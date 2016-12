SENTINŢĂ AMÂNATĂ ÎN PROCESUL TRANSFERURILOR DE FOTBALIŞTI

Sentinţa în procesul transferurilor de fotbalişti s-a amânat pentru 20 martie, după ce Instanţa Tribunalului Bucureşti anunţase iniţial se va pronunţa în acest pe 6 martie. La ultimul termen de judecată, din 21 februarie, au fost prezenţi toţi cei opt inculpaţi, agenţii de fotbalişti Ioan şi Victor Becali, acţionatul majoritar al FC Rapid, George Copos, preşedintele executiv al FC Dinamo, Cristi Borcea, preşedintele clubului Gloria Bistriţa, Jean Pădureanu, fostul acţionar dinamovist Gigi Neţoiu, fostul impresar Gică Popescu şi fostul preşedinte al cluburilor Oţelul Galaţi şi Steaua, Mihai Stoica.

MUTU, LOCUL 35 ÎN IERARHIA GOLGETERILOR DIN ACEST SECOL

Federaţia Internaţională pentru Istoria şi Statistica Fotbalului (IFFHS) a anunţat clasamentul celor mai buni marcatori din secolul XXI. S-au luat în calcul doar reuşitele la nivel internaţional, pentru echipele naţionale şi cluburi. În această ierarhie, internaţionalul român Adrian Mutu se află pe locul 35. Din 2000, Mutu a marcat 51 de goluri, fiind la egalitate cu Podolski, Kaka, Crespo, Kanoute şi Trezeguet. Mutu a înscris 33 de goluri pentru naţionala României, iar restul pentru Dinamo Bucureşti, AC Parma, Chelsea Londra, Juventus Torino şi Fiorentina. Pe primul loc se află ivorianul Didier Drogba (Olympique Marseille, Chelsea Londra), cu 92 de goluri, urmat de germanul Miroslav Klose (FC Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern Munchen şi Lazio Roma, cu 88g) şi de olandezul Ruud van Nistelrooy (Manchester United, Real Madrid şi SV Hamburg, cu 87g).

ZICU, DOAR REZERVĂ ÎN COREEA

Transferat în această iarnă de la ŢSKA Sofia la Pohang Steleers, Ianis Zicu nu reuşeşte să se impună la formaţia din Coreea de Sud, care îl plăteşte cu 1,2 milioane de dolari pe an. În primul meci oficial al sezonului el a jucat 59 de minute, în cel de al doilea a intrat în minutul 65, iar la disputa de ieri din Cupa Campionilor Asiei a rămas pe banca de rezerve. Fără Zicu pe gazon, Pohang a învins cu 3-0 în deplasare formaţia japoneză Gamba Osaka şi s-a instalat pe primul loc în grupa din care mai fac parte Adelaide United (Australia) şi Bunyodkor (Uzbekistan).

TRAGEREA LA SORŢI ÎN UCL ŞI UEL, PE 16 MARTIE

Tragerea la sorţi pentru sferturile de finală şi semifinalele competiţiilor intercluburi ale UEFA, sezonul 2011-2012, se va desfăşura vineri, 16 martie, la Nyon (Elveţia). Tragerea la sorţi pentru Liga Campionilor, care va începe la ora 12.45, va fi condusă de secretarul general al UEFA, Gianni Infantino, şi de ambasadorul finalei de la Munchen, Paul Breitner, a anunţat, ieri, site-ul uefa.com. Tragerea la sorţi pentru UEFA Europa League, care începe la ora 14.00, va fi condusă de acelaşi Infantino şi de ambasadorul finalei de la Bucureşti, Miodrag Belodedici. În Liga Campionilor, în sferturi nu vor mai exista capi de serie, iar echipele din aceeaşi ţară pot fi adversare. Meciurile tur se vor disputa pe 27 şi 28 martie, iar returul pe 3 şi 4 aprilie. Tot pe 16 martie se vor decide şi meciurile din semifinale, care urmează să se dispute pe 17 şi 18 aprilie (turul) şi pe 24 şi 25 aprilie (returul). Ultima etapă a tragerii la sorţi va determina, între învingătoarea semifinalei 1 şi câştigătoarea semifinalei 2, echipa care va fi considerată, din motive administrative, drept “gazda” finalei. Finala Ligii Campionilor se va juca, sâmbătă, 19 mai, pe Fussball Arena din Munchen, de la ora 21.45. Aceeaşi procedură se va aplica şi în cazul tragerii la sorţi pentru sferturile de finală şi semifinalele UEL. Sferturile de finală se vor juca pe 29 martie şi 5 aprilie, iar semifinalele pe 19 aprilie şi 26 aprilie. Finala se va disputa pe Arena Naţională din Bucureşti, miercuri, 9 mai, de la ora 21.45.

