CINCI MEDALII PENTRU MICUŢII JUDOKA DIN CONSTANŢA

La sfârşitul săptămânii trecute, la Bistriţa, s-a desfăşurat faza finală a Campionatelor Naţionale de judo rezervate copiilor sub 11 ani. LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa a participat la această competiţie cu cinci sportivi şi toţi au reuşit să urce pe podium! La feminin, Maria-Cristina Roşianu a devenit campioană naţională la categoria 40 kg, în timp ce Ştefania Stănică (29 kg), Ana-Maria Creţu (32 kg) şi Anastasia Marin (36 kg) au cucerit medaliile de bronz la categoriile respective. La masculin, Aisun Seitmola a obţinut medalia de argint la categoria 38 kg. Micuţii judoka de la LPS sunt antrenaţi de Feuzi Gelal şi Radu Luca. La sfârşitul acestei săptămâni, la Gura Humorului, are loc faza finală a CN Under 13, la care clubul constănţean participă cu patru sportivi.

VICTORIE PENTRU BASCHETBALISTELE TRICOLORE

Naţionala de baschet feminin a României a învins, ieri, la Tîrgovişte, reprezentativa Suediei, scor 66-59 (33-37), în primul meci din Grupa D a preliminariilor CE din 2013. Nordicele au dominat mai mult în prima parte, pentru ca, după pauză, tricolorele să revină de la 33-37 la 47-40 (min. 27). Înaintea ultimei pauze însă, Suedia a forţat în ofensivă, reducând diferenţa, 49-47 pentru baschetbalistele tricolore. Debutul sfertului patru a adus revirimentul în tabăra adversă, 51-49 pentru Suedia (min. 32), dar Mărginean şi Părău s-au opus, readucând România în avantaj, 57-51 (min. 36). Jucătoarele antrenate de Dan Fleşeriu şi-au păstrat avantajul până la final, în pofida eforturilor adversarelor, bifând primele două puncte în preliminariile CE de anul viitor. MVP-ul partidei a fost Gabriela Mărginean, care a încheiat partida cu 26 de puncte, şase recuperări şi două intercepţii.

CEASUL DE LUX FURAT DIN APARTAMENTUL LUI NADAL A FOST GĂSIT

Ceasul de lux estimat la 300.000 de euro, care a fost furat din camera de hotel a tenismanului spaniol Rafael Nadal, a fost găsit, iar hoţul a fost arestat, au anunţat, ieri, surse din cadrul anchetei. Poliţia a identificat hoţul ca fiind un barman al hotelului din Paris, el fiind prins datorită cartelei magnetice pe care a folosit-o pentru a intra în camera jucătorului. Interpelat şi arestat marţi, hoţul a recunoscut fapta şi a i-a condus pe poliţişti la locul unde a ascuns ceasul, de-a lungul unei căi ferate în apropierea casei sale. Ceasul de lux îi fusese împrumutat lui Rafael Nadal cu ocazia turneului de la Roland Garros. Părinţii jucătorului au constatat, marţi dimineaţă, că acest ceas nu se mai află în camera din hotelul lor situat într-un cartier rezidenţial din Paris şi au depus plângere pentru furt. Rafael Nadal, nr. 2 ATP, a câştigat, luni, pentru a şaptea oară în cariera sa, stabilind astfel un nou record, turneul de la Roland Garros, după ce l-a învins, în finală, cu 6-4, 6-3, 2-6, 7-5, pe Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP.

THUNDER DESCHIDE SCORUL ÎN FINALA NBA

Conform aşteptărilor, gazdele au câştigat prima partidă din finala NBA: Oklahoma City Thunder - Miami Heat 105-94 (1-0 la general). Partida a fost dominată de oaspeţi timp de trei sferturi, Heat conducând chiar şi cu 13 puncte diferenţă! Dar ultimul sfert a aparţinut clar echipe gazdă, Kevin Durant înscriind 17 dintre cele 36 de puncte ale sale (a mai avut opt recuperări şi patru pase decisive)! Durant a fost secondat cu succes de Westbrook, autor a 27p, opt recuperări şi 11 pase decisive, cei doi făcând legea pe teren în acest prim meci al finalei NBA. De partea oaspeţilor LeBron James a reuşit 30p (cele mai multe puncte înscrise în vreunul din cele 11 meciuri jucate în finalele NBA), nouă recuperări şi patru pase decisive, dar a fost cam singurul care a evoluat la adevărata valoare. Prea puţin pentru ca Heat să emită pretenţii reale la victorie. Meciul al doilea al finalei NBA se joacă în această noapte tot în Oklahoma.

