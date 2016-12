ETAPĂ A CN DE BILIARD LA LAKE VIEW CENTER

După Tacul de Aur, Lake View Center Constanţa va găzdui, sâmbătă şi duminică, o nouă întrecere interesantă de biliard. Este vorba de prima etapă din cadrul Campionatului Naţional, ediţia 2012. Potrivit reprezentanţilor Federaţiei Române de Biliard, primii doi clasaţi în fiecare dintre cele şase etape care vor avea loc la Lake View Center se vor califica, în proporţie de 90%, la turneul final programat în luna noiembrie, la Bucureşti, unde vor evolua cei mai buni 32 de jucători din întreaga ţară. Finala primei etape va fi transmisă în direct de Neptun TV, duminică, de la ora 15.30.

STRONGEST MAN LA CONSTANŢA

Prima ediţie din acest an a competiţiei Strongest Man, rezervată oamenilor puternici, se va desfăşura sâmbătă, începând cu ora 12.00, în parcarea de la Maritimo Shopping Center Constanţa. Participanţii vor tracta camioane, vor ridica bolovani de peste 100 kg şi vor transforma o Dacie în... roabă! Iată cele cinci probe din concurs: 1. Tractarea camionului (o betonieră de 16 tone trebuie trasă pe o distanţă de 20 m, cu ajutorul unui ham şi al unei funii); 2. Mersul fermierului (un cadru de 280 kg trebuie cărat pe o distanţă de 40 m); 3. Jugul şi cauciucul (un jug de 300 kg trebuie transportat pe o distanţă de 40 m, apoi trebuie rostogolit un cauciuc de 400 kg); 4. Piatra lui Atlas (o piatră de 140 kg trebuie trecută peste un cadru, de cât mai multe ori posibil); 5. Roaba (o Dacie 1310 care va fi cărată în genul roabei, pe o distanţă de 20 m, contratimp).

DUBLĂ VICTORIE CONSTĂNŢEANĂ LA SIBIU

Tenismenii constănţenii Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu) şi Ştefan Paloşi (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu) s-au impus în proba de dublu a turneului categoria A din cadrul Circuitului Naţional al FRT, rezervat jucătorilor sub 12 ani, care a avut loc la Sibiu, la baza sportivă a clubului TC Pamira. Cei doi, principalii favoriţi ai întrecerii, s-a impus în duelul cu Alex Bretan (CSM Zalău) şi Alexandru Vitkov (Politehnica Bucureşti), cu 6-2, 6-3. În finala feminină de dublu, Selma Cadâr (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Lenuţa Ivancu), împreună cu Iris Kiraly (CSM Zalău), favorite nr. 2, au învins perechea formată din Mihaela Mărculescu (TC Enache) şi Andra Tudora (TC Rm. Vîlcea), cap de serie nr. 1, cu 6-2, 4-6, 10-3. În schimb, Adrian Boitan (Tenis Club Idu Mamaia, antrenor Damian Petcu) şi Teodor Giuşcă (AMG Bucureşti) au pierdut finala turneului categoria A din cadrul Circuitului Naţional al FRT, rezervat jucătorilor sub 14 ani, găzduit de baza sportivă Politehnica din Bucureşti, în faţa principalilor favoriţi Florian Aldică (TC Fibec) şi Luca Vidan (TC Prim).

EDRIS FETISLEAM, ELIMINAT LA ZAGREB

Jucătorul constănţean de tenis de câmp Edris Fetisleam (CS Ştiinţa, antrenor Dorin Ochiuleţ) s-a oprit în faza sferturilor la turneul internaţional de categoria a 2-a rezervat juniorilor sub 14 ani, găzduit în aceste zile de oraşul croat Zagreb. Cap de serie nr. 3, Fetisleam fost învins de ungurul Akos Kotorman, cap de serie nr. 5, cu 6-3, 2-6, 2-6. Constănţeanul a fost în sferturi şi la dublu, unde a făcut pereche cu Cezar Georgescu, însă cei doi au cedat în faţa dublului format din Akos Kotorman şi Mate Valkusz, favoriţi nr. 2, cu 3-6, 5-7.

