDRA

Prima doamnă a Statelor Unite ale Americii, Michelle Obama, va conduce în această vară delegaţia americană la Jocurile Olimpice de la Londra. În mod tradiţional, în SUA, primele doamne conduc delegaţiile olimpice. A fost cazul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Torino (Italia), în 2006, pentru Laura Bush, şi la Lillehammer, în Norvegia (1994), pentru Hillary Clinton.

CAMPIONUL OLIMPIC LA DECATLON NU S-A CALIFICAT PENTRU JO DE LA LONDRA

Atletul Brian Clay nu îşi va putea apăra titlul de campion olimpic la decatlon, la Londra, el clasându-se pe locul 12 la selecţiile americane desfăşurate sâmbătă, la Eugene, unde Ashton Eaton a stabilit un record mondial al probei. „A fost o zi grea pentru mine şi o zi super pentru Ashton. Aşa este în sport”, a declarat Clay. Nici Adam Nelson, dublu vicecampion olimpic la aruncarea greutăţii, în 2000 şi 2004, şi campion mondial în 2007, nu va participa la JO de la Londra. El a ocupat locul 15 în calificări şi nu a acces în finala probei. Conform sistemului de selecţie din SUA, doar primii trei clasaţi din fiecare probă se califică pentru Jocurile Olimpice, cu condiţiile să fi îndeplinit baremul. La Eugene, Eaton a stabilit un nou record mondial la decatlon, cu un total de 9039 puncte. Precedentul record, de 9026 puncte, îi aparţinea cehului Roman Sebrle, din 2001.

DOHA VA CANDIDA LA ORGANIZAREA JO DIN 2024

Capitala Qatarului, Doha, va candida la organizarea Jocurilor Olimpice din 2024, după ce nu a primit organizarea competiţiilor din 2016 şi 2020, informează Tuttosport. „Am mai candidat de două ori, dar nu vom renunţa la acest proiect”, a declarat Saoud bin Abdulrahman al-Thani, preşedintele Comitetului Olimpic din Qatar. Cu ocazia candidaturii la Jocurile Olimpice din 2020, Qatarul a propus ca evenimentul să aibă loc în luna octombrie, pentru a fi evitate temperaturile ridicate care se înregistrează vara în această ţară.