HALEP A PIERDUT FINALA DE LA BRUXELLES

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep a ratat câştigarea primului trofeu WTA din carieră, după ce a pierdut, sâmbătă, finala turneului de la Bruxelles, dotat cu premii în valoare de 637.000 de dolari. Constănţeanca în vârstă de 20 de ani (nr. 49 WTA) a cedat, cu 5-7, 0-6, în ultimul act în duelul cu Agniezska Radwanska (Polonia, 3 WTA), principala favorită a turneului din Belgia. Pentru performanţa din Belgia, Halep va primi un cec în valoare de 57.000 de dolari şi 320 de puncte WTA. Graţie prezenţei în finală, constănţeanca a urcat douăsprezece locuri în ierarhia WTA, ajungând pe 37, cea mai bună poziţie din carieră, cu 1.495 puncte.

CSU NEPTUN, VICTORIE ÎN ULTIMUL MECI LA BUZĂU

Echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanţa a câştigat ultima partidă a turneului de menţinere-promovare în Liga Naţională, desfăşurat la Buzău. Sâmbătă, într-o partidă fără miză, CSU Neptun Constanţa a învins pe Mureşul Tg. Mureş, scor 41-24 (19-10), şi a încheiat pe locul 4 acest turneu, retrogradând în Divizia A. În meciul de sâmbătă, pentru CSU Neptun au marcat: Iovănescu şi Roiban - câte 7 goluri, Sheiko 6g, Toma şi Cîrstea - câte 5g, Dincu 4g, Mărginean 3g, Sen 2g, Neag şi Enescu - câte un gol. Într-o altă partidă disputată sâmbătă, SCM Craiova a dispus, cu 38-28, de Rapid Bucureşti. În LN în sezonul 2012-2013 vor evolua echipele SCM Craiova şi Terom Iaşi.

U. CLUJ ŞI CSM PLOIEŞTI AU RĂMAS ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN

În urma turneului de menţinere-promovare în Liga Naţională de handbal masculin, desfăşurat la Buzău, Universitatea Cluj şi CSM Ploieşti au reuşit să rămână în primul eşalon. Cele şase echipe participante au fost împărţite în două serii de câte trei: CSM Bacău, Baia Mare şi U. Cluj, respectiv, HC Vaslui, CSM Ploieşti şi CSM Oradea. S-a jucat fiecare cu fiecare, iar câştigătoarele grupelor, U. Cluj şi CSM Ploieşti, vor evolua în LN în sezonul 2012-2013. Rezultatele turneului: CSM Bacău 2010 - HCM Baia Mare 32-29, HC Vaslui - CSM Oradea 30-29, U. Cluj - CSM Bacău 36-25, CSM Ploieşti - HC Vaslui 32-25, HC Baia Mare - U. Cluj 28-30 şi CSM Oradea - Ploieşti 18-23.

MEDALII EUROPENE PENTRU GIMNAŞTII TRICOLORI

Echipa masculină de gimnastică a României a câştigat, sâmbătă, medalia de bronz la Campionatele Europene de la Montpellier, concursul fiind câştigat de Marea Britanie, cu 266,296 puncte. Echipa României, în componenţa Cristian Băţagă, Ovidiu Buidoşo, Vlad Cotună, Marius Berbecar, Flavius Koczi, a obţinut 261,319p. Pe locul secund s-a clasat Rusia, cu 265,535p. Ieri, Flavius Koczi a cucerit medalia de aur la sărituri, cu un punctaj de 16,116, urmat de Igor Radivilov (Ucraina, 16,066).

HANDBALISTELE TRICOLORE AU RATAT CALIFICAREA LA JO

Naţionala de handbal feminin a României a încheiat pe locul 3 turneul preolimpic desfăşurat la Lyon în perioada 25-27 mai şi la care au mai participat Franţa, Muntenegru şi Japonia. După două înfrângeri în primele două zile, cu Franţa, scor 19-24 (vineri) şi Muntenegru, scor 23-34 (sâmbătă), România a câştigat partida de duminică, 28-26 cu Japonia. În urma acestor rezultate, selecţionerul Radu Voina a renunţat la echipa naţională. La Jocurile Olimpice s-au calificat Franţa şi Muntenegru.

