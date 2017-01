LIGA A II-A LA FOTBAL, SERIA 1

Programul meciurilor din cadrul etapei a 25-a din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal - sâmbătă, ora 11.00: FC Farul Constanţa - Dinamo II Bucureşti, Săgeata Năvodari - Gloria Buzău (în direct la Neptun TV), CF Brăila - Viitorul Constanţa (în direct la Dolce Sport 2), FC Botoşani - Callatis Mangalia, Astra II Giurgiu - CSMS Iaşi, CS Otopeni - FCM Bacău; duminică, ora 11.00: Dunărea Galaţi - Delta Tulcea (în direct la Dolce Sport 2). Meciul Victoria Brăneşti - FC Snagov va fi pierdut de ambele echipe cu 3-0, întrucât cele două grupări au fost excluse din campionat din cauza restanţelor financiare. Clasament: 1. Delta Tulcea 46p (golaveraj: 39-23), 2. Viitorul Constanţa 45p (37-16), 3. CSMS Iaşi 43p (34-22), 4. Săgeata Năvodari 40p (38-25), 5. FC Botoşani 39p (37-28), 6. CF Brăila 38p (35-34), 7. Callatis Mangalia 36p (38-35), 8. Astra II Giurgiu 36p (32-31), 9. FC Farul Constanţa 34p (34-34), 10. Dunărea Galaţi 31p (30-30), 11. FCM Bacău 29p (28-30), 12. CS Otopeni 28p (28-30), 13. Dinamo II Bucureşti 26p (23-29), 14. FC Snagov 24p (29-48), 15. Gloria Buzău 20p (21-39), 16. Victoria Brăneşti 15p (17-52).

ETAPA A 20-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din etapa a 20-a a Campionatului Judeţean de fotbal (ora 11.00) - SERIA NORD: Viitorul Fîntînele - Steaua RTS Cogealac (ora 17.00); Pescăruşul Gîrliciu - Voinţa Săcele; Dunaris Topalu - AS Grădina; Dunărea Ciobanu - Recolta Nicolae Bălcescu; Speranţa Nisipari - Ulmetum Pantelimon (se joacă la Poarta Albă); Sportul Tortoman - Gloria Seimeni (ora 12.00). Pescarul Ghindăreşti stă. SERIA SUD: CSSM Medgidia - Danubius Rasova (stadion Cimentul); Trophaeum Adamclisi - CS II Peştera (se joacă la Zorile); Inter Ion Corvin - Sacidava Aliman; Dunărea Ostrov - CSM II Medgidia Valea Dacilor (ora 16.00); Tineretul Valea Dacilor - Voinţa Siminoc (ora 12.00); Marmura Deleni - AS Ciocîrlia (se joacă la Pietreni). Voinţa Cochirleni stă. SERIA EST: Sparta II Techirghiol - Farul Tuzla; Viitorul Cobadin - Fulgerul Chirnogeni; Viitorul Mereni - Gloria II Albeşti Cotu Văii (se joacă la Osmancea); Recolta Negru Vodă - Luceafărul Amzacea; Avîntul Comana - Viitorul Cerchezu; CS II Agigea - Unirea Topraisar; AS Bărăganu - CFR Constanţa (se joacă la Lanurile).

ETAPĂ ÎN CN DE JUNIORI

Campionatul Naţional de juniori îşi desfăşoară o nouă etapă, după următorul program - juniori C, etapa 21, sâmbătă: Callatis Mangalia - CSS Medgidia (ora 9.30, în continuare are loc meciul juniorilor D), Săgeata Năvodari - FC Viitorul Constanţa (ora 9.30), Academia Hagi - Metalul Constanţa (ora 10.00), duminică: ACSSF Farul 2010 Constanţa - CS Eolica Baia (ora 10.00), CS Eforie - CS Agigea (ora 13.30). Partida Elpis Constanţa - FC Farul Constanţa se va disputa pe 9 mai, de la ora 9.30 (teren UM Km.4-5); juniori E, play-off, restanţă din etapa a 5-a: Academia Hagi 2001 Constanţa - FC Farul Constanţa 13-0; play-out, restanţă din etapa a 5-a: Palatul Copiilor Constanţa - FC Viitorul Constanţa.

