CHIVU A CONFIRMAT PRELUNGIREA CONTRACTUL CU INTER

Fundaşul Cristian Chivu a confirmat, ieri, pentru cotidianul turc Millyet, că şi-a prelungit pentru încă două sezoane contractul cu clubul Internazionale Milano, informează site-ul canaleinter.it. „Am răspuns pozitiv ofertei de prelungire a contractului cu Inter Milano. Voi mai rămâne încă doi ani în Serie A”, a spus Chivu. Presa iataliană a scris încă de vineri că fundaşul Cristian Chivu a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu Internazionale Milano pentru încă două sezoane, plus posibilitatea pe încă unul, citându-l pe impresarul Victor Becali. „Toţi credeau că va pleca, dar am fost contactaţi de Inter şi am ajuns la un acord. Va semna un contract pe trei sezoane cu un salariu anual de trei milioane de euro”, a declarat Victor Becali. Conform presei italiene, Chivu a ajuns la un acord după ce a acceptat reducerea salariului anual aproape la jumătate. Chivu evoluează la Inter din 2007.

STEAUA ŞI-A RELUAT PREGĂTIRILE

Echipa Steaua Bucureşti şi-a reluat pregătirile, ieri dimineaţă, la stadionul “Ghencea”, sub conducerea noului său antrenor principal, Laurenţiu Reghecampf, la reunire fiind prezenţi 21 de jucători. La prima şedinţă de pregătire condusă de Reghecampf şi de staff-ul său au participat Stanca, A. Stan, Nikolic, Martinovic, I. Roşu, Pîrvulescu, Răduţ, M. Costea, T. Bălan, V. Cojocaru, V. Lupu, G. Matei, Iliev, L. Filip, Rusescu, Pintilii, Dumitraş, Rocha, Ciuculescu, Năstăsie şi Dănănae. Au lipsit jucătorii care au fost convocaţi la echipa naţională: Tătăruşanu, Chiricheş, Chipciu, Gardoş, Cr. Tănase, Bourceanu şi Latovlevici. De asemenea, Prepeliţă şi Machado nu au fost prezenţi, fiind accidentaţi.

NAŢIONALA DE FOTBAL FEMININ VA ÎNTÂLNI COREEA DE NORD

Echipa naţională de fotbal feminin a României va disputa în această săptămână două partide amicale la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, urmând să înfrunte selecţionata similară a Coreei de Nord, echipă calificată la Jocurile Olimpice de la Londra. Prima partidă este programată astăzi, de la ora 18.00, iar cea de-a doua, joi, de la ora 16.00. Reprezentativa României, antrenată de Maria Delicoiu şi Mirel Albon, se pregăteşte pentru penultimul meci din cadrul grupei a 2-a a preliminariilor Campionatului European feminin, ediţia 2011-2013, programat tot la Mogoşoaia, pe 21 iunie, la ora 19.00, împotriva Elveţiei.

MONTELLA, NOUL ANTRENOR AL FIORENTINEI

Clubul Fiorentina a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că noul antrenor al echipei italiene este Vincenzo Montella, care a semnat un contract pe doi ani, cu opţiune pentru încă un sezon. Montella, care a antrenat ultima dată formaţia Catania, va fi prezentat oficial astăzi. Fiorentina a rămas fără tehnician în luna mai, când a fost demis Delio Rossi după ce l-a agresat pe unul dintre jucătorii săi, Adem Ljajici, la un meci cu Novara. Pe final de campionat, pe banca tehnică a echipei din Florenţa s-a aflat Vincenzo Guerini.

WILTORD SE RETRAGE DIN ACTIVITATE

Fostul internaţional francez Sylvain Wiltord, în vârstă de 38 de ani, campion european cu Franţa în 2000, şi-a anunţat retragerea din activitate, a anunţat France Football. Wiltord a evoluat de-a lungul carierei la Rennes, Girondins Bordeaux, Arsenal Londra, Olympique Lyon, Olympique Marseille, FC Metz şi FC Nantes. În prima ligă franceză, unde a jucat 322 de meciuri şi 20 în Ligue2 (77 meciuri), Wiltord a înscris 95 de goluri. Wiltord a câştigat cu naţionala Franţei titlul european în 2000 şi Cupa Confederaţiilor în 2001 şi 2003. De asemenea, el are patru titluri de campion al Franţei (1999 cu Bordeaux; 2005, 2006 şi 2007 cu Lyon), două titluri de campion al Angliei (2002 şi 2004 cu Arsenal) şi două Cupe ale Angliei (2002 şi 2003 cu Arsenal).

FOTBALIST DE LA STOKE CITY, ARESTAT

Un fotbalist în vârstă de 18 ani legitimat la Stoke City, Andrew Hall, a fost arestat după ce prietena sa a fost înjunghiată mortal, sâmbătă, la o petrecere în localitatea Ampthill, a anunţat cotidianul The Sun. Potrivit sursei citate, Megan Leigh Peat, în vârstă de 15 ani, a murit la petrecerea organizată de un adolescent care a profitat de faptul că părinţii lui erau plecaţi în vacanţă. Mai mulţi martori au văzut un băiat însângerat plecând devreme de la petrecere. Poliţiştii nu au început interogatoriul lui Hall până duminică noaptea, fotbalistul fiind tratat la spital, se pare pentru un deget aproape secţionat. Andrew Hall a jucat în sezonul 2011-2012 pentru echipa Under 18 a clubului Stoke City.

