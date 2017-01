DOI ANI DE LA DECESUL LUI ZORAN KURTES

Astăzi se împlinesc doi ani de la trecerea în nefiinţă a tehnicianului sârb Zoran Kurtes. În noaptea de 7 mai 2010, la doar câteva ore după ce câştigase cel de-al doilea titlu consecutiv cu HCM Constanţa. Zoran Kurtes avea doar 44 de ani şi reuşise să califice în premieră campioana României în optimile de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin. Născut pe 23 decembrie 1965, Kurtes a evoluat ca jucător timp de 11 sezoane pentru Jugovic Kac. Ca antrenor, Kurtes a mai pregătit pe Jugovic Kac, Sintelon, Crvenka, Partizan Belgrad, Vojvodina Novi Sad, Pick Szeged, Al-Ahly şi HCM Constanţa, obţinând trei titluri şi trei cupe ale Serbiei, un titlu în Egipt şi două titluri în România. Pe lângă formaţiile de club, Kurtes a activat şi la echipa naţională a fostei Iugoslavii, cu care a cucerit, ca antrenor secund, în 1999 şi în 2001, două medalii de bronz la Campionatul Mondial. În 2003, Kurtes a fost antrenor principal al naţionalei Serbiei şi Muntenegrului, cu care s-a clasat pe locul 8 la CM, ratând calificarea în semifinale din cauza golaverajului. Cele mai mari performanţe în cupele europene ale lui Kurtes le reprezintă semifinala din Cupa EHF, în 1999-2000 (Sintelon - Valladolid), semifinala din Cupa Cupelor, în sezonul 2001-2002 (Partizan Belgrad - Ciudad Real), dar şi calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor cu două echipe diferite: Pick Szeged şi HCM Constanţa.

ETAPA A 24-A ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN

Rezultate din etapa a 24-a a Ligii Naţionale de handbal masculin - vineri: Ştiinţa Bacău - HCM Constanţa 23-26; sâmbătă: U. Bucovina Suceava - CSM Satu Mare 39-30, CS Caraş Severin - U. Cluj 34-21, Dinamo Călăraşi - CSM Ploieşti 29-35, HC Odorhei - Pandurii Tg. Jiu 32-28; duminică: Steaua Bucureşti - Potaissa Turda 26-34, CSM Bucureşti - Poli Timişoara 26-24. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 48p (virtual campioană), 2. Ştiinţa Bacău 38p, 3. HC Odorhei 29p (golaveraj: 755-699), 4. Bucovina Suceava 29p (704-686), 5. CS Caraş Severin 29p (630-619), 6. Energia Pandurii Tg. Jiu 27p, 7. Potaissa Turda 24p, 8. Poli Timişoara 21p, 9. Dinamo Călăraşi 20p, 10. CSM Bucureşti 19p, 11. U. Cluj 18p, 12. CSM Ploiești 15p, 13. CSM Satu Mare 14p, 14. Steaua Bucureşti 4p. Echipa Energia Pandurii Tg. Jiu este penalizată cu un punct.

FRONTIERA TOMIS CONSTANŢA A CÂŞTIGAT SUPERCUPA ROMÂNIEI LA OINĂ

Duminică, pe stadionul “Cotroceni” din Bucureşti, s-a disputat a 6-a ediţie a Supercupei României la Oină, competiţie organizată de Federaţia Română de Oină, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi Banca Naţională a României. La startul întrecerii s-au prezentat trei echipe: Frontiera Tomis Constanţa, Straja Bucureşti şi Biruinţa Gherăeşti Neamţ. După disputarea meciurilor în sistem tur-retur, trofeul a fost cucerit de Frontiera Tomis Constanţa. Rezultate înregistrate: Frontiera - Straja 15-6 şi 19-13, Frontiera - Biruinţa 22-9 şi 28-15, Straja - Biruinţa 23-15 şi 17-12. Clasament final: 1. Frontiera, 2. Straja, 3. Biruinţa.

