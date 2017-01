ROMÂNIA U19 A RATAT CALIFICAREA LA CE

Naţionala de fotbal under 19 a României a pierdut, ieri, la Novi Sad, ultima partidă din Grupa 3 a Turului de Elită, ultima etapă înaintea turneului final al Campionatului European din Estonia, programat în perioada 3-15 iulie. România a cedat în disputa cu Serbia, scor 0-3 (Mitrovic 41-pen., 77-pen., Ninkovic 45+3), la capătul unui meci în care trei tricolori au fost eliminaţi. În min. 11, Puţanu a văzut cartonaşul roşu, iar Buzbuchi a apărat lovitura de la 11 m executată de Ninkovic. În min. 39, Vătăjelu a fost şi el eliminat, Buzbuchi fiind la un pas să apere un nou penalty. În min. 76 a venit şi eliminarea lui Alin Roman, iar Mitrovic l-a învins din nou pe Buzbuchi de la punctul cu var. Pentru reprezentativa României, pregătită de Ovidiu Stîngă, toţi jucătorii constănţeni convocaţi au fost titulari: portarul Alexandru Buzbuchi (căpitanul echipei a avut o evoluţie foarte bună în partida de ieri), fundaşii Bogdan Ţîru (a jucat tot meciul) şi Ionuţ Puţanu (eliminat în min. 11), mijlocaşul Gabriel Iancu (înlocuit în min. 60) şi atacantul Cristian Gavra (înlocuit în min. 46) - toţi de la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi şi Andrei Vaştag (a jucat tot meciul) - de la Săgeata Năvodari. În cealaltă partidă a Grupei 3: Germania - Ungaria 3-0. Clasament final: 1. Serbia 7p, 2. Germania 5p, 3. România 4p, 4. Ungaria 0p. La turneul final din Estonia s-a calificat doar Serbia, prima clasată.

DANIEL NICULAE VA FI ANTRENAT DE RANIERI

Italianul Claudio Ranieri a fost numit antrenor la AS Monaco, echipă care a încheiat pe locul 8 în liga secundă franceză şi unde este legitimat şi Daniel Niculae, a anunţat, ieri, clubul monegasc. Ranieri l-a înlocuit pe Marco Simone, care a fost demis pe 19 mai. În vârstă de 60 de ani, Claudio Ranieri este considerat unul dintre “cei mai buni antrenori din fotbalul european şi aduce clubului toată experienţa şi realizările sale în fotbal”, se arată în comunicatul grupării monegasce.

NAŢIONALA GERMANIEI, ÎN VIZITĂ LA AUSCHWITZ

O delegaţie a naţionalei de fotbal a Germaniei, condusă de selecţionerul Joachim Low şi de căpitanul Philipp Lahm, va vizita cel mai mare lagăr nazist de concentrare de la Auschwitz (Polonia), înainte de startul turneului final al EURO 2012 (8 iunie - 1 iulie). Circa 1,5 milioane de oameni, majoritatea evrei, şi-au pierdut viaţa la Auschwitz între 1940 şi 1945. Din delegaţia germană mai fac parte preşedintele federaţiei, Wolfgang Niersbach, preşedintele ligii, Reinhard Rauball, dar şi jucătorii de origine poloneză Miroslav Klose şi Lukas Podolski. Vizita este programată pentru vineri, la o zi după ce Germania joacă un amical cu Israel, la Leipzig.

LAMPARD AR PUTEA RATA EURO 2012

Frank Lampard a fost nevoit să părăsească antrenamentul de ieri al naţionalei Angliei, în urma unei accidentări la coapsă. Mijlocaşul lui Chelsea va fi supus astăzi unor examene medicale complete, care să determine gravitatea accidentării. Jordan Henderson, jucător la FC Liverpool, a fost deja contactat să fie pregătit să-l înlocuiască pe Lampard, în cazul în care câştigătorul Ligii Campionilor va fi nevoit să declare forfait pentru turneul final din Ucraina şi Polonia.

CORAZON CLASSIC MATCH, LA MADRID

Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Fernando Redondo, Luis Figo, Emilio Butragueno şi Fernando Morientes, foste staruri la Real Madrid, vor juca în compania unor foste vedete la Manchester United, Bryan Robson, Andy Cole sau Teddy Sheringham, într-un meci caritabil pentru Africa. Potrivit comunicatului grupării Real Madrid, a treia ediţia a Corazon Classic Match, un meci demonstrativ ale cărui încasări vor fi oferite diverselor proiecte umanitare din Africa, va reuni o selecţionată a fostelor glorii ale Realului cu foşti jucători de la Manchester United, printre care Edwin Van der Sar, Jaap Stam, Bryan Robson, Andy Cole şi Teddy Sheringham. Partida de va disputa duminică, 3 iunie, pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid. În primele două ediţii ale Corazon Classic Match, madrilenii au întâlnit foşti jucători la AC Milan (în 2010) şi Bayern Munchen (în 2011).

