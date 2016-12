JUNIORII C AI VIITORULUI, ÎN FINALA TURNEULUI SEMIFINAL AL CN

Astăzi, de la ora 10.00, la Ovidiu, echipa de juniori C (jucători născuţi după 1 ianuarie 1997) de la FC Viitorul Constanţa (antrenor Vasile Mănăilă) va disputa, împotriva formaţiei Dinamo Bucureşti, finala turneului semifinal al Campionatului Naţional rezervat acestei categorii de vârstă. Câştigătoarea va disputa finala CN, iar finalista va evolua pentru medaliile de bronz. Ambele partide vor avea loc pe 24 iunie, la Buftea.

AMICAL FC BARCELONA - PSG, PE 4 AUGUST

FC Barcelona va disputa un meci amical cu Paris Saint-Germain, pe 4 august, pe arena “Parc des Princes”, informează site-ul oficial al grupării catalane. Înainte de meciul de la Paris, FC Barcelona va disputa un meci amical cu Hamburger SV, pe 24 iulie, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la înfiinţarea grupării germane. Pe 28 iulie, FC Barcelona va mai evolua într-un amical cu o selecţionată a Marocului, la Tanger. Iar pe 11 august, pe Naţional Arena din Bucureşti, este programat amicalul de lux pentru Dinamo Bucureşti cu Messi şi compania, conform anunţurilor conducătorilor dinamovişti şi a firmelor care s-au ocupat de perfectarea acestei partide în România. Costurile ce trebuie suportate pentru aducerea “extratereştrilor” la Bucureşti se ridică la suma de 1,5 milioane de euro.

SUSPENDAŢI DUPĂ CE AU STRICAT UN MÂNER AL TROFEULUI LC

Trei angajaţi ai clubului Chelsea Londra au fost suspendaţi deoarece au stricat un mâner al trofeului Ligii Campionilor în timp ce se fotografiau cu această cupă, informează Daily Mail. Potrivit sursei citate, unul din mânerele trofeului s-a desprins atunci când cei trei, membri ai personalului de pază de la stadionul “Stamford Bridge”, s-au fotografiat pentru a se lăuda prietenilor. Incidentul a avut loc în afara orelor de program ale celor trei angajaţi. Deşi mânerul a fost readus în poziţia normală, un membru al stafului a observat defectul în ziua următoare şi a anunţat oficialii clubului. Trofeul a fost dus imediat la un atelier din Londra pentru a fi reparat. Formaţia Chelsea Londra a câştigat Liga Campionilor pentru prima oară în istorie, în urma victoriei pe care a obţinut-o, pe 19 mai, la Munchen, în faţa echipei Bayern Munchen, scor 5-4 (0-0, 1-1), după executarea loviturilor de departajare.

MECI ARANJAT DE PARMA

Fostul mijlocaş francez Daniel Bravo a declarat că a fost martorul unui meci aranjat în campionatul Italiei, pe când juca la Parma, în sezonul 1996-97. „Nu am aranjat niciodată un meci, dar am fost martor. Ultimul meci important pentru Parma, puteam spera la titlu, dar nu-l puteam câştiga. Aşa că am optat pentru o remiză la pauză. De comun acord”, a declarat fostul jucător în cursul unui interviu filmat alături de jurnalistul Pierre Menes, difuzat pe site-ul Yahoo! Sport. „Nu înţelegeam nimic. Unii spuneau: Sunteţi nebuni, putem câştiga, iar ceilalţi spuneau: Suntem în Italia aici, facem aşa”, a adăugat fostul mijlocaş, trecut pe la OGC Nice, AS Monaco şi Paris Saint-Germain. Parma a încheiat pe locul 2 în Serie A în sezonul 1996-97, la două puncte în urma campioanei Juventus Torino. Cele două echipe s-au întâlnit în etapa a 32-a şi au remizat, scor 1-1. Parma a câştigat apoi ultimele două meciuri ale sezonului.

ŞI BAYERN MUNCHEN ÎL VREA PE GUARDIOLA

Antrenorul Josep Guardiola, care a plecat de la FC Barcelona în luna mai, a fost abordat de conducerea clubului Bayern Munchen pentru a-i succede lui Jupp Heynckes, în vara anului 2013. Potrivit cotidianului Bild, directorul sportiv al clubului german, Christian Nerlinger, s-a deplasat la Madrid pe 25 mai, pentru a asista la victoria echipei catalane în finala Cupei Spaniei, 3-0 cu Athletic Bilbao. Cu această ocazie, Guardiola s-ar fi declarat dispus în principiu să ajungă la Bayern Munchen, cel mai titrat club din Germania. Heynckes are contract cu Bayern până la finalul sezonului 2012-2013.