LIGA EUROPEANĂ LA VOLEI MASCULIN

Reprezentativa de volei masculin a României a încheiat cu o victorie primul turneu al Grupei B din Liga Europeană la volei masculin, învingând, aseară, la Piatra Neamţ, cu 3:1, echipa Turciei. Rezultate - sâmbătă: Turcia - Olanda 0:3 (19:25, 23:25, 16:25), România - Cehia 0:3 (16:25, 20:25, 21:25); duminică: Olanda - Cehia 1:3 (25:17, 12:25, 19:25, 18:25), România - Turcia 3:1 (23:25, 27:25, 25:19, 25:23). Clasament: 1. Cehia 9p (setaveraj: 9:1), 2. Olanda 6p (7:3), 3. România 3p (3:7), 4. Turcia 0p (1:9). Din grupă mai face parte şi reprezentativa Austriei.

BUTE A PIERDUT CENTURA IBF

Boxerul român Lucian Bute a fost învins de britanicul Carl Froch prin KO tehnic în repriza a cincea şi a pierdut centura de campion mondial IBF la categoria supermijlocie, sâmbătă noapte, într-o gală profesionistă disputată în Capital FM Arena din Nottingham. În faţa a peste 9.000 spectatori, Bute a suferit prima sa înfrângere la profesionişti, în meciul în care îşi punea pentru a zecea oară în joc titlul mondial. Bute (32 ani) are 30 de victorii la profesionişti (24 prin KO) şi un eşec, în timp ce Froch (34 ani), fost campion mondial WBC la supermijlocie, are 29 victorii (20 prin KO) şi două înfrângeri. Froch a câştigat pe merit centura de campion IBF, deţinută de Bute din 2007. Înţelegerea dintre cei doi pugilişti prevede o revanşă, la Montreal. Froch a declarat, duminică, după ce l-a învins prin KO pe Bute, că, în opinia sa, boxerul român nu va dori o revanşă şi se va retrage chiar din activitate.

BOXERUL SILVIU OLTEANU ŞI-A APĂRAT TITLUL DE CAMPION EUROPEAN

Boxerul constănţean Silviu Olteanu şi-a apărat cu succes centura de campion european EBU la categoria muscă în faţa italianului Giuseppe Lagana, pe care l-a învins, vineri seară, prin KO tehnic în repriza a cincea a galei profesioniste desfăşurate la Montefiascone (Italia). Olteanu şi-a apărat pentru prima oară centura de campion continental, după ce l-a trimis la podea în trei rânduri pe Lagana (40 ani), în meciul programat pe durata a 12 reprize. Silviu Olteanu (34 ani) a reuşit a 13-a victorie la profesionişti (6 KO), palmaresul său mai cuprinzând şase eşecuri şi un egal. Olteanu a cucerit titlul continental în martie anul acesta, după o victorie în faţa belarusului Valeri Ianci.

POTEC, LOCUL 4 LA 1.500 M LIBER

Înotătoarea română Camelia Potec a ocupat locul 4 în finala probei feminine de 1.500 m liber, desfăşurată sâmbătă, la Campionatele Europene de la Debrecen (Ungaria). Medalia de aur a fost cucerită de Mireia Belmonte Garcia (Spania). Tot sâmbătă, Dragoş Agache, sportiv legitimat la CS Farul Constanţa, a ocupat locul 7 în finala probei de 50 m bras. Duminică, Trandafir s-a clasat pe locul 8 în finala probei de 50 m liber, iar Potec a ocupat locul 6 în finala de la 400 m liber. La Europenele de la Debrecen, România a câştigat doar o medalie de bronz, prin Norbert Trandafir la 100 m liber. Camelia Potec este singura înotătoare din România calificată la Jocurile Olimpice de la Londra.

