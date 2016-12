SERIA 1 A LIGII A II-A LA FOTBAL

Rezultatele meciurilor din etapa a 16-a a Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal - vineri: Gloria Buzău - FC Snagov 1-0; FC Farul - FCM Bacău 2-0; sâmbătă: Dunărea Galaţi - Viitorul Constanţa 1-1, Delta Tulcea - Callatis Mangalia 0-2; Dinamo II Bucureşti - CSMS Iaşi 0-0; duminică: CF Brăila - FC Botoşani 2-1, Victoria Brăneşti - Astra II Giurgiu 0-3. Clasament: 1. Viitorul Constanţa 31p (golaveraj: 23-10), 2. Săgeata Năvodari 29p (28-14), 3. Delta Tulcea 26p (19-15), 4. CF Brăila 26p (20-19), 5. FC Snagov 24p (26-19), 6. CSMS Iaşi 24p (15-17), 7. FC Farul Constanţa 22p (22-23), 8. Astra II Giurgiu 22p (22-24), 9. Callatis Mangalia 20p (24-22), 10. FC Botoşani 20p (18-19), 11. Dinamo II Bucureşti 20p (17-18), 12. Dunărea Galaţi 20p (19-22), 13. FCM Bacău 19p (14-18), 14. CS Otopeni 18p (17-19), 15. Victoria Brăneşti 15p (17-25), 16. Gloria Buzău 13p (12-29).

SERIA A 2-A A LIGII A II-A LA FOTBAL

La sfârşitul săptămânii trecute au avut loc meciurile din etapa a 16-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal. Rezultate - vineri: Gloria Bistriţa - Chindia Tîrgovişte 1-0; sâmbătă: FC Argeş - FC Maramureş 2-1, Mureşul Deva - Luceafărul Oradea 0-4, Juventus Bucureşti - UTA 0-2, CSM Rm. Vîlcea - Unirea Alba Iulia 1-1, ALRO Slatina - FC Olt 3-0, FC Bihor - FC Timişoara 0-2, Arieşul Turda - Gaz Metan Severin 0-3. Clasament: 1. FC Timişoara 37p (golaveraj: 28-10), 2. Gloria Bistriţa 37p (30-13), 3. Gaz Metan Severin 26p (24-17), 4. FC Argeş 26p (22-21) 5.ALRO Slatina 25p (20-14).

PLAY-OFF CN JUNIORI REPUBLICANI ŞI E

Rezultate din prima etapă din play-off-ul Campionatului Naţional al juniorilor republicani - juniori A: Oţelul Galaţi - CF Brăila 4-1 (2-1 la juniori B), FC Farul Constanţa - Unirea Slobozia 1-1 (0-2), FC Viitorul Constanţa - Dunărea Galaţi 1-0 (3-0). Într-o partidă în devans din prima etapă a play-off-ului Campionatului Naţional al juniorilor E, Academia Hagi 2002 Constanţa - CS Eolica Baia 7-1.

ETAPA A 13-A ÎN CN DE JUNIORI C ŞI D

Rezultatele etapei 13-a în Campionatul Naţional al juniorilor C şi D. Juniori C: Metalul Constanţa - ACSSF Farul 2010 Constanţa 0-3 (0-1 la juniori D), FC Farul Constanţa - Săgeata Năvodari 3-0 (3-0), Elpis Constanţa - Callatis Mangalia 2-1 (2-1), CSS Medgidia - CS Eforie 1-1, CS Agigea - Academia Hagi Constanţa 0-6. Partidele FC Viitorul Constanţa - CS Eolica Baia, 14-0 la juniori C şi 11-0 la juniori D, s-au disputat miercuri.

ETAPA A 14-A ÎN CUPA HAGI-DANONE

Rezultate din etapa a 14-a în Cupa Hagi-Danone: Metalul Constanţa - ACSSF Farul 2010 Constanţa 1-5, GSIB Mangalia - CSS Medgidia 3-0. Partidele FC Constanţa - Academia Hagi Constanţa 0-10 şi FC Viitorul Constanţa - Săgeata Năvodari 8-4 s-au disputat săptămâna trecută. Restanţă din etapa a 13-a: Săgeata Năvodari - FC Constanţa (duminică, ora 13.00).

LĂCĂTUŞ ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU FCM TG. MUREŞ

Antrenorul Marius Lăcătuş şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu FCM Tg. Mureş, a declarat, ieri, directorul general al clubului ardelean, Anton Heleşteanu. Lăcătuş a fost numit antrenor la FCM Tg. Mureş pe 21 ianuarie, sub conducerea sa echipa ardeleană nereuşind să câştige niciun meci în Liga 1 la fotbal, înregistrând două remize, cu Voinţa Sibiu şi CS Mioveni, şi un eşec, cu CFR Cluj. Noul antrenor al echipei va fi Ioan Ovidiu Sabău.

ALI DAEI A FOST RĂNIT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER

Fostul internaţional iranian Ali Daei, în vârstă de 42 de ani, a fost rănit într-un accident rutier, sâmbătă, el aflându-se în prezent în spital, în stare stabilă, a anunţat presa din Iran. Potrivit PressTV.com, accidentul a avut loc în timp ce Ali Daei, tehnicianul echipei Rah Ahan, se deplasa de la Ispahan la Teheran cu maşina sa personală, însoţit de fratele său şi de un antrenor. Medicii de la spitalul din Kashan au precizat că Ali Daei este în stare stabilă, după ce a fost operat pentru câteva răni la cap, şi că este la terapie intensivă. Potrivit poliţiei, cauza accidentului a fost viteza excesivă. Confederaţia Asiatică de Fotbal i-a urat însănătoşire grabnică fostului jucător, autorul cifrei record de 109 goluri în 149 de meciuri la nivel de echipă naţională. În cursul carierei de fotbalist, Ali Daei a jucat în Iran, Qatar, dar şi în Germania, la Arminia Bielefeld, Bayern Munchen şi Hertha Berlin.