OBODO, SALVAT DUPĂ O OPERAŢIUNE GEN COMANDO

Christian Obodo, internaţionalul nigerian al echipei Udinese, răpit zilele trecute de patru bărbaţi înarmaţi, a fost salvat duminică de poliţia regională, în urma unei operaţiuni gen comando, a anunţat cotidianul local The Nation. Obodo era ţinut de răpitori într-o ascunzătoare în regiunea Isoko. Bărbaţii au cerut după răpire 150.000 de euro pentru a-l elibera pe fotbalist, dar duminică a avut loc o şedinţă condusă de guvernatorul Emmanuel Uduaghan, în care acesta i-a cerut comandantului Poliţiei să asigure eliberarea lui Obodo fără să negocieze cu răpitorii. Cel puţin opt persoane au fost arestate în legătură cu răpirea jucătorului. Obodo, a fost răpit, sâmbătă dimineaţă, de patru bărbaţi înarmaţi, neidentificaţi, din faţa unei biserici din localitatea Effurun, Warri. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 9.20, când fotbalistul se afla pe strada Jakpa, la volanul maşinii sale cu plăcuţă de înmatriculare personalizată “Obodo 5”, vehiculul său fiind blocat de atacatori şi jucătorul răpit. Atacatorii au lăsat maşina jucătorului în faţa bisericii şi l-au luat pe sportiv cu vehiculul lor. Obodo a jucat sezonul trecut la echipa Lecce, sub formă de împrumut de la Udinese.

PATO CONTINUĂ LA AC MILAN

Atacantul brazilian Alexandre Pato (22 de ani), aflat în refacere după o accidentare la coapsă, a confirmat că va rămâne la AC Milan şi în sezonul viitor. Presa franceză a speculat despre un posibil transfer al lui Pato la Paris Saint-Germain, însă acesta şi-a dezvăluit intenţia de a continua la vicecampioana Italiei. „Milan a primit mai multe întrebări despre mine şi nu doar de la PSG. Pot doar să le mulţumesc tuturor, dar voi rămâne la Milano, cel puţin până la încheierea contractului meu în 2014”, a spus Pato, care joacă la AC Milan din 2007 şi a marcat 51 de goluri în 117 jocuri.

MAI MULŢI BANI PENTRU DI MARIA

Clubul Real Madrid şi Angel Di Maria au ajuns la un acord în ceea ce priveşte îmbunătăţirea contractului jucătorului argentinian, acesta urmând să câştige peste trei milioane de euro net pe an. Di Maria a fost transferat la Real Madrid în vara anului 2010, de la Benfica Lisabona, în schimbul sumei de 25 de milioane de euro. Jucătorul, al cărui transfer a fost criticat din cauza sumei mari, a acceptat atunci să fie plătit cu două milioane de euro. După două sezoane la nivel înalt, în care Di Maria a înscris 16 goluri şi a reuşit 34 de pase decisive, clubul a fost de acord să îi mărească salariul argentinianului.

SUPORTERI GRAV RĂNIŢI DUPĂ PROMOVAREA SAMPDORIEI

Trei suporteri ai echipei Sampdoria Genova se află în stare gravă, ei fiind agresaţi sâmbătă seară, în timp ce sărbătoreau promovarea formaţiei lor preferate în Serie A. Cei trei fani sunt internaţi în secţia de reanimare a unui spital din Genova, doi cu leziuni grave la plămâni şi ficat, iar al treilea cu răni la abdomen şi coapsă, după ce a fost înjunghiat. Alţi doi fani răniţi în incidente vor avea nevoie de şapte, respectiv zece zile de tratament. Potrivit Gazzetta dello Sport, decamdată pare să se confirme ipoteza că agresorii sunt suporteri ai echipei Genoa.

URUGUAY ŞI ECUADOR, VICTORII ÎN PRELIMINARIILE CM 2014

Reprezentativa Uruguayului a învins, duminică noapte, la Montevideo, cu 4-2 (Coates 15, M. Pereira 29, C. Rodriguez 62, Eguren 90+4 / Godin 40-autogol, Guerrero 47), naţionala statului Peru, într-un meci din etapa a 6-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2014, zona Americii de Sud. Într-un alt meci disputat duminică noapte, Ecuador a învins, la Quito, cu 1-0 (Benitez 54), Columbia.

MARADONA A RATAT PRIMUL SĂU TROFEU CU AL WASL

Diego Armando Maradona a ratat primul său trofeu cu formaţia de fotbal Al Wasl, din Emiratele Arabe Unite, care a pierdut la lovituri de departajare returul finalei Ligii Campionilor statelor arabe din Golful Persic. După victoria din tur, cu 3-1, în faţa echipei Al Muharraq (Bahrein), echipa lui Maradona a pierdut returul cu acelaşi scor, terminând meciul cu doi oameni mai puţin pe teren, portarul Nassar şi atacantul Assa fiind eliminaţi. Câştigătoarea trofeului s-a decis după executarea loviturilor de departajare, Al Muharraq învingând cu 5-4 la loteria penalty-urilor. Maradona, care în mai 2011 a semnat un contract pe doi ani cu Al Wasl, nu a reuşit să claseze echipa arabă decât pe locul 8 în campionatul de 12 echipe, fără să câştige vreun trofeu. „Adversarii au meritat victoria, fără niciun dubiu. Au preluat iniţiativa şi au controlat total mijlocul. Au fost mult mai concentraţi, mai bine organizaţi şi puteau câştiga înainte de penalty-uri. Acesta este adevărul. Dar, este total diferit să joci 11 la 11, decât 11 la 9. Nu regret nimic din ce am făcut în acest sezon. Am făcut tot ce puteam şi voi continua. Am o înţelegere cu Al Wasl şi pregătirile pentru noul sezon sunt în curs”, a declarat Maradona.