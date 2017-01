SE CUNOSC SEMIFINALISTELE CUPEI “FRIENDS”

Cupa “Friends” la fotbal pe teren redus a programat la sfârşitul săptămânii trecute meciurile retur din cadrul sferturilor de finală. Iată rezultatele înregistrate: Gepa - Boca Juniors 6-6 (Meciul 1; în tur 1-5); Cetăţenii - Palas 8-6 (Meciul 4; în tur 3-5); Tiki-Taka - Doraly Mall 5-4 (Meciul 2; în tur 6-7). Real Poarta 6 şi Caracter au disputat manşele tur şi retur din Sfertul 3 la sfârşitul săptămânii trecute: 5-3 şi 10-1. În semifinale vor juca Boca Juniors cu Palas şi Tiki-Taka cu Real Poarta 6. În penultimul act se joacă tur-retur, iar la scor general egal se aplică regula golurilor înscrise în deplasare. Rezultate din play-out, etapa a 4-a: Triumf - FC Telecom 9-11; Juventus - Sian Image 3-0 (neprezentare); Club Auto Tomis - Black Sea 3-4; Rezervele - Racing 3-0 (neprezentare).

TERENUL “MICHEL PLATINI” LA BUCUREŞTI

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a inaugurat, ieri, la Bucureşti, un teren de fotbal din cartierul Baicului care va purta numele “Michel Platini”. Terenul a fost realizat cu o investiţie UEFA în valoare de 100.000 de euro. „Misiunea UEFA este şi să sprijine tinerii să joace fotbal. Sunt foarte fericit pentru că am reuşit să construim acest teren de fotbal din acest cartier şi poate că aici vor creşte viitorii jucători ai echipei naţionale a României”, a spus Platini, care a mai povestit şi despre perioada în care a început să joace fotbal: „Atunci când când am început să joc fotbal, am început pe străzi. Acum sunt prea multe maşini, nu mai putem să jucăm fotbal pe străzi”. Terenul de fotbal a fost inaugurat şi de preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, pe 22 aprilie. Mircea Sandu spunea atunci că terenul este făcut de Primăria Sectorului 2, împreună cu Federaţia Română de Fotbal, dar investiţia este a UEFA.

PUYOL AR PUTEA RATA EURO 2012

Carles Puyol ar putea rata EURO 2012, din cauza unei accidentări. Fundaşul Barcelonei urmează să fie operat, artroscopic, după ce a suferit o accidentare la genunchiul drept în timpul meciului cu Espanyol, din etapa 37-a a campionatului spaniol. „Perioada estimată pentru revenirea lui Carles este de aproximativ şase săptămîni”, informează clubul catalan pe site-ul oficial. În vîrstă de 34 de ani, Puyol a făcut parte din echipa cu care Spania a reuşit dubla: titlul european în 2008 (în Austria şi Elveţia) şi titlul mondial în 2010 (în Africa de Sud). EURO 2012 va avea loc în perioada 8 iunie - 1 iulie, în Ucraina şi Polonia, iar dacă Puyol nu va fi recuperat, în centrul defensivei Spaniei vor evolua Sergio Ramos şi Gerard Pique.

UN LOC ÎN PLUS ÎN UEL PENTRU NORVEGIA, FINLANDA ŞI OLANDA

Norvegia, Finlanda şi Olanda vor primi câte un loc în plus în ediţia viitoare a UEFA Europa League, după ce au ocupat primele trei poziţii în clasamentul fair-play din perioada 1 mai 2011 - 30 aprilie 2012. Norvegia a terminat pe primul loc, cu 8.394 de puncte, fiind urmată de Finlanda cu 8.300p şi Olanda cu 8.194p. România s-a clasat pe poziţia a 38-a în această ierarhie, cu 7.662p. Norvegia, Finlanda şi Olanda vor beneficia de câte un loc în plus în primul tur preliminar al sezonului viitor din UEL. Clasamentul fair-play se întocmeşte pe baza unor evaluări făcute de delegaţii UEFA, care ţin cont, printre altele, de respectul jucătorilor faţă de adversari şi arbitri, de comportamentul fanilor, de cartonaşele galbene şi roşii primite.

