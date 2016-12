CRISTINA CAZACU ŞI ADRIAN ACIOBĂNIŢEI, ÎNVINGĂTORI

În cadrul turului secund de calificare la Campionatul European de volei rezervat junioarelor, reprezentativa feminină a României a obţinut, vineri, a treia victorie consecutivă. În Grupa C, la Piatra Neamţ, după 3:0 cu Portugalia şi Finlanda, jucătoarele antrenate de Mircea Spătăcean şi Adrian Mihăilă, au învins, vineri, tot cu 3:0 (25:22, 25:23, 25:21), şi Ungaria. Extrema Cristina Cazacu (CV 2004 Tomis Constanţa) a fost titulară în toate cele trei seturi şi a realizat nouă puncte (şapte atacuri finalizate, un as şi un blocaj). Cazacu a fost cea mai eficientă jucătoare la preluare, cu un procentaj de 50%. Sâmbătă, de la ora 17.30, România va întâlni Grecia, iar duminică, de la ora 15.30, Rusia. În întrecerea rezervată juniorilor, în Grupa C, la Sazavou (Cehia), după două înfrângeri, 0:3 cu Cehia şi Franţa, naţionala masculină, antrenată de George Grigorie şi Daniel Săvoiu, a obţinut prima victorie, scor 3:2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13), în partida cu Estonia. Extrema Adrian Aciobăniţei (15 ani, CVM Tomis Constanţa) a fost titular în toate cele cinci seturi, reuşind şase puncte (cinci atacuri finalizate şi un blocaj). De remarcat că în partida cu Franţa, Aciobăniţei a fost cel mai bun jucător la preluare, cu un procentaj de 44%. Sâmbătă, de la ora 16.00, România va înfrunta Slovenia, iar duminică, de la ora 16.00, Spania.

HALEP, ELIMINATĂ, CÎRSTEA, ÎN SEMIFINALE LA BARCELONA

Constănţeanca Simona Halep (nr. 46 WTA) a ratat, vineri, calificarea în semifinale turneului de tenis WTA de la Barcelona (Spania), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Halep a cedat, în sferturile de finală ale competiţiei, în faţa reprezentantei Spaniei, Carla Suarez Navarro (nr. 65 WTA), după o oră şi 13 minute de joc, cu 4-6, 1-6. Pentru performanţa reuşită la Barcelona, Halep va primi 70 de puncte WTA şi un cec în valoare de 5.340 de dolari. În penultimul act a ajuns Sorana Cîrstea (nr. 47 WTA), care a trecut, vineri, în sferturi, cu 2-6, 6-1, 6-3, de Olga Govortsova (Belarus, nr. 83 WTA), după o oră şi 57 de minute de joc. Pentru accederea în semifinale, Cârstea a obţinut un cec în valoare de 10.200 de dolari şi 130 de puncte WTA. În semifinale, Cîrstea o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Dominika Cibulkova (Slovacia, cap de serie nr. 3) şi Yuliya Beygelzimer (Ucraina, jucătoare venită din calificări). La dublu, perechea formată din Irina Begu şi Lourdes Dominguez-Lino (România / Spania) a ratat, tot vineri, calificarea în finală la Barcelona. Begu şi Dominguez-Lino au pierdut, după o oră şi 14 minute de joc, cu 5-7, 2-6, în faţa cuplului italian, Flavia Pennetta / Francesca Schiavone. Begu va primi un cec în valoare de 1.650 de dolari şi 70 de puncte WTA care vor conta în clasamentul de dublu.

SANCŢIUNI ÎN SUPERLIGA NAŢIONALĂ DE RUGBY

Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Rugby a acordat mai multe sancţiuni după partida CSM Bucureşti - RCM Timişoara, din prima etapă a Superligii Naţionale de rugby, în timpul căreia arbitrul partidei a fost nevoit să acorde mai multe cartonaşe roşii şi galbene din cauza violenţelor. Ben Tuiatua Ben, Valentin Calafeteanu, Johnny Sola şi antrenorul secund Linee Tinus Linee (toţi de la RCM Timişoara) au primit fiecare câte un avertisment. Petru Bălan şi Stelian Burcea (ambii RCM Timişiara) au fost suspendaţi câte trei etape şi amendaţi cu 500 lei - Bălan, respectiv 600 lei - Burcea. Wiliami Moala (RCM Timişoara) va lua şi el o pauză de cinci etape în campionatul naţional şi va trebui să plătească o amendă de 1.000 lei. Petre Zapan (CSM Bucureşti) a primit zece etape de suspendare şi o amendă de 1.000 lei, în timp ce Cristian Murgoci (CSM Bucureşti) a primit cinci etape de suspendare şi o amendă de 500 lei. De asemenea, brigada de la acest meci, formată din Horaţiu Bărgăunaş, Răzvan Iordăchescu şi Vasile Ghioc, a primit avertisment pentru management defectuos la situaţiile de antijoc ivite în timpul partidei, iar arbitrul nr. 4 al aceleiaşi partide, Răzvan Anorocioaiei, a fost reţinut de la delegări pentru două etape pentru slabă implicare în gestionarea celor două spaţii tehnice. Observatorul Alexandru Dumitru a fost şi el reţinut de la delegări două etape pentru întocmirea defectuoasă a raportului de joc. S-a dictat o sancţiune de opt etape suspendare şi amendă de 800 lei pentru stelistul Vlad Hodorca ca urmare a cartonaşului roşu primit în partida Poli Iaşi - Steaua Bucureşti.

