ETAPA A 22-A ÎN CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends” la fotbal pe teren redus a programat la sfârşitul săptămânii trecute partidele etapei a 22-a. Iată rezultatele din Grupa A: Arsenal Inel 2 - Speranţa 6-3; Boca Juniors - Triumf 8-3; Tiki-Taka - FC Telecom 12-6; Racing - Rezervele 7-3; Manchester - Trîntorii 6-3. Meciurile Real Poarta 6 - Soveja şi Store - Sian Image au fost amânate. Restanţa Arsenal Inel 2 - Sian Image, din etapa a 21-a, s-a încheiat cu scorul de 12-5. În clasament conduce Boca Juniors, cu 63 de puncte, urmată de Real Poarta 6, cu 60p (un meci mai puţin disputat), şi de Soveja, cu 51p (un meci mai puţin disputat). Rezultate din Grupa B: Black Sea - Cetăţenii 12-3; CFR - Înfrăţirea 9-6; Gepa - Crazy Team 7-1; Caracter - Auto Garage 8-2; Vertiroll Sporting - Club Auto Tomis 7-7; Palas - Juventus 6-5. Partida Doraly Mall - Chelsea a fost omologată cu scorul de 3-0 (Chelsea s-a retras din competiţie). Restanţa Doraly Mall - Auto Garage, din etapa a 14-a, s-a încheiat cu scorul de 12-6. În clasament conduce Doraly Mall, cu 63p, urmată de Caracter, cu 55p, şi de Palas, cu 51p.

BENT AR PUTEA RATA EURO 2012

Internaţionalul englez Darren Bent, atacantul echipei Aston Villa, a suferit o ruptură de ligamente la gleznă, în cursul meciului de sambătă cu Wigan Athletic (0-0), şi va fi indisponibil 12 săptămâni, astfel că participarea sa la EURO 2012 pare compromisă. Competiţia va debuta cu doar o săptămână după programata revenire pe gazon a jucătorului, la finele lunii mai. Probabilul forfait al lui Bent, unul dintre potenţialii înlocuitori ai atacantului Wayne Rooney, suspendat pentru primele două meciuri de la turneul final, este o lovitură puternică pentru naţionala Angliei. Bent va fi supus unui nou control în şapte zile, pentru a se stabili dacă este necesară o intervenţie chirurgicală.

MEXES, SUSPENDAT TREI MECIURI

Fundaşul francez al echipei AC Milan, Philippe Mexes, a fost suspendat pentru trei meciuri de către Comisia de Disciplină a Federaţiei Italiene de Fotbal, după ce l-a lovit cu pumnul pe Marco Boriello la partida din week-end cu Juventus Torino, scor 1-1. Incidentul a avut loc la începutul reprizei secunde a meciului de sâmbătă. AC Milan nu a comentat această decizie şi a anunţat că va decide în câteva zile dacă va face sau nu apel. În schimb, ghanezul Sulley Muntari (Milan), care l-a împins violent pe Stephan Lichtsteiner, şi Andrea Pirlo (Juventus), care l-a lovit cu cotul pe Mark van Bommel, nu au fost sancţionaţi.

FERGUSON A ANUNŢAT NUMELE SUCCESORULUI SĂU LA UNITED

Unul dintre cele mai râvnite posturi în lumea antrenorilor, cel de manager al clubului Manchester United, va deveni disponibil odată cu retragerea lui Sir Alex Ferguson (70 de ani). După 25 de ani în funcţie, legendarul tehnician e conştient că, la un moment dat, va trebui să lase locul unui alt antrenor, iar într-o emisiune la postul Radio One a dezvăluit cine ar putea să-l urmeze la United. „Carlos Quieroz şi Jose Mourinho sunt două nume care se potrivesc foarte bine la United. Sunt doi antrenori cu rezultate şi cu CV-uri impresionante. La Manchester United e nevoie de un tehnician experimentat, care să-şi fi dovedit calităţile la alte echipe”, a afirmat Sir Alex. În acest moment, Queiroz, care a fost asistentul lui Ferguson pe “Old Trafford” (2002-2003 şi 2004-2008), e selecţionerul Iranului, în timp ce Mourinho pregăteşte pe Real Madrid.

DIARRA A SEMNAT CU FULHAM

Fostul jucător al lui Real Madrid, Mahamadou Diarra, a semnat un contract cu englezii de la Fulham. Înţelegerea este valabilă până la finalul sezonului în curs, dar are şi o opţiune de prelungire pentru încă un an, în cazul în care mijlocaşul se integrează în angrenajul echipei şi va fi pe placul tehnicianului Martin Jol. Diarra a venit din postură de fotbalist liber de contract, el evoluând ultima dată la AS Monaco, unde a jucat doar 9 partide. În vârstă de 30 ani, jucătorul din Mali a preferat să-şi rezilieze contractul cu Monaco după ce gruparea franceză a retrogradat.

MANCHESTER UNITED ÎL VREA PE JAMES RODRIGUEZ

Din 2009, de când portughezul a plecat la Real Madrid, Manchester United nu a mai avut un atacant lateral de valoarea lui Cristiano Ronaldo. Din acest motiv, gruparea engleză a pus ochii pe columbianul James Rodriguez, supranumit ”Cristiano Ronaldo sud-american”. Mijlocaşul ofensiv al lui FC Porto îl interesează pe managerul Alex Ferguson, iar scoţianul a trimis un observator pentru a-l urmări la lucru pe Rodriguez în meciul pe care FC Porto l-a jucat săptămâna trecută pe terenul lui Manchester City (scor 0-4, în UEFA Europa League).