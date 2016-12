IONUŢ GHEORGHE ŞI IONUŢ BĂLUŢĂ AU CÂŞTIGAT CUPA ROMÂNIEI LA BOX

La Pecica, localitate din judeţul Arad, s-a încheiat vineri Cupa României la box pentru seniori, competiţie la care cluburile constănţene au participat cu şase sportivi şi au cucerit patru medalii. Ionuţ Gheorghe, de la CS Farul Constanţa (antrenori Ilie Dascălu, Mihai Constantin şi Marcelică Tudoriu), a câştigat aurul la categoria 69 kg, după ce l-a învins la puncte în finală pe Flavius Bia (Banatul Timişoara). Celălalt campion este Ionuţ Băluţă (CS Năvodari, antrenor Ferodin Ablalim), învingător la categoria 56 kg după o victorie la puncte în finala cu Iuliu Poczo (Dinamo Bucureşti). Învinşi în semifinale, fariştii Enver Amiş (49 kg) şi Ionuţ Bodilcu (81 kg) au cucerit medaliile de bronz.

TECĂU, CAP DE SERIE NR. 4 LA INDIAN WELLS

Clasat pe locul 10 ATP în clasamentul ATP al celor mai buni jucători de dublu din lume, constănţeanul Horia Tecău se numără printre favoriţii turneului de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare de 5.536.664 de dolari, alături de partenerul său, suedezul Robert Lindstedt. Cei doi, capi de serie nr. 4, vor întâlni în primul tur perechea formată din Tomas Berdych (Cehia) şi Lukasz Kubot (Polonia).

SURDEANU, ÎNVINSĂ ÎN OPTIMI LA “TIM ESSONNE”

Andrada Surdeanu (LPS “Nicolae Rotaru, antrenor Lucian Surdeanu), cap de serie nr. 15, singura reprezentantă a tenisului constănţean ajunsă în optimile de finală ale puternicului turneu de tenis “Tim Essonne”, de categoria I, găzduit în această săptămână de localitatea franceză Sainte-Genevieve-des-Bois, nu a reuşit să dea peste cap calculele hârtiei. Constănţeanca a ratat prezenţa în sferturile de finală, după ce a pierdut în faţa lui Theo Gravouil (Franţa), cap de serie nr. 3, cu 2-6, 5-7. Surdeanu a părăsit şi proba de dublu, unde a făcut pereche cu Andreea Roşca, cele două fiind cap de serie nr. 5, după eşecul înregistrat în faţa perechii formate din Costanza Pera (Italia) şi Ludmilla Samsonova (Rusia), scor 4-6, 4-6.

CS 2004 TOMIS CONSTANŢA, LA UN PAS DE FINALĂ

Calificată în play-off-ul Superligii Naţionale de tenis de masă de pe prima poziţie, campioana României la masculin, CS 2004 Tomis Constanţa, în componenţa Andrei Filimon, Alexandru Cazacu, Bogdan Simion şi Alexandru Grigore, ar trebui să dispute duminică, de la ora 14.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, meciul tur din cadrul semifinalelor CN, în compania echipei CS Ateneu Reşiţa. Iniţial, întâlnirea era programată pentru 21 martie, dar a fost devansată la cererea constănţenilor. Totuşi, disputarea meciurilor este pusă sub semnul întrebării, reşiţenii confruntându-se cu mari probleme financiare, din cauza cărora nu pot face deplasarea la Constanţa.

TREI CONSTĂNŢENI LA CM PE ECHIPE LA TENIS DE MASĂ

Peste două săptămâni, oraşul German Dortmund va găzdui Campionatele Mondiale pe echipe pentru seniori la tenis de masă, competiţie la startul căreia se va afla şi delegaţia României, atât la feminin, cât şi la masculin. Pregătită de antrenorul constănţean Viorel Filimon, reprezentativa feminină o va avea în componenţă pe cea mai bună jucătoare română a anului trecut, constănţeanca Eliza Samara (CS Farul), alături de Daniela Dodean, Bernadette Szocs, Camelia Poştoacă şi Andrada Vincze, urmând să evolueze în Grupa A a Championship Division, împreună cu China, Ungaria, Belarus, Ucraina şi SUA. Din echipa masculină, care va evolua în Grupa E a celei de-a doua divizii, alături de India, Nigeria, Canada, Norvegia şi Finlanda, face parte şi Andrei Filimon (CS 2004 Tomis Constanţa), proaspăt revenit după o accidentare, alături de Adrian Crişan, Andrei Filimon, Constantin Cioti, Hunor Szocs şi Ovidiu Ionescu.

FILIMON LUPTĂ PENTRU UN LOC LA JO DE LA LONDRA

Constănţeanul Andrei Filimon are în continuare şanse de calificare pentru proba de simplu la tenis de masă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra, chiar dacă nu a mai jucat de câteva luni din cauza unei accidentări. Jucătorul legitimat la CS 2004 Tomis va lua startul la turneul de calificare programat pe 11 aprilie, în Luxemburg, alături de Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu, cei trei urmând să fie însoţiţi de antrenorii loturilor de seniori, constănţeanul Viorel Filimon şi Mircea Dinu, şi de maseurul Adrian Buzu.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ

Duminică, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1), în deplasare, în ultima etapă a Grupei Principale II din Liga Campionilor la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea va întâlni formaţia muntenegreană Buducnost Podgorica. Ambele formaţii sunt deja calificate în semifinalele competiţiei. După ce s-a impus în manşa tur, în deplasare, scor 27-24 cu HBC Nimes, HC Zalău dispută, duminică, de la ora 11.00, în direct la Digi Sport 1, pe teren propriu, meciul decisiv pentru calificarea în semifinalele Cupei EHF la handbal feminin.