SLOGANUL CM 2014: “TOŢI ÎN ACELAŞI RITM”

FIFA, Comitetul de Organizare al CM 2014 şi guvernul brazilian au dezvăluit sloganul turneului final, “Toţi în acelaşi ritm”, acesta urmând să redea atmosfera unică a fotbalului din această ţară. „Sloganul oficial este rodul colaborării dintre Brazilia şi lumea fotbalului pentru a găsi un mesaj care să reprezinte atmosfera unică pe care Brazilia o va oferi Campionatului Mondial”, a declarat secretarul general al FIFA, Jerome Valcke. Aceasta e prima vizită în Brazilia a lui Valcke după virulentele critici în privinţa întîrzierilor privind organizarea CM 2014, care a declanşat o criză şi a obligat FIFA să-şi ceară scuze.

STRAMACCIONI, ANTRENOR LA INTER MILANO PENTRU TREI ANI

Antrenorul Andrea Stramaccioni a semnat un contract pentru următoarele trei sezoane cu Internazionale Milano, a anunţat preşedintele grupării italiene, Massimo Moratti. Sosit pe 26 martie la Inter, în locul lui Claudio Ranieri, tânărul Stramaccioni (36 de ani) nu a reuşit să califice echipa italiană în Liga Campionilor. Stramaccioni a antrenat echipa de tineret a Interului, care s-a impus în Liga Campionilor rezervată acestei categorii de vârstă.

PROPRIETARUL CLUBULUI LITEX LOVECI, ACUZAT DE EVAZIUNE FISCALĂ

Proprietarul clubului de fotbal Litex Loveci, omul de afaceri Gricha Gantchev, a fost pus sub acuzare pentru evaziune fiscală şi ameninţări cu moartea, a anunţat justiţia bulgară. Potrivit comunicatului publicat, marţi, de parchetul pentru investigarea crimei organizate şi corupţiei, există elemente care arată că Gricha Gantchev, în vârstă de 49 de ani, se afla în fruntea unei reţele de evaziune fiscală prin intermediul unei firme de comercializare a zahărului. Omului de afaceri, care are firme în sectoare alimentare, ale energiei, transportului, turismului, construcţiilor şi automobilismului, i se impută şi ameninţări cu moartea la adresa responsabilului fiscului bulgar, Krassimir Stefanov. Fiul lui Grincha Gantchev, Danai, a fost pus sub acuzare alături de alţi cinci complici pentru participarea la acelaşi dispozitiv de evaziune fiscală. Gantchev a anunţat recent că vrea să se retragă de la clubul Litex Loveci, pe care l-a achiziţionat în 1996 şi care, sub conducerea sa, a obţinut titlul de campioană în 1998, 1999, 2010 şi 2011.

BEŞIKTAŞ ISTANBUL, SUSPENDATĂ UN AN DIN CUPELE EUROPENE

Gruparea turcă Beşiktaş Istanbul a fost suspendată pentru un an de UEFA din toate competiţiile europene, după ce conducătorii clubului au încercat să inducă în eroare forul european în ceea ce priveşte rezultatele financiare. Beşiktaş a mai făcut obiectul unei anchete a UEFA în urmă cu trei săptămâni, când gruparea turcă nu a fost suspendată, dar a fost amendată cu 500.000 de euro şi a primit un avertisment că în cazul în care va comite din nou astfel de erori în următorii cinci ani, atunci sancţiunea va fi de suspendare pentru doi ani. Însă inspectorii UEFA au făcut apel la decizia Comisiei de Disciplină, iar forul european le-a dat acestora dreptate, suspendând clubul din Istanbul pentru un an din toate competiţiile organizate de UEFA.

KOMPANY A REFUZAT BARCELONA

Conform cotidianului britanic Daily Star, Vincent Kompany, fundaşul central al lui Manchester City, ar fi refuzat o ofertă de la FC Barcelona. Belgianul a intrat în vederile grupării catalane după sezonul excelent pe care l-a reuşit cu echipa sa de club, campioană a Angliei. Barcelona i-ar fi propus jucătorului un salariu de 200.000 de euro pe săptămână. „Sunt fericit aici, la Manchester, şi nu mă interesează vreun transfer. Acum vreau să câştig Liga Campionilor cu City”, a declarat internaţionalul belgian, de care s-au mai interesat Bayern Munchen, Juventus Torino şi AC Milan.

CAMPIONATUL SPANIEI ÎNCEPE PE 19 AUGUST ŞI SE ÎNCHEIE PE 1 IUNIE 2013

Sezonul 2012-2013 al campionatului Spaniei va începe, duminică, 19 august 2012 şi se va încheia, sâmbătă, 1 iunie 2013, a anunţat Liga Profesionistă de Fotbal (LFP). LFP a mai anunţat că finala Cupei Spaniei a fost fixată pentru, miercuri, 8 mai 2013. „În cazul în care federaţia spaniolă va respinge această dată, o soluţie de înlocuire va fi sâmbătă, 18 mai”, a adăugat LFP.