ROMÂNCE PE PODIUM ÎN GRAND SLAM MOSCOVA LA JUDO

Corina Căprioriu a câştigat, sâmbătă, medalia de aur la categoria 57 kg, iar Alina Dumitru pe cea de argint la 48 kg, în Grand Slam-ul de judo de la Moscova. Până la medalia de aur, sportiva antrenată de Florin Bercean le-a învins pe Camila Minakawa (Brazilia), Ekaterina Valkova (Rusia) şi în finală pe armeanca Zhanna Stankevici. Alina Dumitru a bifat succese în faţa rusoaicei Rada Abdrakhmanova şi a belgiencei Charline Van Snick, pentru ca în finală să cedeze în faţa braziliencei Sarah Menezes. Grand Slam Moscova a pus la bătaie premii totale în valoare de 154.000 de dolari. La start s-au aflat 165 de sportivi, din 34 de ţări.

GALLOVITS ŞI HĂNESCU, ELIMINAŢI LA ROLAND GARROS

Jucătoarea de tenis Edina Gallovits-Hall (nr. 89 WTA) a ratat, ieri, calificarea în turul al doilea la Roland Garros, al doilea turneul de Grand Slam al anului. Gallovits a fost învinsă, în runda inaugurală, cu 3-6, 6-3, 6-1, de Irina Falconi (SUA, 112 WTA). Pentru participarea la Roland Garros, Gallovits va primi 18.000 de euro. La masculin, Victor Hănescu (146 ATP) a fost eliminat în primul tur, scor 6-1, 2-6, 1-6, 6-3, 6-1, de spaniolul Pablo Andujar, poziţia 36 în ierarhia mondială. Pentru participarea la simplu la Roland Garros, Hănescu va primi 18.000 de euro.

UNGUR A COBORÂT PE LOCUL 92 ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul român Adrian Ungur a coborât o poziţie şi ocupă locul 92, cu 597 de puncte, fiind singurul jucător român din Top 100 ATP, în timp ce Victor Hănescu a coborât o poziţie şi se află pe 146, cu 380p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău se menţine pe locul 11, cu 5.470p. Primele trei locuri în clasamentul ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Novak Djokovic (Serbia) 11.800p, 2. Rafael Nadal (Spania) 10.060p, 3. Roger Federer (Elveţia) 9.790p. Cel mai bine clasată româncă în ierarhia WTA a rămas Monica Niculescu, în urcare o poziţie, pe 33, cu 1.745p. În Top 100 WTA mai sunt prezente patru jucătoare din România: Sorana Cîrstea, în coborâre două poziţii, pe 43, cu 1.366p, Irina Begu, în coborâre un loc, pe 59, cu 1.100p, Alexandra Cadanţu, în coborâre trei poziţii, pe 78, cu 843p, şi Edina Gallovits-Hall, în coborâre patru locuri, pe 89, cu 740p. La dublu, tot Niculescu este cel mai bine clasată româncă, pe 28, urmată de Begu, pe 37, şi Cîrstea, pe 86. În ierarhia WTA primele trei locuri la simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Victoria Azarenka (Belarus) 9.020p, 2. Maria Şarapova (Rusia) 8.390p, 3. Agnieszka Radwanska (Polonia) 7.080p.

THW KIEL, ÎNVINGĂTOARE ÎN LC LA HANDBAL MASCULIN

THW Kiel este noua câştigătoare a Ligii Campionilor la handbal masculin, formaţia germană impunându-se, duminică, în marea finală cu Atletico Madrid, scor 26-21. Medaliile de bronz ale acestei ediţii au fost cucerite de AG Copenhaga, 26-21 cu Fuchse Berlin. Sâmbătă, în semifinale, se înregistraseră rezultatele: THW Kiel - Fuchse Berlin 25-24 şi Atletico Madrid - AG Copenhaga 25-23. Pentru THW Kiel este al treilea trofeu al Ligii Campionilor după succesele din 2007 şi 2010. Formaţia germană a mai jucat finala acestei competiţii în 2000, 2008 şi 2009.