UNGUR, PE TABLOUL PRINCIPAL LA BUCUREŞTI

Tenismanul Adrian Ungur este singurul jucător român prezent direct pe tabloul principal al turneului Năstase Ţiriac Trophy, dotat cu premii în valoare de 398.250 de euro, care se va desfăşura în perioada 21-29 aprilie la Arenele BNR din Bucureşti. Iniţial, organizatorii anunţaseră că românul va beneficia de un wild-card pentru că nu avea clasament pentru a urca direct pe tablou. Lucrurile s-au schimbat pentru că Julien Beneateau şi Philipp Petzschner s-au retras din cauza unor accidentări, astfel că au rămas două locuri libere pe tablou, ele fiind completate de Adrian Ungur şi Mathias Bachinger (Germania).

GALLOVITS-HALL, ÎN SFERTURI LA DOTHAN

Tenismena Edina Gallovits-Hall, cap de serie nr. 2, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la Dothan (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Românca a învins-o în turul secund, cu 6-3, 6-1, pe Sharon Fichman (Canada). Gallovits-Hall va juca în sferturi cu Misaki Doi (Japonia, cap de serie nr. 6).

DUBLU ROMÂNESC ÎN FINALĂ LA CIVITAVECCHIA

Perechea formată din Elena Bogdan şi Raluca Olaru, cap de serie nr. 2, s-a calificat în finala turneului ITF de la Civitavecchia (Italia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Bogdan şi Olaru au învins, în semifinale, cu 6-4, 6-3, cuplul Bianca Botto / Beatriz Garcia-Vidagany (Peru / Spania). În finală, cele două românce vor întâlni perechea Claudia Giovine / Marina Şamaiko (Italia / Rusia).

PRELIMINARIILE CE DE HANDBAL MASCULIN DIN 2014

Vineri, la Copenhaga, s-a desfăşurat tragerea la sorţi a fazei a doua a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin din 2014, în prima fază fiind angrenată şi naţionala României. României va întâlni reprezentativele Israelului, Belgiei şi Irlandei, în Grupa C din prima fază a preliminariilor, care se vor derula sub forma unor turnee, între 8-10 iunie. Din cele patru grupe a câte patru echipe, prima clasată din fiecare şi alte două echipe cu cea mai bună linie de clasament vor obţine calificarea în faza a doua a preliminariilor. Dacă va câştiga Grupa C, România ar urma să joace în faza a doua în Grupa a 6-a, cu Islanda, Slovenia şi Belarus. Danemarca este califică direct la turneul final, în calitate de naţiune organizatoare, iar celelalte locuri vor fi ocupate de primele două clasate din fiecare dintre cele şape grupe, plus încă o echipă cu cea mai bună linie de clasament, după jucarea partidelor din faza a doua a preliminariilor. Turneul final al CE din 2014 va avea loc în perioada 14-26 ianuarie, în Danemarca.

PRIMA VICTORIE PENTRU HOCHEIŞTII ROMÂNI LA CM

Naţionala de hochei pe gheaţă a României a reuşit, joi seară, o victorie importantă în faţa Lituaniei, scor 6-5 (1-3, 2-1, 3-1), la Krynica (Polonia), unde au loc meciurile din Grupa B a Diviziei I a Campionatului Mondial. Tricolorii au avut un finiş de excepţie, punctând de trei ori în ultimele cinci minute ale întâlnirii, şi au obţinut primele puncte din turneu, care le pot asigura prezenţa în acest eşalon valoric. Pentru România au marcat Attila Goga, Evgheni Pisarenko, Otto Biro, Ede Mihaly şi Istvan Nagy (2). În clasament, pe primul loc se află Polonia, cu 12 puncte, urmată de Coreea de Sud 11p, Olanda 7p, România 3p, Lituania 3p şi Australia 0p. În ultimul său meci la Krynica, programat sâmbătă, de la ora 17.30, România întâlneşte Australia şi nu trebuie să piardă, pentru că ultima clasată retrogradează.

PLAY-OFF ÎN NHL

Zi neagră pentru ultimele două campioane din NHL, ambele fiind învinse în prima rundă a play-off-ului, Blackhawks pierzând chiar pe propria arenă, fiind acum la un pas de eliminare! Bruins a pierdut meciul al doilea de la Washington, dar scorul este egal, campioana en titre având avantajul unui posibil meci decisiv pe teren propriu. Devils a câştigat al doilea meci de acasă egalând situaţia la doi. Blues s-a impus pentru a doua oară în San Jose şi are mari şanse să treacă în runda a doua, meciul al cincilea fiind programat la St. Louis. Rezultate din play-off-ul NHL - Eastern Conference: Washington Capitals – Boston Bruins 2-1 (2-2 la general) şi New Jersey Devils - Florida Panthers 4-0 (2-2 la general); Western Conference: Chicago Blackhawks - Phoenix Coyotes 2-3 OT (1-3 la general) şi San Jose Sharks - St. Louis Blues 1-2 (1-3 la general).