SE DECID SEMIFINALISTELE CUPEI “FRIENDS”

Cupa “Friends” la fotbal pe teren redus programează la sfârşitul acestei săptămâni meciurile retur din cadrul sferturilor de finală şi etapa a 4-a din play-out. Iată programul partidelor din acest weekend - sâmbătă: Triumf - FC Telecom (16.00); Juventus - Sian Image (17.00); Club Auto Tomis - Black Sea (18.00); Tiki-Taka - Doraly Mall (20.00; Meciul 2 din sferturi; în tur: 6-7); Caracter - Real Poarta 6 (22.00; Meciul 3 din sferturi; în tur: 3-5); duminică: Rezervele - Racing (17.00); Cetăţenii - Palas (18.00; Meciul 4 din sferturi; în tur: 3-5); luni: Gepa - Boca Juniors (23.00; Meciul 1 din sferturi; în tur: 1-5). Vineri seară s-a disputat manşa tur din Sfertul 3: Real Poarta 6 - Caracter 5-3. În semifinale vor juca învingătoarele sferturilor 1 şi 4, respectiv învingătoarele sferturilor 2 şi 3. În sferturi şi semifinale se joacă tur-retur, iar la scor general egal se aplică regula golurilor înscrise în deplasare. În finală se joacă în sistemul “cel mai bun din trei partide”.

LIGA A II-A LA FOTBAL, SERIA A 2-A

Programul partidelor din cadrul etapei a 25-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal - sâmbătă, ora 11.00: Juventus Bucureşti - FC Bihor Oradea, FC Argeş Piteşti - ALRO Slatina, Mureşul Deva - FC Olt, Chindia Tîrgovişte - Poli Timişoara, Luceafărul Oradea - Unirea Alba Iulia, FC Maramureş - Gaz Metan Severin, Gloria Bistriţa - UTA. Partida Arieşul Turda - CSM Rm. Vîlcea a fost omologată cu 3-0, la “masa verde”, în favoarea oaspeţilor, după ce gazdele au fost excluse din campionat din cauza problemelor financiare. Clasament: 1. Gloria Bistriţa 56p, 2. Poli Timişoara 49p, 3. Gaz Metan Severin 41p (golaveraj: 35-21), 4. UTA 41p (30-16).

DORINEL MUNTEANU VA PLECA ÎN VARĂ DE LA OŢELUL

Dorinel Munteanu, antrenorul care a adus primul titlu din istoria Oţelului Galaţi, a anunţat că va părăsi echipa la finalul sezonului şi că are deja oferte. După doi ani şi jumătate la Galaţi, el se declară pregătit pentru o nouă provocare. Anul trecut a luat titlul, primul din istoria clubului, iar în acest sezon a jucat în grupele Ligii Campionilor. Deşi în contul echipei au intrat peste zece milioane de euro de la UEFA, Oţelul nu a făcut niciun transfer important, iar acest lucru s-a văzut: acum se află abia pe locul 8 în Liga 1, fără şanse la cupele europene. „Obiectivul meu este o echipă din Bundesliga”, a declarat Munteanu.

SANCŢIUNEA CLUBULUI RAPID, REDUSĂ LA JUMĂTATE

Comisia de recurs din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a decis să admită memoriul făcut de clubul Rapid Bucureşti, care va fi astfel sancţionat cu o amendă de 20.000 lei şi cu măsura programării unui joc fără spectatori pe teren propriu. După jocul Rapid - Steaua 0-0, clubul giuleştean a fost amendat de Comisia de Disciplină a LPF cu 40.000 de lei şi obligat să dispute două meciuri pe teren propriu fără spectatori. În aceste condiţii, întâlnirea de duminică, împotriva formaţiei FCM Tg. Mureş, va fi singura la care giuleştenii nu vor avea spectatori decât femei şi copii sub 14 ani.

ŞASE STAŢII DE METROU DIN BUCUREŞTI VOR PURTA, TEMPORAR, NUME DE FOTBALIŞTI

Şase staţii de metrou din Bucureşti vor purta, temporar, în perioada 6 şi 10 mai, nume de fotbalişti, cu ocazia finalei UEFA Europa League 2012 care se va disputa miercuri, 9 mai, de la ora 21.45 (în direct la Pro TV), pe Naţional Arena. Această decizie va onora glorii ale fotbalului românesc şi european, a anunţat, vineri, Metrorex. Staţia Piaţa Victoriei va fi redenumită Nicolae Dobrin, staţia Ştefan cel Mare - Ion Pârcălab, Obor - Gică Hagi, Piaţa Iancului - Llorente, Piaţa Muncii - Falcao, iar Dristor - Rică Răducanu, precizează sursa citată. Numele Llorente şi Falcao sunt ale celor mai importanţi atacanţi de la echipele spaniole care vor juca finala - Atletico Madrid şi Athletic Bilbao.

