ACADEMIA HAGI MERGE ÎN BULGARIA

Sâmbătă, la Dobrici (Bulgaria), două grupe de juniori ale Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“ vor susţine meciuri de verificare. Astfel, echipele de juniori născuţi în 1999 şi 2002 ale clubului constănţean vor evolua contra formaţiilor similare ale clubului Izida Dobrici. Ambele meciuri vor avea loc sâmbătă, de la ora 11.00 şi fac parte din manifestările prilejuite de ziua naţională a Bulgariei, din 3 martie.

ETAPA A 23-A DIN CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends” la fotbal pe teren redus, competiţie ajunsă la ediţia a treia, continuă la sfârşitul acestei săptămâni cu partidele etapei a 23-a. Iată programul meciurilor - sâmbătă: Store - Trîntorii (13.00), Boca Juniors - Soveja (15.00), Gepa - Juventus (16.00), Rezervele - Arsenal Inel 2 (17.00), Speranţa - Sian Image (18.00); duminică: Tiki-Taka - Triumf (13.00), Auto Garage - Înfrăţirea (14.00), Black Sea - CFR (15.00), Vertiroll Sporting - Crazy Team (16.00), Caracter - Club Auto Tomis (17.00), FC Telecom - Manchester (18.00). Meciul Doraly Mall - Cetăţenii a fost amânat. Partida Real Poarta 6 - Racing, scor 7-7, s-a jucat vineri seară. Întâlnirea Palas - Chelsea este omologată cu 3-0 (Chelsea s-a retras din competiţie).

TURNEUL CELOR 6 NAŢIUNI

Amânat din cauza zăpezii în urmă cu trei săptămâni, meciul dintre Franţa şi Irlanda se va rejuca mâine, pe Stade de France (ora 17.00), stadion aflat acum într-o stare mult mai bună. Partida contează pentru etapa a doua a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby şi este hotărâtoare pentru oaspeţi, care ies definitiv din calculele pentru trofeu dacă pierd la Paris. Partida este foarte importantă şi pentru Franţa, echipă neânvinsă până acum, ca şi prima clasată, Ţara Galilor, gazdele având nevoie de victorie pentru a concura cu şanse reale la trofeu, alături de galezi. Clasament la zi: 1. Ţara Galilor 6p, 2. Anglia 4p, 3. Franţa 4p, 4. Irlanda 2p, 5. Scoţia 0p, 6. Italia 0p.

UEFA A REDUS PREŢUL BILETELOR LA FINALA LC

După ce a fost criticată din cauza preţurilor mari la biletele pentru finala Ligii Campionilor la fotbal de anul trecut, UEFA a redus preţul unor locuri pentru ultimul act al ediţiei actuale a competiţiei, care va avea loc pe 19 mai, la Munchen. Fanii neutri vor putea să achiziţioneze bilete pentru suma de 70 de euro, în comparaţie cu 150 de lire sterline cel mai ieftin tichet la finala din 2010, de pe Wembley, dintre Manchester United şi FC Barcelona. Cele mai scumpe bilete pentru spectatorii neutri vor costa 370 euro. Biletele la finala de anul trecut au fost criticate din cauza preţului mare, aproape dublu faţă de cel din 2009. Anul acesta vor fi disponibile, totuşi, mai puţine tichete comparativ cu anul trecut, deoarece capacitatea Allianz Arena este de 62.500 locuri, în timp ce pe Wembley pot intra 86.000 de fani. Fiecare finalistă va primi câte 17.500 bilete, iar alte 7.000 vor fi alocate publicului neutru. Anul trecut fiecare club a primit câte 25.000 de bilete, iar 11.000 au fost puse în vânzare la liber. Restul tichetelor vor reveni organizatorilor locali, celor 53 de federaţii naţionale şi partenerilor comerciali ai UEFA.