PELLEGRINO VA PRELUA VALENCIA

Tehnicianul argentinian Mauricio Pellegrino va antrena formaţia Valencia în următoarele două sezoane, a anunţat preşedintele clubului, Manuel Llorente. Pellegrino, care a jucat la Valencia timp de cinci sezoane (1999-2005), s-a aflat în staff-ul tehnic al lui Rafael Benitez la FC Liverpool şi Internazionale Milano. El va prelua echipa de pe 1 iulie, când se va încheia contractul lui Unai Emery. Ca jucător, Pellegrino a câştigat cu Valencia titlul în Spania, în 2002 şi 2004, Cupa UEFA şi Supercupa Europei, în 2004, dar a şi pierdut două finale de Liga Campionilor, în 2000 şi 2001.

BLACKBURN A RETROGRADAT DIN PREMIER LEAGUE

Clubul Blackburn Rovers, unul emblematic pentru fotbalul englez, a retrogradat după eşecul suferit luni, pe teren propriu, în faţa celor de la Wigan, scor 0-1 (Alcaraz 87), în penultima etapă a campionatului. A fost a şaptea înfrângere în ultimele opt etape pentru Rovers, care se întorc în Championship după 11 ani. Blackburn Rovers a fost înfiinţat în anul 1875 şi a făcut parte din grupul echipelor care a înfiinţat campionatul englez de fotbal, în 1888. Echipa îşi dispută meciurile de pe teren propriu pe stadionul “Ewood Park”, arenă construită în 1882 şi pe care a evoluat neîntrerupt din 1890.

PSG, TURNEU DE PREGĂTIRE ÎN SUA

Formaţia Paris Saint-Germain va efectua un stagiu de pregătire în luna iulie în SUA, urmând să joace un meci amical pe 22 iulie cu Chelsea Londra, pe “Yankees Stadium” din New York. Pe lângă meciul amical cu Chelsea, „o a doua întâlnire va fi programată”, a anunţat clubul francez, fără a face alte precizări. Dacă va câştiga titlul de campioană a Franţei, PSG ar urma să participe la Trofeul Campionilor, cu Olympique Lyon, pe 28 iulie, la New York.

PLAY-OFF ÎN NBA

San Antonio Spurs este a doua echipă care a obţinut calificarea în turul al doilea al play-off-ul NBA după ce a trecut cu 4-0 la general de Utah Jazz. Meciul al patrulea al seriei a fost ceva mai disputat, dar s-a încheiat cu acelaşi rezultat ca şi precedentele trei. Clippers a câştigat încă un meci cu Grizzlies, din nou la limită, după prelungiri. Dar acum Clippers are 3-1 la general şi este ca şi calificată mai departe, doar opt echipe din istoria NBA reuşind să întoarcă un astfel de scor. Rezultate din primul tur al play-off-ului NBA - Western Conference: Utah Jazz - San Antonio Spurs 81-87 (0-4 la general) şi LA Clippers - Memphis Grizzlies 101-97 (3-1 la general).

PLAY-OFF ÎN NHL

Phoenix Coyotes este a doua echipă calificată în finala Conferinţei Vestice, unde va întâlni pe Los Angeles Kings. Coyotes a învins la limită pe Predators în meciul al cincilea, obţinând astfel prima calificare într-o finală de conferinţă din istoria echipei care s-a numit anterior Winnipeg Jets! Rangers a reuşit să preia conducerea pentru a treia oară în seria cu Capitals, dar calificarea în finala conferinţei nu este încă decisă. Rezultate din turul al doilea al play-off-ului NHL - Eastern Conference: New York Rangers - Washington Capitals 3-2 (3-2 la general); Western Conference: Phoenix Coyotes - Nashville Predators 2-1 (4-1 la general).