HALTEROFILUL RĂZVAN MARTIN, CAMPION EUROPEAN

Sportivul român Răzvan Martin a cucerit, joi seară, o medalie de aur, la stilul smuls, cu performanţa de 159 kg, şi două de argint, la aruncat (188 kg) şi total (347 kg), în limitele categoriei 77 kg, la Campionatele Europene de haltere desfăşurate în localitatea Antalya (Turcia). Florin Croitoru a câştigat marţi medalia de argint la stilul smuls (131 kg), la cat. 62 kg. Vineri, Roxana Cocoş a câştigat trei medalii, două de argint (la stilul aruncat - cu 142 kg şi la general - cu 252 kg) şi una de bronz (la stilul smuls, cu 110 kg), la cat. 69 kg. Tot vineri, Gabriel Sîncrăian a câştigat trei medalii de bronz, la smuls (164 kg), aruncat (195 kg) şi total (359 kg), la cat. 85 kg. România este reprezentată de zece sportivi, cinci băieţi şi cinci fete, la competiţia care se încheie duminică, obiectivul fixat la startul întrecerilor, cucerirea a două medalii, fiind depăşit. La CE din Antalya participă 110 sportive şi 165 sportivi, din 36 de ţări.

MP AL BAHRAINULUI VA AVEA LOC PE 22 APRILIE

Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului va avea loc, la 22 aprilie, a anunţat, vineri dimineaţă, Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA), după mai multe săptămâni de controverse privind situaţia politică din zonă. „Bazându-se pe informaţiile pe care le are la dispoziţie în prezent, FIA este convinsă că există toate măsurile de securitate necesare pentru ca în Bahrain să aibă loc o etapă a Campionatului Mondial de Formula 1”, se arată într-un comunicat al FIA. Asociaţia Echipelor de Formula 1 (FOTA) a anunţat, miercuri, într-un comunicat, că nu este în măsură să anuleze Marele Premiu al Bahrainului şi că numai FIA poate hotărî ca Grand Prix-ul de la Sakhir să nu se desfăşoare, încercând să foţeze astfel federaţia să ia o decizie.

PLAY-OFF ÎN NHL

Campioana en titre a debutat cu o victorie chinuită în play-off, Bruins reuşind singurul gol al partidei cu Capitals în prelungiri! De prelungiri a fost nevoie şi în Arizona, unde Coyotes a învins pe Blackhawks, reuşind, poate, singura surpriză a zilei, echipa din Chicago fiind campioana din 2010. Două reprize de prelungiri au fost şi la St. Louis, oaspeţii înscriind golul victoriei după 73 de minute de joc! Singurul meci fără prelungiri s-a jucat la New York, acolo unde cea mai bună echipă din Eastern Conference s-a impus fără probleme confirmând pretenţiile la titlu ale celor de la Rangers, titlu pe care nu l-au mai câştigat din 1994. Rezultate din play-off-ul NHL: Eastern Conference: New York Rangers - Ottawa Senators 4-2 şi Boston Bruins - Washington Capitals 1-0 OT; Western Conference: St. Louis Blues - San Jose Sharks 2-3 OT şi Phoenix Coyotes - Chicago Blackhawks 3-2 OT.

CANDIDATELE LA ORGANIZAREA JO DIN 2020 ÎŞI PREZINTĂ DOSARELE

Cele cinci oraşe candidate la organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2020, Istanbul, Tokyo, Baku, Doha şi Madrid, îşi vor prezenta pentru prima oară dosarele, sâmbătă, la Moscova, cu ocazia Adunării Generale a Asociaţiei Comitetelor Olimpice Naţionale (ACNO). Chiar dacă nu este definitivă, această prezentare de circa 15 minute reprezintă una dintre rarele ocazii pentru candidate să fie urmărite de delegaţii celor 204 Comitete Olimpice Naţionale, între care mulţi sunt membri ai Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) şi deci viitori electori. Pentru această ocazie, candidatele vor fi reprezentate de personalităţi de prim rang, cum ar fi prinţul moştenitor al Qatarului, Tamin Al-Thani, sau din partea Azerbaidjanului prima doamnă Mehriban Aliyeva, care va susţine candidatura oraşului Baku. Votul final pentru desemnarea gazdei JO din 2020 va fi dat în septembrie 2013, la Buenos Aires.