UN FOTBALIST DE LA BOLTON A FĂCUT STOP CARDIAC PE TEREN

Fabrice Muamba, mijlocaşul echipei Bolton Wanderers, se află în continuare în stare critică, într-un spital londonez, după ce a fost victima unui stop cardiac sâmbătă seară, în timpul meciului cu Tottenham Hotspur, din sferturile de finală ale Cupei Angliei. „Fabrice va rămâne la terapie intensivă cel puţin încă 24 de ore. Starea sa de sănătate continuă să fie supravegheată atent de către cardiologi”, se precizează într-un comunicat dat publicităţii de Chest Hospital din Londra. Tânărul fotbalist englez de origine congoleză, în vârstă de 23 ani, s-a prăbuşit pe gazonul stadionului White Hart Lane în minutul 41 al meciului, fără ca în preajma lui să se afle vreun alt jucător. El a primit imediat îngrijiri din partea personalului medical prezent la meci, care a încercat timp de câteva minute să-l resusciteze, înainte ca fotbalistul să fie transportat la spital. După mai multe minute de aşteptare, arbitrul partidei, Howard Webb, le-a cerut jucătorilor să părăsească terenul, iar crainicul stadionului a anunţat oprirea definitivă a meciului, la scorul de 1-1.

ABIDAL VA PRIMI O PARTE DIN FICATUL UNUI PRIETEN

Un prieten din copilărie al fotbalistului echipei FC Barcelona, Eric Abidal, îi va dona acestuia o parte din ficatul său, pentru transplantul ce va fi făcut probabil la sfârşitul acestei luni. Potrivit cotidianului ABC, chiar şi dacă totul va decurge bine şi Abidal va putea avea o viaţă normală după transplant, există îndoieli în privinţa şanselor francezului de a reveni pe teren ca fotbalist profesionist. Eric Abidal a fost operat pe 17 martie 2011 pentru înlăturarea unei tumori la ficat. El s-a refăcut atunci în câteva săptămâni, iar la două luni după intervenţia chirurgicală a fost titular în finala Ligii Campionilor, cu Manchester United, fiind şi primul care a ridicat trofeul.

BAYERN A MARCAT 20 DE GOLURI ÎN ULTIMELE TREI MECIURI OFICIALE!

Deşi continuă să se afle la cinci puncte distanţă de primul loc al clasamentului, ocupat de Borussia Dortmund, Bayern Munchen face senzaţie în Germania, unde în ultimele 3 partide a marcat 20 de goluri! Victoria de sâmbătă seară, 6-0 în deplasare cu Hertha Berlin, a continuat marşul triumfal al bavarezilor, început în urmă cu o săptămână prin victoria cu 7-1 pe teren propriu contra celor de la Hoffenheim. La Berlin, marcatorii lui Bayern au fost Robben 3 (2 din penalty), Muller, Gomez şi Kroos, iar la 7-1 cu Hoffenheim au înscris Gomez 3, Robben 2, Kroos şi Ribery. Între aceste victorii din campionat s-a interpus succesul din sferturile Ligii Campionilor, 7-0 cu FC Basel, goluri Gomez 4, Robben 2 şi Muller.

HIDDINK, PE LISTA LUI ABRAMOVICI

Cum varianta Jose Mourinho a căzut momentan, patronul rus al lui Chelsea Londra, Roman Abramovici, şi-a îndreptat atenţia pentru postul de antrenor principal tot către o mai veche cunoştinţă: Guus Hiddink. Actual antrenor al lui Anji Mahacikala, unde îi are ca elevi pe Roberto Carlos şi Eto’o, olandezul a mai fost pe banca lui Chelsea timp de patru luni, în 2009, după plecarea lui Scolari. În acea perioadă el a reuşit să câştige şi un trofeu pentru londonezi, FA Cup. Cum relaţia dintre Hiddink şi Abramovici a rămas una extrem de bună, magnatul lui Chelsea se gândeşte din ce în ce mai mult să-i facă o ofertă la vară. Este foarte probabil ca Hiddink să accepte, aceasta fiind şansa revenirii sale în fotbalul mare şi scăparea de anonimatul din Rusia. În plus, olandezul a mai avut o perioadă în care a dorit să revină la Chelsea, în momentul în care antrena selecţionata Turciei, dar în acel moment conducerea federaţiei turce nu a fost de acord ca Hiddink să antreneze în acelaşi timp două echipe.

BERBATOV, DORIT DE HANNOVER

Hannover e gata să demareze negocierile cu Manchester United pentru achiziţionarea lui Dimitar Berbatov. Tras pe linie moartă de către Sir Alex Ferguson, Berbatov ar fi încântat de o întoarcere în Bundesliga, unde a mai jucat în perioada 2001-2006, pentru Bayer Leverkusen (154 de meciuri, 69 de goluri). Hannover e dispusă să ofere circa 8,5 milioane de euro pentru atacantul bulgar.