TYSON NU ARE ÎNCREDERE ÎN BUTE

Legendarul pugilist american Mike Tyson a declarat că îl admiră pe britanicul Carl Froch şi că acesta nu este cel mai abil boxer, dar îl va învinge pe Lucian Bute în meciul din 26 mai. „Îl admir pe Carl Froch, este un luptător. Nu este cel mai abil boxer, însă va fi nevoie de un tip foarte talentat ca să îl învingă. Îl va bate pe Bute”, a spus Tyson. Meciul dintre Froch şi Bute se va disputa pe 26 mai, la Capital FM Arena din Nottingham. În meciul cu Froch, Bute îşi va pune pentru a zecea oară în joc centura IBF la categoria supermijlocie.

HOWARD VA RATA PLAY-OFF-UL NBA ŞI JOCURILE OLIMPICE

Dwight Howard (26 ani), jucătorul echipei americane de baschet Orlando Magic, va fi operat la spate, urmând să rateze atât play-off-ul NBA, cât şi Jocurile Olimpice de la Londra. Magic şi-a asigurat prezenţa în play-off-ul Conferinţei de Est a NBA, însă nu va putea conta pe serviciile lui Howard, selecţionat de şase ori în All Star Game, a cărui recuperare este estimată la 4 luni, după ce a fost diagnosticat cu hernie de disc. Starul lui Orlando a precizat că trebuia să se supună acestei intervenţii chirurgicale, pentru a putea fi complet refăcut până la startul viitorului sezon. „Voi reveni mai puternic”, a promis Howard, care a făcut parte din selecţionata SUA medaliată cu aur la JO de la Beijing.

DJOKOVIC, ÎN SEMIFINALE LA MONTE CARLO

Tenismanul sârb Novak Djokovic (nr. 1 ATP) s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului Masters-1000 de la Monte Carlo, după ce l-a învins, cu 6-4, 6-2, pe Robin Haase (Olanda, nr. 55 ATP). De remarcat că, joi seară, Djokovic l-a învins, în optimile de finală, cu 2-6, 6-1, 6-4, pe Alexandr Dolgopolov (Ucraina, cap de serie nr. 16), după ce aflase înaintea începerii partidei că bunicul său, Vladimir, a decedat. La finalul meciului cu Dolgopolov, sârbul a izbucnit în lacrimi şi a ridicat mâinile spre cer în aplauzele publicului. Arbitrul de scaun a anunţat decesul bunicului lui Djokovic, căruia tenismanul i-a dedicat victoria din turneul de la Miami. Djokovici a cerut o dispensă de a nu participa la conferinţa de presă de după meci. ATP a remis un comunicat în care a explicat decizia sârbului: „După cum se ştie, Djokovic şi-a pierdut bunicul înaintea acestui meci şi a fost foarte dificil pentru el să joace astăzi. După victorie, el s-a simţit epuizat din punct de vedere mental şi fizic”.

SPRE O FINALĂ DJOKOVIC - NADAL

Sâmbătă, în semifinalele turneului de 1.000 de puncte, Djokovic îl va întâlni pe Tomas Berdych (Cehia, nr. 7 ATP), care a trecut, vineri, în sferturi, cu 6-7 (4/7), 6-2, 6-3, de britanicul Andy Murray (nr. 4 ATP). Tot sâmbătă, în cealaltă semifinală spaniolul Rafael Nadal (nr. 2 ATP) va juca împotriva francezului Gilles Simon (nr. 15 ATP). Nadal îşi continuă cursa pentru cel de-al optulea trofeu consecutiv la Monte Carlo, după ce l-a învins, cu 7-5, 6-4, pe elveţianul Stanislas Wawrinka (nr. 26 ATP). Jucătorul spaniol a ajuns la 40 de meciuri consecutiva fără înfrângere pe zgura din Principat. La rândul său, Simon a trecut, cu 7-5, 6-4, de compatriotul său Jo-Wilfried Tsonga (nr. 5 ATP). Finala este programată duminică. Învingătorul va primi un cec în valoare de 460.260 de euro, în timp ce finalistul va câştiga 225.680 de euro.