FLENSBURG A CÂŞTIGAT CUPA CUPELOR LA HANDBAL MASCULIN

Fosta adversară a echipei HCM Constanţa în Liga Campionilor, formaţia germană SG Flensburg-Handewitt, a câştigat Cupa Cupelor după o finală împotriva unei alte reprezentante a Germaniei, VfL Gummersbach. După ce se impusese în deplasare cu 34-33, Flensburg a câştigat şi manşa retur de pe teren propriu, cu 32-28. SG Flensburg-Handewitt mai are în palmares Cupa Cupelor (2001), Cupa EHF (1997), o finală în Cupa Cupelor (2002), două finale în Cupa EHF (1998 şi 2000) şi două finale în Liga Campionilor (2004 şi 2007).

JOCURILE OLIMPICE AR PUTEA FI O ŢINTĂ PENTRU AL-QAIDA

Experţii europeni în terorism au avertizat că reţeaua Al-Qaida ar putea plănui un atac simbolic la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, după moartea liderului său, Osama ben Laden, anul trecut, relatează Independent on Sunday, în ediţia electronică. Europol a semnalat că Jocurile Olimpice sunt un “eveniment major” care ar putea fi vizat din cauza valorii sale simbolice, în ultimele sale rapoarte despre ameninţările teroriste. Experţii în securitate au avertizat că un atac de succes la scară largă ar putea revigora organizaţia, a cărei imagine a fost afectată de moartea liderului său, Osama ben Laden, anul trecut. Europol menţionează că Al-Qaida şi-a concentrat strategia pe “jihadul individual” în ultimii ani, dar a avertizat că reţeaua intenţionează să desfăşoare un atac care ar putea “cauza numeroase victime” şi ar putea produce un “impact psihologic” care să aibă “un efect negativ pe termen lung asupra societăţii”. Guvernul britanic a cheltuit milioane de euro pentru securitate în scopul de a proteja sportivii şi spectatorii. Măsurile includ rachete sol-aer staţionate pe acoperişurile unor clădiri înalte, peste 13.000 de militari şi o armă pentru dispersarea mulţimii, care induce durere. Europol subliniază că există şi alte motive de îngrijorare, între care “adepţi ai jihadului întorşi acasă” sau terorişti “solitari consideraţi una dintre marile ameninţări la adresa securităţii UE.

DEVILS REVINE ÎN FINALA CUPEI STANLEY DUPĂ NOUĂ ANI

New Jersey Devils va fi cea de-a doua echipă care va lupta pentru Cupa Stanley, după ce Los Angeles Kings obţinuse calificarea la începutul săptămânii trecute. Devils a câştigat partida a şasea a finalei Conferinţei Estice, trecând de una din marile sale rivale, Rangers: New Jersey Devils - New York Rangers 3-2OT (4-2 la general). Devils a început - din nou - partida în forţă, conducând cu 2-0 după 14 minute de joc. Ca şi în meciul precedent Rangers a revenit, a egalat, dar n-a avut forţa să facă mai mult, gazdele înscriind golul victoriei chiar în debutul reprizei de prelungiri. Ultima oară când a ajuns în finala Cupei Stanley - şi a şi câştigat-o - în 2003, Devils a întâlnit tot o echipă din California - Anaheim Ducks!

PLAY-OFF ÎN NBA

Celtics este ultima echipă care obţine calificarea mai departe în runda a doua a play-off-ului NBA, după ce s-a impus în meciul decisiv: Boston Celtics - Philadelphia 76-ers 85-75 (4-3 la general). Cu Rajon Rondo în mare formă de această dată - 19 puncte, zece recuperări şi zece pase decisive - Celtics a dominat partida şi s-a impus meritat obţinând o nouă calificare în finala Conferinţei Estice, acolo unde va întâlni o mai veche cunoştinţă - Miami Heat! Echipă pe care a eliminat-o în primul tur al play-off-ului în 2010, pentru ca în turul al doilea Celtics să elimine pe Cleveland Cavliers, echipă al cărei lider era... LeBron James!