PATRU ROMÂNCE ÎN TURUL SECUND LA INDIAN WELLS

Tenisul feminin românesc are patru reprezentante în turul secund la Indian Wells, turneu dotat cu premii în valoare de 5.536.664 de dolari. Astfel, după Sorana Cîrstea (48 WTA), alte două românce, constănţeanca Simona Halep şi Irina Begu, au trecut de runda inaugurală. Halep (50 WTA) a depăşit-o, cu 6-1, 6-1, în primul tur, pe chinezoaica venită din calificări Shuai Zhang (160 WTA) şi va juca în turul următor cu a 28-a favorită, cehoaica Petra Cetkovska (30 WTA). Begu (nr. 46 WTA) a învins-o în prima rundă, cu 4-6, 7-5, 6-2, pe jucătoarea cehă Lucie Hradecka (61 WTA) şi o va întîlni în turul secund pe a 20-a favorită, Maria Kirilenko (Rusia, 23 WTA). În schimb, Alexandra Dulgheru (47 WTA) a fost nevoită să abandoneze în partida cu Irina Falconi (SUA, 100 WTA), la scorul de 4-6, 5-2, din cauza unei probleme la genunchiul drept. O altă româncă, Monica Niculescu (29 WTA), cap de serie nr. 26, a acces direct în turul secund. Cele patru românce şi-au asigurat câte un premiu de 12.725 de dolari şi 50 de puncte WTA.

ROMÂNIA - GEORGIA, ÎN CEN LA RUGBY

Sâmbătă, de la ora 17.00 (în direct pe GSP TV), pe stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti va avea loc meciul România - Georgia, contând pentru Cupa Europeană a Naţiunilor la rugby. Partida se anunţă ca o veritabilă finală a competiţiei: Georgia are 28 de puncte, România are 25 de puncte, iar ambele formaţii sunt favorite în ultimele două meciuri pe care le vor mai juca în CEN, anul acesta. Din lotul naţionalei noastre fac parte şi trei jucători de la RCJ Farul Constanţa: Bogdan Petreanu, Constantin Gheară şi Adrian Apostol.

DOLIU ÎN HOCHEIUL PE GHEAŢĂ ROMÂNESC

Fostul portar şi antrenor al echipei de hochei pe gheaţă Steaua Bucureşti, dar şi al naţionalei României, Anton Crişan a decedat vineri, la vârsta de 70 de ani, din cauza unei comoţii cerebrale. Vestea a şocat mulţi iubitori ai hocheiului, dar şi ai sportului, mai ales de la Steaua Bucureşti. Anton Crişan a debutat în hochei ca portar, la 13 ani, în echipa din Sebeş, iar din 1960 s-a transferat la Steaua Bucureşti. Timp de 19 ani a fost portarul titular al “militarilor”, iar începând cu 1962 şi al echipei naţionale a României. Cu Steaua a câştigat 15 titluri naţionale şi 15 Cupe ale României. Cu echipa naţională a participat la zece Campionate Mondiale, dar şi la Jocurile Olimpice din 1964 (Innsbruck, Austria), totalizând peste 300 de jocuri internaţionale. Anton Crişan a fost maestru al sportului din anul 1967 şi antrenor emerit din 1997, dar şi Cetăţean de Onoare al Sebeşului, oraşul natal în care vor avea loc, duminică, funeraliile.

LINDSEY VONN A CÂŞTIGAT CUPA MONDIALĂ LA SCHI ALPIN

Americanca Lindsey Vonn şi-a asigurat câştigarea pentru a patra oară a Cupei Mondiale la schi alpin, după ce s-a impus vineri în slalomul uriaş de la Are (Suedia) şi a obţinut a 11-a sa victorie în acest sezon. Vonn are cu 554 de puncte mai mult decât următoarea clasată în ierarhia generală, slovena Tina Maze, şi nu mai poate fi depăşită în cele cinci curse rămase de disputat în acest sezon. La Are, Vonn a fost urmată de italianca Federica Brignone şi de Viktoria Rebensburg (Germania). La 27 de ani, americanca are în palmares patru Mari Globuri de Cristal, iar în 2011 l-a ratat pe al cincilea pentru doar trei puncte, în faţa Mariei Hoefl-Riesch (Germania)! În palmaresul schiului alpin feminin, Vonn este depăşită doar de austriaca Annemarie Moser-Proell, care s-a impus de şase ori în Cupa Mondială.

12 GLORII ALE ATLETISMULUI, INCLUSE ÎN HALL OF FAME

Cehul Emil Zatopek şi finlandezul Paavo Nurmi se numără printre cei 12 atleţi incluşi în Hall of Fame, panteonul gloriilor creat de către Federaţia Internaţională de Atletism (IAAF). Alături de cei doi legendari atleţi europeni, pe listă mai figurează americanii Jesse Owens, Carl Lewis, Edwin Moses, Al Oerter şi Jackie Joyner-Kersee, etiopianul Bikila Abebe, brazilianul Adhemar da Silva, olandeza Fanny Blankers-Koen, australiana Betty Cuthbert şi chinezoaica Wang Junxia. Până la sfârşitul anului, numărul total al membrilor Hall of Fame va ajunge la 24, a precizat IAAF. Panteonul gloriilor atletismului a fost creat cu ocazia centenarul IAAF, care va fi sărbătorit oficial pe 24 noiembrie, în cadrul unei gale care va avea loc la Barcelona. Pentru a fi inclus în Hall of Fame, un atlet trebuie să aibă în palmares două sau mai multe titluri olimpice sau mondiale, cel puţin un record mondial doborât, iar perioada scursă de la retragerea sa din activitate să fie mai mare de 10 ani.