SE CUNOSC GRUPELE TURNEELOR OLIMPICE DE VOLEI

Federaţia Internaţională de Volei (FIVB) a anunţat grupele turneelor olimpice de volei de la Londra, care vor debuta pe 28 şi 29 iulie 2012. Nu s-a făcut tragere la sorţi, ci grupele au fost desemnate în funcţie de locul ocupat de echipele calificate în clasamentul mondial, la începutul anului 2012. S-a folosit “algoritmul şarpelui”, cu menţiunea că gazda, Marea Britanie, a fost aşezată în “vârful piramidei”. Grupele turneului olimpic de volei feminin - Grupa A: Marea Britanie, Japonia, Italia, Rusia, Republica Dominicană, Algeria; Grupa B: SUA, Brazilia, China, Serbia, Turcia, Coreea de Sud. Grupele turneului olimpic de volei masculin - Grupa A: Marea Britanie, Italia, Polonia, Argentina, Bulgaria, Australia; Grupa B: Brazilia, Rusia, SUA, Serbia, Germania, Tunisia. În grupe se joacă fiecare cu fiecare, iar primele patru clasate obţin calificarea în sferturi de finală. Urmează meciuri eliminatorii (A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1, ş.a.m.d.) până la desemnarea campioanelor olimpice.

SPRINTERUL FRANCIS OBIKWELU, INCERT PENTRU JO 2012

Sprinterul portughez Francis Obikwelu, deţinătorul recordului european la 100 m plat (9,86), s-a accidentat la coapsa stângă şi va avea nevoie de o perioadă cuprinsă între 4 şi 6 săptămâni pentru recuperare, a anunţat clubul său, Sporting Lisabona. „Participarea lui Obikwelu la Londra depinde de rapiditatea cu care se va recupera după accidentare”, a precizat Sporting într-un comunicat. Atletul în vârstă de 33 ani s-a născut în Nigeria şi este cetăţean portughez din 2001. El deţine recordul european din anul 2004, când a cucerit medalia de argint la JO de la Atena, clasându-se pe locul secund în finala de la 100 m, după americanul Justin Gatlin. Portugalia nu va putea conta la Londra nici pe singurul său campion olimpic de la Beijing, triplusaltistul Nelson Evora, accidentat la un picior, şi nici pe cealaltă medaliată de la JO 2008, triatlonista Vanessa Fernandes (argint), care a decis să nu concureze la JO 2012.

ALEXANDROS NIKOLAIDIS, PORT-DRAPELUL GRECIEI LA JOCURILE OLIMPICE

Alexandros Nikolaidis, dublu medaliat olimpic cu argint în proba de taekwondo, a fost desemnat port-drapelul Greciei la Jocurile Olimpice de la Londra. În mod tradiţional, Grecia conduce parada de defilare a delegaţiilor la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. „Este a doua oară când Comitetul Olimpic Elen îmi face o mare onoare şi vreau să le mulţumesc din inimă oamenilor de acolo. Mă simt împlinit”, a declarat Nikolaidis, în vârstă de 33 de ani. Cu ocazia JO de la Beijing, din 2008, Nikolaidis a fost primul purtător al flăcării olimpice.

ALEXANDER DALE OEN A MURIT DIN CAUZA UNUI INFARCT

Înotătorul Alexander Dale Oen, campionul mondial norvegian la 100 m bras, decedat pe 30 aprilie, în SUA, a suferit un infarct, conform rezultatelor autopsiei. Dale Oen, în vârstă de 26 de ani, primul înotător norvegian care a reuşit să câştige o medalie olimpică, argint la JO 2008, a fost găsit mort în baia sa din camera de hotel de la Flagstaff, în Arizona, unde echipa norvegiană se antrena pentru Jocurile Olimpice de la Londra. Moartea sa a fost cauzată de o tromboză coronariană, conform Olympiatoppen, organismul care se ocupă de sportul norvegian şi care a prezentat rezultatele autopsiei efectuată în SUA. Campionul, care suferea de ateroscleroză, a suferit cu o lună sau două înainte de deces echivalentul mai multor crize cardiace.

ANDY SCHLECK NU VA PARTICIPA LA TURUL FRANŢEI

Ciclistul luxemburghez al echipei RadioShack, Andy Schleck, nu va participa la ediţia din acest an a Turului Franţei, din cauza unei accidentări suferite săptămâna trecută în cursa Criterium Dauphine. Andy Schleck, câştigător al Turului Franţei 2010 după descalificarea spaniolului Alberto Contador, a suferit o fractură de bazin în etapa de contratimp din Criterium Dauphine. Schleck, în vârstă de 27 de ani, a ocupat locul secund anul trecut în Marea Buclă, după australianul Cadel Evans. El va rata în premieră Turul Franţei, după ce a debutat în această cursă în 2008.