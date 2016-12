LN DE HANDBAL MASCULIN

HCM Constanţa va debuta în sezonul 2012-2013 al Ligii Naţionale de handbal masculin pe teren propriu, împotriva formaţiei Dinamo Bucureşti. Iată şi celelalte meciuri ale echipei constănţene din turul campionatului - etapa a 2-a: cu U. Cluj (deplasare), etapa a 3-a: cu HC Odorhei (acasă), etapa a 4-a: cu CSM Bucureşti (a), etapa a 5-a: cu CS Caraş Severin (d), etapa a 6-a: cu Potaissa Turda (a), etapa a 7-a: cu Pandurii Tg. Jiu (d), etapa a 8-a: cu CSM Ploieşti (a), etapa a 9-a: cu Ştiinţa Bacău (d), etapa a 10-a: cu Bucovina Suceava (a), etapa a 11-a: cu Poli Timişoara (d). Nu au fost stabilite momentan şi datele de desfăşurare ale jocurilor.

ROMÂNIA, GRUPĂ DIFICILĂ LA CE DE HANDBAL FEMININ

Naţionala de handbal feminin a României va evolua în Grupa D la turneul final al Campionatului European din 2012, cu echipele Muntenegrului, Rusiei şi Islandei, potrivit tragerii la sorţi de vineri, de la Monte Carlo. În celelalte grupe au fost repartizate echipele - Grupa A: Norvegia, Ucraina, Serbia, Cehia; Grupa B: Suedia, Franţa, Danemarca, Macedonia; Grupa C: Croaţia, Germania, Ungaria, Spania. Grupa României este cea mai dificilă, cu Muntenegru, care a învins tricolorele în turneul preolimpic, dar şi cu Rusia, multiplă medaliată. Islanda a primit un wild-card din partea EHF. „E o grupă foarte grea, cu Muntenegru şi Rusia, dar şi cu Islanda, care nu e de neglijat. Obiectivul a fost atins de vechiul antrenor, care a calificat echipa la turneul final, dar un nou obiectiv nu putem avea în acest moment, până nu va fi numit noul antrenor“, a declarat Cristian Gaţu după tragerea la sorţi. Turneul final al CE din 2012 se va desfăşura în Serbia, între 4-16 decembrie, cu grupele preliminare la Belgrad (Grupa A), Nis (Grupa B), Novi Sad (Grupa C) şi Vrşeţ (Grupa D). Grupele principale se vor derula la Belgrad şi Novi Sad, iar meciurile de clasament final, la Belgrad. Naţionala feminină a României nu are antrenor în prezent, după ce Radu Voina a renunţat, pe 2 iunie, Federaţia Română Handbal urmând să anunţe noul selecţioner, după şedinţa Consiliului de Administraţie, din 25 iunie. Cele două propuneri pentru funcţia de antrenor principal sunt Mariana Tîrcă (Corona Braşov) şi Gheorghe Tadici (HC Zalău). La ediţia din 2010 a CE, handbalistele tricolore au cucerit medalia de bronz.

LIGA EUROPEANĂ LA VOLEI FEMININ

Naţionala de volei feminin a României a susţinut, vineri seară, primul meci din turneul al patrulea şi ultimul al Ligii Europene 2012, găzduit de Sala Polivalentă din Piatra Neamţ. România a învins Ungaria cu 3:1 (26:24, 25:19, 24:26, 25:17) şi are nevoie de încă o victorie, contra Spaniei, pentru a termina pe locul 2 în clasamentul grupei. Cu 10 victorii din 10 partide, Serbia este deja câştigătoare a Grupei A şi s-a calificat în Final Four. În celelalte jocuri din weekend, tricolorele vor întâlni Spania (sâmbătă, ora 19.30) şi Serbia (duminică, ora 19.30), meciurile urmând să fie transmise în direct pe Digi Sport 1. Naţionala masculină stă în ultimul turneu al Grupei B din Liga Europeană, astfel că tricolorii şi-au încheiat deja evoluţiile în această competiţie.

ADVERSARI ACCESIBILI PENTRU ROMÂNI LA WIMBLEDON

Desfăşurată ieri, tragerea la sorţi a partidelor de pe tablourile principale de simplu ale turneului de la Wimbledon a fost una favorabilă pentru tenismenii români, care nu vor întâlni în primul tur sportivi din Top 15 ATP şi WTA. Astfel, Monica Niculescu, locul 31 WTA şi cap de serie nr. 29, va juca împotriva franţuzoaicei Stephanie Foretz Gacon, locul 75 WTA, în timp ce constănţeanca Simona Halep, locul 41 WTA, o va întâlni în primul meci pe Anabel Medina Garrigues (Spania), locul 28 WTA şi cap de serie nr. 26. Sorana Cîrstea, locul 50 WTA, va da piept cu franţuzoaica Pauline Parmentier, locul 70 WTA, iar Irina-Camelia Begu, locul 63 WTA, va juca cu elveţianca Romina Oprandi, locul 87 WTA. Dintre românce, cea mai grea partidă o va avea Alexandra Cadanţu, 84 WTA, cu rusoaica Maria Kirilenko, locul 19 WTA şi cap de serie nr. 17. Totodată, Edina Gallovits-Hall, locul 104 WTA, va evolua împotriva Silviei Soler-Espinosa (Spania), locul 66 WTA. Pe tabloul masculin de simplu, România are un singur reprezentant, Adrian Ungur, locul 79 ATP, care va juca împotriva slovacului Lukas Lacko, locul 59 ATP.