RIBERY, SPORTIVUL FRANCEZ CEL MAI BINE PLĂTIT

Mijlocaşul formaţiei Bayern Munchen, Franck Ribery, a devenit sportivul francez cel mai bine plătit, după ce în 2011 a înregistrat venituri de 11,4 milioane de euro, a anunţat cotidianul L’Equipe. Ribery este urmat de baschetbalistul Tony Parker, de la San Antonio Spurs, cu venituri de 11,2 milioane de euro, în timp ce pe locul 3 se află un alt fotbalist, Karim Benzema, de la Real Madrid, cu 11 milioane de euro. Thierry Henry (New York Red Bulls), cu 9,2 milioane de euro, ocupă locul 4, după ce anul trecut a fost liderul clasamentului. Locul 5 i-a revenit lui Eric Abidal (FC Barcelona), care a câştigat 7,5 milioane de euro în 2011, iar pe poziţia a şasea s-a clasat Samir Nasri (Manchester City), cu 7,3 milioane de euro. În topul dominat de fotbalişti, locul 7 revine octuplului campion mondial la raliu Sebastien Loeb, cu 7,2 milioane de euro, iar pe opt se află Yoann Gourcuff (Olympique Lyon), care a câştigat 6,8 milioane de euro în 2011. Baschetbalistul Boris Diaw, de la Charlotte Bobcats, a înregistrat venituri de 6,1 milioane de euro în 2011 şi se află pe locul 9. Ultimul loc în topul L’Equipe este ocupat de fotbalistul Patrice Evra, de la Manchester United, cu 6 milioane de euro în 2011.

LUUK DE JONG, DORIT DE LIVERPOOL ŞI ARSENAL

Golurile înscrise în Olanda şi calificarea în primăvara UEFA Europa League n-au rămas fără rezultat pentru atacantul lui Twente Enschede, Luuk de Jong. De fostul adversar al Stelei se interesează deja cluburile engleze FC Liverpool şi Arsenal Londra. “Cormoranii” s-au resemnat în ceea ce-l priveşte pe Andy Carroll şi caută un vârf care să şi marcheze, nu doar să coste o avere. De asemenea, Arsene Wenger are nevoie de un înlocuitor pentru van Persie, care, cel mai probabil, se va despărţi de Arsenal la finalul acestui sezon. 20 de milioane de euro este suma pe care trupa lui Steve McClaren o cere în schimbul lui Luuk de Jong (21 ani), fotbalist ce a marcat 19 goluri în cele 22 de partide disputate în campionatul olandez pentru Twente.

PSG E GATA SĂ ACHITE ORICÂT PENTRU XAVI

Presa din Spania susţine că PSG ar fi dispusă să plătească 80 de milioane euro, sumă ce reprezintă clauza de reziliere, pentru a-l transfera de la FC Barcelona pe Xavi. Problema de care se loveşte şeicul Tamin Bin Hamad Al Thani, patronul grupării pariziene, n-o constituie suma uriaşă, ci convingerea fotbalistului. Xavi are 32 de ani, a câştigat tot ce se putea câştiga atât cu Barcelona cât şi cu naţionala Spaniei şi, în plus, nu e tipul de jucător care să se transfere la finalul carierei la echipe care oferă salarii uriaşe.

MILAN VREA SĂ-L VÂNDĂ PE PATO ŞI SĂ-L CUMPERE PE BALE

AC Milan a pus ochii pe Gareth Bale, de la Tottenham Hotspur, la fel ca şi FC Barcelona, numai că preţul piperat cerut de trupa lui Harry Redknapp i-a făcut pe catalani să se retragă din discuţii. Cum în acest moment nu dispun de 35-40 milioane euro, sumă cerută pentru Bale, Milan a găsit soluţia prin care starul lui Tottenham ar putea ajunge pe San Siro: vânzarea lui Pato la PSG. Francezii ar fi dispuşi să ofere circa 30 milioane euro pentru atacantul brazilian, care ar ajunge astfel să lucreze din nou cu Carlo Ancelotti, fostul său antrenor de la Milan. Accidentările şi lipsa de eficacitate din ultima perioadă l-au făcut pe cel poreclit “Răţoiul” să iasă de la inima unicului susţinător al său din această perioadă, Silvio Berlusconi. Se spune că fostul premier al Italiei şi-ar fi dat acceptul ca Pato să fie lăsat să plece la finalul sezonului.