FOTBALIŞTII DIN NAŢIONALA ITALIA VOR VIZITA LAGĂRUL DE LA AUSCHWITZ

Reprezentativa de fotbal a Italiei va vizita, pe 6 iunie, cu ocazia turneul final al Campionatului European de fotbal din Polonia şi Ucraina, fostul lagăr nazist Auschwitz-Birkenau. La EURO 2012, Italia face parte din Grupa C, alături de Spania, Irlanda şi Croaţia. „Asta şi-au dorit. Naţionala este un simbol al ţării şi trebuie să respecte valorile. Vom merge la Auschwitz pentru a aduce un omagiu celor care şi-au pierdut viaţa acolo”, a declarat preşedintele federaţiei italiene, Giancarlo Abete, a anunţat Gazzetta dello Sport. Germania nazistă a exterminat la Auschwitz-Birkenau aproximativ 1,1 milioane de persoane, dintre care un milion de evrei din diverse ţări europene, între 1940 şi începutul lui 1945. Acest lagăr a fost eliberat de Armata Roşie în ianuarie 1945.

ROONEY, ÎN ISTORIA PREMIER LEAGUE

Golul marcat de atacantul englez Wayne Rooney, din foarfecă, în meciul Manchester United - Manchester City, disputat în februarie 2011, a fost votat cel mai frumos gol în cei 20 de ani de când există Premier League. Reuşita acrobatică a lui Rooney, care a adus victoria lui United cu scorul de 2-1, a fost singurul gol nominalizat din ultimii zece ani ai competiţiei. Pe locul secund a fost reuşita olandezului Dennis Bergkamp, la meciul pe care Arsenal Londra l-a jucat în 2002 cu Newcastle United, podiumul fiind completat de un gol înscris de francezul Thierry Henry, tot pentru Arsenal, împotriva lui Manchester United, în 2000. Golul lui Rooney a primit 26 de procente din voturile fanilor, cel al lui Bergkamp a avut 19%, iar reuşita lui Henry a beneficiat de 15% din voturi. David Beckham (ex-Manchester United) şi-a adjudecat premiul pentru cel mai frumos gol al primei decade, pentru golul înscris în 1996 de la mijlocul terenului în poarta lui Wimbledon.

REAL MADRID, SĂRBĂTORITĂ DE 50.000 DE FANI

Cu două etape înainte de finalul sezonului în Spania, Real Madrid şi-a asigurat titlul de campioană, al 32-lea din istoria clubului, având un avans de 7 puncte în faţa Barcelonei. Joi seară, jucătorii, în frunte cu antrenorul Jose Mourinho, au sărbătorit primul campionat câştigat după o pauză de trei ani în care catalanii acaparaseră titlul. Fotbaliştii lui Real s-au urcat într-un autocar descoperit şi au mers în Piaţa “Cibeles”, locul tradiţional de celebrare a succeselor echipei. Aici i-au aşteptat aproximativ 50.000 de fani, care au savurat momentul în care căpitanul echipei, Iker Casillas, i-a pus de gât statuii zeiţiei de la fântâna Cibeles un steag şi un fular cu emblema lui Real. „Este un moment incredibil pentru noi. Vă promit că la anul vom cuceri a zecea Cupă a Campionilor”, a spus portarul madrilenilor.

WITSEL, APROAPE DE REAL MADRID

Jose Mourinho a trecut repede peste euforia câştigării titlului în Spania şi caută să-şi blindeze echipa pentru sezonul următor. Cotidianul portughez Record, citat de Marca, anunţă că Real Madrid şi Benfica Lisabona au ajuns la un acord verbal în privinţa transferului lui Axel Witsel, un mijlocaş polivalent, aşa cum caută Mourinho. Belgianul are 23 de ani, este considerat unul dintre cei mai talentanţi jucători din Europa şi a venit la Benfica de la Standard Liege, acolo unde a fost antrenat într-o perioadă de Ladislau Boloni. Mijlocaşul a costat-o pe Benfica aproximativ 8 milioane de euro şi are o clauză de reziliere de 40 de milioane de euro, însă Real ar putea plăti suma de zece milioane de euro, plus cedarea lui Jese, un mijlocaş de bandă în vârstă de 19 ani crescut de madrileni. Scopul acestui transfer este de a acoperi plecările lui Lassana Diarra şi Altintop, jucători de care Real a ales să se despartă din evoluţiilor neconvingătoare ale acestora.