TREI LUPTĂTORI ROMÂNI, BRONZ LA CE DE JUNIORI

România a cucerit până acum trei medalii de bronz la Campionatele Europene de lupte pentru juniori de la Zagreb. Două dintre ele în concursul feminin, prin Mădălina Lingurar (categoria 44 kg) şi Simona Pricob (51 kg), iar una la masculin, câştigată de Raul Donu la 55 kg, lupte libere. La competiţie participă şi doi constănţeni. Denisa Macovei (CSŞ Mangalia, antrenor Marian Oancea) la lupte libere, categoria 72 kg, şi Dorin Pîrvan (LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, antrenori Ioan Giuglea şi Valentin Dobrin) la categoria 84 kg, lupte greco-romane.

BUTE AR PUTEA LUPTA DIN NOU CU FROCH ABIA ÎN 2013

Boxerul Lucian Bute, românul care a deţinut titlul IBF la categoria mijlocie timp de patru ani şi jumătate, va trebui să aştepte anul 2013 pentru a încerca să-şi recupereze centura pe care a deţinut-o până la eşecul cu britanicul Carl Froch, din 26 mai. Şi aceasta întrucât forul IBF şi-a dat acordul ca Froch să boxeze cu danezul Mikkel Kessler în luna octombrie, cel mai probabil la Nottingham. Anterior, IBF stabilise ca Adonis Stevenson (Canada) şi Sakio Bika (Camerun) să boxeze pe 11 august, la Montreal, pentru stabilirea challenger-ului oficial al titlului deţinut de pugilistul britanic. Astfel, Bute nu va putea să se lupte pentru titlu până în 2013.

MIAMI HEAT, NOUA CAMPIOANĂ A NBA

Heat a câştigat clar meciul al cincilea al finalei NBA încoronându-se campioană a NBA: Miami Heat - Oklahoma City Thunder 121-106 (4-1 la general). Spre deosebire de celelalte două partide jucate la Miami, când oaspeţii au condus dar au pierdut pe final, acum meciul a fost la discreţia gazdelor, care au condus de la un capăt la altul. James a avut 26p, 11 recuperări şi 13 pase decisive - adjudecându-şi şi titlul de MVP al finalei - Wade a adăugat 20p şi opt recuperări, iar Bosh 24p şi şapte recuperări, cei trei ajungând acum Big Three pentru clubul din Florida. Heat este la al doilea titlu NBA după cel din 2006.

ARNAUD CLEMENT, CĂPITAN AL ECHIPEI FRANŢEI DE CUPA DAVIS

Arnaud Clement a fost numit căpitan al echipei Franţei de Cupa Davis, în locul lui Guy Forget, care a părăsit acest post în primăvară, după 14 ani, a anunţat, vineri, Federaţia Franceză de Tenis. „Este o imensă mândrie că am sprijinul jucătorilor şi al federaţiei”, a declarat Clement, care s-a retras din activitate, luni, la vârsta de 34 de ani. „Scopul meu este ca echipa Franţei să câştige din nou Cupa Davis”, a mai spus Clement. Ultimul succes al Franţei în Cupa Davis datează din 2001.

CERCURI OLIMPICE URIAŞE LA AEROPORTUL LONDONEZ HEATHROW

Cele cinci cercuri olimpice uriaşe au fost dezvelite miercuri pe Heathrow, aeroportul oficial al Jocurilor Olimpice de vară 2012. Cercurile din aluminiu, cu o lărgime de 12 m, vor asigura o primire spectaculoasă pentru sportivi şi cele peste 2 milioane de pasageri care vor sosi pe acest aeroport în timpul JO de la Londra. Cele cinci cercuri (de culoare albastră, galbenă, neagră, verde şi roşie) reprezintă unirea celor cinci continente şi adunarea laolaltă a sportivilor din lumea întreagă la JO. Responsabilul cu planificarea olimpică şi paralimpică de la Heathrow, Nick Cole, a declarat că aeroportul înseamnă „prima impresie despre Regatul Unit pe care o vor avea cei mai mulţi dintre oaspeţii veniţi pentru Jocurile de la Londra”, care merită „o primire specială”.

ANDRE WARD, TATĂ PENTRU A PATRA OARĂ

Pugilistul american Andre Ward, câştigătorul turneului SuperSix la categoria supermijlocie, a devenit tată pentru a patra oară, soţia sa Tiffiney dând naştere unui băieţel ce se va numit Micah. Andre Ward şi soţia sa mai au trei copii: Andre Ward Jr., Malachi Ward şi Amira Lecian Ward. Pugilistul american a fost dorit ca adversar de Lucian Bute, după ce a câştigat turneul SuperSix, dar el a refuzat o astfel de confruntare, în cele din urmă românul înţelegându-se cu britanicul Carl Froch, care l-a şi învins la 26 mai. Ward l-a învins în finala SuperSix chiar pe britanicul Carl Froch.