REAL MADRID A ÎMPLINIT 110 ANI

Real Madrid, desemnat în noiembrie 2000 cel mai bun club de fotbal al secolului XX, a sărbătorit ieri a 110-a aniversare. Pe 6 martie 1902, clubul şi-a stabilit primul comitet director, care l-a ales pe Juan Padros în postul de preşedinte. Real Madrid a cucerit de nouă ori Cupa Campionilor, devenită ulterior Liga Campionilor, de trei ori Cupa Intercontinentală, de două ori Cupa UEFA şi o dată Supercupa Europei. În campionatul intern, Real Madrid este cel mai titrat club, cu 31 titluri, 18 cupe, opt supercupe şi o cupă a ligii. Printre vedetele care au purtat tricoul albilor se numără Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Francisco Gento, Amancio Amaro, Jose Antonio Camacho, Emilio Butragueno, Juan Gomez “Juanito”, Raul Gonzalez, Ronaldo Nazario de Lima, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo şi... Gheorghe Hagi. Un număr de 25 preşedinţi au condus destinele Realului, cel mai celebru fiind Santiago Bernabeu, între 1943 şi 1978.

STADIONUL FINALEI CUPEI SPANIEI AR PUTEA FI TRAS LA SORŢI!

FC Barcelona şi Athletic Bilbao nu au ajuns încă la un acord în privinţa stadionului pe care să joace ultimul act din Cupa Spaniei, pe 25 mai, după ce Real Madrid a refuzat să le pună la dispoziţie arena sa, Santiago Bernabeu. Vicepreşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal, Joan Gaspart, a anunţat că locul de desfăşurare al finalei ar putea fi decis prin tragere la sorţi, dacă cele două cluburi nu vor ajunge la un acord până miercuri. Barcelona a venit cu varianta Vicente Calderon, stadionul lui Atletico Madrid, iar Bilbao cu La Cartuja din Sevilla. O altă propunere a fost Mestalla, arena Valenciei, care are însă dezavantajul că a găzduit ultimul act din Copa del Rey şi în sezonul trecut, când Real a învins Barcelona cu 1-0.

RAMIRES RĂMÂNE LA CHELSEA PÂNĂ ÎN 2017

Patronul clubului Chelsea Londra, Roman Abramovici, i-a prelungit contractul mijlocaşului brazilian Ramires Santos do Nascimento pe încă cinci ani, declarându-se mulţumit de evoluţiile acestuia. Ramires, în vârstă de 24 de ani, va juca pe Stamford Bridge până în 2017. El a venit acum un an şi jumătate de la Benfica Lisabona, care îl cumpărase în 2007 de la Cruzeiro. Chelsea a plătit pentru el 22 de milioane de euro şi i-a oferit numărul 7, pe care îl purtase Şevcenko. Ramires are 29 de selecţii la naţionala Braziliei, pentru care a marcat două goluri.

JUAN LIPSEŞTE DOUĂ LUNI

Antrenorul echipoei AS Roma, Luis Enrique, a primit o veste extrem de proastă în ceea ce-l priveşte pe fundaşul central Juan, accidentat în minutul 77 al derby-ului cu Lazio. Brazilianul în vârstă de 33 ani a efectuat un control amănunţit care a scos la iveală o afecţiune în zona ligamentelor colaterale mediale ale genunchiului drept. Recuperarea ar urma să dureze undeva la o lună şi jumătate şi, în cel mai bun caz, Luis Enrique se va putea baza din nou pe Juan abia peste două luni.