CÎRSTEA, ÎN TURUL SECUND LA MADRID

Tenismena Sorana Cîrstea, locul 40 WTA, a învins-o, sâmbătă, cu 6-7, 6-4, 6-3, pe sportiva franceză Marion Bartoli, ocupanta locului 7 în clasamentul mondial, în primul tur al turneului de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 3,7 milioane de euro. Românca o va întâlni în runda secunda pe Anabel Medina Garrigues (Spania, 32 WTA). Prin accederea în turul secund, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 17.500 de euro şi 80 de puncte WTA. Constănţeanca Simona Halep (47 WTA) a fost la un pas de o mare surpriză, fiind învinsă greu în primul tur de americanca Venus Williams (70 WTA), cu 1-6, 6-4, 6-7. Şi Monica Niculescu (30 WTA) a cedat în primul tur, fiind eliminată de spaniola Lourdes Dominguez Lino, cu 0-6, 6-7. Pentru prezenţa în primul tur, Halep şi Niculescu vor încasa câte cinci puncte WTA şi un cec de 8.750 de euro.

HĂNESCU, PE TABLOUL PRINCIPAL LA MADRID

Tenismanul Victor Hănescu (104 ATP) a acces pe tabloul principal al turneului de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 3,7 milioane de euro. Hănescu a trecut în primul tur al calificărilor de argentinianul Eduardo Schwank (179 ATP), cu 6-3, 6-2, iar în meciul decisiv l-a învins pe italianul Flavio Cipolla (70 ATP), cu 6-3, 3-6, 7-5. Hănescu va fi recompensat cu 25 de puncte ATP pentru accederea pe tabloul principal de la Madrid. În schimb, Marius Copil (248 ATP) a fost învins în primul tur al calificărilor de columbianul Santiago Giraldo (53 ATP), cu 6-7, 1-6, iar Adrian Ungur (95 ATP) a cedat în disputa cu spaniolului Inigo Cervantes (188 ATP), cu 3-6, 6-3, 6-7.

ZALĂUL A PIERDUT PRIMA MANŞĂ A FINALEI

Echipa de handbal feminin HC Zalău a fost învinsă, în deplasare, scor 30-24 (15-14), de formaţia Lada Togliatti, în prima manşă a finalei Cupei EHF. Returul împotriva echipei antrenate de celebrul Evgheni Trefilov (campion mondial cu Rusia în 2001, 2005, 2007 şi 2009) va avea loc pe 12 mai, la Oradea, de la ora 17.00.

GYOR S-A IMPUS ÎN PRIMUL MECI AL FINALEI LC

Fosta adversară a Oltchimului din semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin, formaţia maghiară Gyor Eto, a învins, scor 29-27 (13-12), la Veszprem, echipa muntenegreană Buducnost Podgorica. Returul va avea loc pe 13 mai, de la ora 20.00, în Muntenegru.

RAREŞ CHINTOAN, PRIMUL LUPTĂTOR ROMÂN CALIFICAT LA JO 2012

Rareş Chintoan este primul luptător român calificat la Jocurile Olimpice de la Londra, în limitele categoriei 120 kg, la stilul liber, după ce a ajuns în finală la turneul preolimpic de la Helsinki. Chintoan a trecut în optimi de estonianul Ragnar Kaasik, în optimi l-a învins pe indianul Rajeev Tomar, iar în semifinale a câştigat meciul decisiv cu sud-africanul Adem Digovich, pierzând apoi finala cu ucraineanul Aleksandr Goţianovski. Şi Virgil Munteanu (55 kg, stilul greco-romane) a fost aproape de biletul pentru Londra, dar a fost învins în semifinale de kirghizul Arsen Eraliev. La 66 kg, Georgian Carpen, vicecampion european anul acesta, a pierdut în primul tur la grecul Gievgkeni Pentorets. Ieri, la Helsinki au mai evoluat Alin Alexuc (120 kg, lupte greco-romane) şi Estera Dobre (48 kg), Ana Maria Pavăl (55 kg), Andreea Elena Simon (63 kg), la lupte libere feminin.