AS ROMA OFERĂ 13 MILIOANE DE EURO PENTRU DESTRO

Dornică să revină în prim-planul Serie A, echipa AS Roma a început să devină foarte activă pe piaţa transferurilor, mai ales că are proprietari americani, care nu pot accepta mediocritatea. Zdenek Zeman este noul antrenor al echipei capitoline, în locul lui Luis Enrique, iar atacantul Mattia Destro este primul jucător vizat pentru transfer de gruparea giallorossa. Se pare că Roma e gata să ofere 13 milioane de euro pentru jucătorul aflat în coproprietatea cluburilor Siena şi Genoa. De asemenea, Juventus Torino şi Internazionale Milano şi-au manifestat interesul pentru Destro, care a făcut parte din lotul lărgit al Italiei, dar nu a fost reţinut de selecţionerul Cesare Prandelli în lotul de 23 pentru EURO 2012.

CONTENTO ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BAYERN

Fundaşul german de origine italiană Diego Contento şi-a prelungit contractul cu Bayern Munchen, noua sa înţelegere fiind valabilă până în 30 iunie 2016, a anunţat clubul bavarez. Contento avea contract cu Bayern până în 2013. Format la gruparea din Munchen, jucătorul în vârstă de 22 de ani a evoluat în 34 de partide în Bundesliga, din 2010, când a fost promovat la prima echipă la solicitarea antrenorului de atunci, Louis van Gaal. Diego Contento a fost integralist la Bayern în finala Ligii Campionilor, pierdută pe 19 mai în faţa lui Chelsea, scor 4-5 după lovituri de departajare.

ISRAELUL VA ORGANIZA CE DE FOTBAL U-21 DIN 2013

UEFA a confirmat că Israelul va găzdui Campionatul European Under-21 din 2013, forul fotbalistic european ignorând astfel apelurile ca acestei ţări să-i fie retrasă organizarea competiţiei, deoarece statul evreu deţine fără judecată câţiva jucători palestinieni. „UEFA este o organizaţie apolitică, iar asociaţia dumneavoastră a câştigat printr-un vot onest, democratic, dreptul să organizeze această competiţie”, a anunţat Platini. Cel mai cunoscut dintre fotbaliştii palestinieni deţinuţi fără judecată, Mahmoud Sarsak, a acceptat luni să pună capăt grevei foamei, în schimbul eliberării sale, care va avea loc pe 10 iulie. Săptămâna trecută, preşedintele Federaţiei Palestiniene de Fotbal, Jibril Rajoub, a cerut UEFA să retragă Israelului organizarea competiţiei, însă Platini a replicat că federaţia israeliană nu este responsabilă pentru acţiunile altor autorităţi. Mai multe personalităţi din lumea fotbalului, ca Eric Cantona, fosta vedetă a lui Manchester United, sau Frederic Kanoute, fost jucător la FC Sevilla, au sprijinit apelul lui Rajoub.

ASAMOAH GYAN REVINE ÎN NAŢIONALA GHANEI

Atacantul Asamoah Gyan, care a decis în luna februarie să se retragă temporar din naţionala Ghanei, şi-a anunţat revenirea iminentă în prima reprezentativă a ţării sale, pe site-ul oficial al Federaţiei Ghanneze de Fotbal (GFA). „Nu există nicio problemă. Am fost înţeles greşit în privinţa retragerii mele din echipa naţională”, a afirmat fotbalistul, subliniind faptul că era vorba de o retragere temporară: „Era important pentru mine să mă retag. Aveam nevoie de o pauză pentru a-mi întări psihicul. În scrisoarea către federaţie legată de retragerea mea am precizat că decizia nu este definivă. Drept urmare, în orice moment pot anunţa că revin”. Asamoah Gyan, în vârstă de 26 de ani, care a ratat un penalty în semifinala Cupei Africii pe Naţiuni cu Zambia, scor 0-1, a decis, pe 18 februarie, să se retragă temporar din naţionala Ghanei. „Federaţia a primit o scrisoare din partea atacantului Asamoah Gyan, în care acesta anunţa că se retrage temporar din naţională. Domnul Gyan este dezamăgit de criticile excesive la adresa sa după participarea la CAN”, se arăta într-un comunicat de atunci al GFA. Asamoah Gyan a înscris un singur gol şi a ratat un penalty la ediţia din acest an a CAN.

ARGENTINIANUL GALLARDO PĂRĂSEŞTE PE NACIONAL MONTEVIDEO

Tehnicianul argentinian Marcelo Gallardo a anunţat, luni seară, că renunţă la funcţia de antrenor al echipei Nacional, la două zile după ce a câştigat titlul în Uruguay cu gruparea din Montevideo. „Plec cu sentimentul că am realizat obiectivele stabilite. Este timpul să dedic ceva timp apropiaţilor mei”, a spus antrenorul în vârstă de 36 de ani, care avea contract până pe 30 iunie cu clubul uruguayan. Echipa Nacional Montevideo a câştigat pentru a doua oară consecutiv campionatul Uruguayului, ca urmare a victoriei, cu 1-0, înregistrată sâmbătă, în meciul cu Defensor Sporting. Acest titlu are o semnificaţie aparte pentru Gallardo, care s-a retras din activitatea de fotbalist în 2011, de la Nacional. Marcelo Gallardo şi-a încheiat activitatea de fotbalist cu un titlu naţional obţinut cu Nacional, începându-şi cariera de antrenor tot cu un titlu naţional câştigat cu Nacional. Gallardo este primul antrenor străin care a câştigat titlul naţional în Uruguay, din 1979.