PLAY-OFF ÎN NHL

Coyotes s-a detaşat la 3-1 în seria cu Predators după ce s-a impus la Nashville cu un scor de fotbal: Nashville Predators - Phoenix Coyotes 0-1 (1-3 la general). Interesant este faptul că Phoenix Coyotes nu are proprietar, franciza fiind administrată de NHL până când se va găsi un cumpărator! Capitals a egalat pentru a doua oară în disputa cu Rangers şi meciul 5 de la New York se anunţă mai încins ca niciodată. Rezultat final: Washington Capitals - New York Rangers 3-2 (2-2 la general).

CAMPIOANA EN TITRE, ELIMINATĂ DIN PLAY-OFF-UL NBA

Prima echipă eliminată din play-off-ul NBA este campioana en titre, Dallas Mavericks nereuşind să câştige nici măcar un meci! Mavs n-a pierdut niciodată în istorie cu 0-4 în play-off, dar s-a întâmplat acum, fiind a doua campioană care pierde în acest fel în ultimii cinci ani, după Miami Heat în 2007! Meciul al patrulea a fost dominat de gazde, Thunder luând prima oară conducerea la 92-91 cu 5:17 înainte de final! Apoi oaspeţii au făcut legea şi au obţinut o victorie meritată. Spurs a ajuns la 3-0 fiind ca şi calificată mai departe, în timp ce Bulls pare să nu “supravieţuiască” fără Derrick Rose, accidentat. Rezultate din primul tur al play-off-ului NBA - Eastern Conference: Philadelphia 76-ers - Chicago Bulls 79-74 (2-1 la general); Orlando Magic - Indiana Pacers 99-101OT (1-3 la general); Boston Celtics - Atlanta Hawks 90-84OT (2-1 la general); Western Conference: Utah Jazz - San Antonio Spurs 90-102 (0-3 la general); Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 97-103 (0-4 la general); Denver Nuggets - LA Lakers 99-84 (1-2 la general); LA Clippers - Memphis Grizzlies 87-86 (2-1 la general).

PREMII ÎN BANI ÎN LIGA BALCANICĂ LA BASCHET MASCULIN

Organizatorii Ligii Balcanice la baschet masculin au anunţat că din sezonul 2012-2013 vor fi introduse premii, câştigătoarea urmând a primi 8000 de euro. Competiţia, în care evoluează şi echipe din România, a cunoscut o creştere substanţială de interes, în sezonul 2011-2012 fiind cooptată pentru prima dată şi o echipă din Israel, Galil Gilboa, care a şi cucerit trofeul. Suma totală a premiilor va fi 38.000 de euro: 8000 pentru câştigătoare, 6000 pentru finalistă, ş.a.m.d. până la locul 12 (1000 euro). Organizatorii au mai anunţat că se fac eforturi intense pentru ca din sezonul viitor să participe şi echipe din Grecia şi Turcia.

MAYWEATHER A RĂMAS NEÎNVINS

Boxerul Floyd Mayweather a cucerit titlul mondial al categoriei mijlocie uşoară în versiunea WBA în urma victoriei la puncte obţinute în faţa portoricanului Miguel Cotto, într-o gală organizată la MGM Arena din Las Vegas. El a rămas invincibil în carieră, după 43 de meciuri, după ce s-a impus prin decizie unanimă: 117-111, 118-110, 117-111. Pugilistul american a încasat o bursă totală de 60 de milioane de dolari pentru acest meci. Floyd Mayweather (34 de ani), care a revenit în septembrie 2011 după o pauză de 18 luni, a cucerit centuri mondiale la şapte categorii diferite. La mijlocie uşoară nu a boxat decît o singură dată, în 2007, împotriva lui Oscar de la Hoya, obţinînd o victorie la puncte care i-a adus titlul WBC. Mayweather va fi încarcerat pe 1 iunie pentru trei luni, el fiind acuzat de violenţă domestică.