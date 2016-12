LC LA HANDBAL MASCULIN

Duminică s-au încheiat meciurile din faza grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin, primele patru clasate obţinând calificarea în optimile de finală, iar printre acestea se numără şi echipa internaţionalului român Rareş Jurcă, Kadetten Schaffhausen (Elveţia). Conform regulamentului, la finalul celor zece etape derulate în faza grupelor, primele patru clasate din fiecare dintre cele patru grupe s-au calificat în optimile de finală ale competiţiei. Acestea sunt FC Barcelona, Croaţia Zagreb, IK Savehof şi Kadetten Schaffhausen (Grupa A), Atletico Madrid, MKB Veszprem, Vive Kielce şi Fuchse Berlin (Grupa B), HSV Hamburg, Cimos Koper, Metalurg Skopje şi Wisla Plock (Grupa C), THW Kiel, AH Copenhaga, Ademar Leon şi Montpellier HB (Grupa D). În Grupa C a evoluat şi campioana României, HCM Constanţa, care a obţinut o singură victorie şi a încheiat pe ultimul loc, al şaselea, cu doar două puncte.

VESTUL CÂŞTIGĂ ALL STAR GAME-UL NBA

Desfăşurată la Orlando, a 61-a ediţie a All Star Game din NBA a adus o victorie la limită pentru Vest, victorie favorizată de... vedeta Estului - LeBron James pierzând o minge sub coşul advers chiar în ultimele secunde de joc. Scor final: Est – Vest 149-152. Titlul de MVP l-a cucerit jucătorul lui Oklahoma City Thunder - Kevin Durant, autor a 36 de puncte, şapte recuperări, trei pase decisive şi trei intercepţii. Anul viitor All Star Game este programat la Houston.

AMICALE ÎN EUROPA

Miercuri este o zi rezervată partidelor amicale între echipele naţionale, aproape toate echipele europene urmând să joace în această zi. Dar şi astăzi sunt programate două partide amicale, una dintre ele având un competitor de marcă - Brazilia, care va întâlni Bosnia, în Elveţia, la St. Gallen. Programul de azi - ora 16.00: Armenia - Serbia; ora 21.00: Bosnia-Herţegovina - Brazilia.

FC LIVERPOOL A CÂŞTIGAT CUPA LIGII ANGLIEI

Echipa FC Liverpool a câştigat Cupa Ligii Angliei, după ce a învins, duminică, în finală, pe stadionul Wembley, cu scorul de 3-2, la loviturile de departajare, formaţia Cardiff City, din liga a doua. La finalul celor 120 de minute de joc, scorul a fost egal, 2-2. Pentru Liverpool au înscris Skrtel (min. 60) şi Kuyt (min. 108), în timp ce pentru Cardiff au înscris Mason (min. 19) şi Turner (min. 118).

GIGGS MARCHEAZĂ ÎN MECIUL 900 PENTRU MANCHESTER UNITED

Galezul Ryan Giggs a sărbătorit cel de-al 900-lea său meci în tricoul lui Manchester United înscriind golul care a adus victoria echipei sale pe terenul formaţiei Norwich City (2-1), duminică seară, în cadrul etapei a 26-a din campionatul Angliei. Un alt veteran, Paul Scholes, a deschis scorul în min. 7, dar gazdele au egalat cu şapte minute înaintea finalului timpului regulamentar de joc, prin Holt (min. 84). Jocul se îndrepta către o remiză, însă Giggs a reuşit să aducă toate cele trei puncte echipei sale, cu golul din prelungiri (min. 90+2).

CHELSEA VISEAZĂ LA DI MARIA

Aflată în mijlocul unui sezon catastrofal, comparativ cu investiţiile făcute, Chelsea e gata să bage din nou mâna adânc în buzunar pentru aducerea unor fotbalişti care s-o scoată din această situaţie, iar una dintre ţinte este mijlocaşul lui Real Madrid, Angel Di Maria. Abramovici ar fi dispus să ofere 25 milioane euro pentru argentinian, numai că madrilenii nu vor să se despartă de Di Maria atât timp cât Mourinho antrenează acolo.

ARŞAVIN REVINE LA ZENIT

Intrat în dizgraţia fanilor şi trecut pe banca de rezerve de managerul Arsene Wenger, Arşavin a fost împrumutat de Arsenal Londra, până la finalul sezonului, la fosta sa echipă, Zenit Sankt Petersburg. Mijlocaşul de 30 ani a evoluat pentru “tunari” doar 721 de minute în actualul sezon, reuşind să marcheze o singură dată. Arşavin a fost cumpărat de Arsenal în februarie 2009, în schimbul sumei de 16,5 milioane euro. Conducerea londonezilor a fost de acord cu această mutare pentru ca Arşavin să evolueze cât mai mult înainte de EURO 2012.

CHELSEA VREA SĂ-L ÎMPRUMUTE PE LUKAKU

Chelsea Londra avea mari aşteptări când l-a transferat pe golgeterul lui Anderlecht Bruxelles, Romeo Lukaku, însă atacantul de 18 ani nu s-a acomodat în Premier League. Belgianul a prins doar 83 de minute în cele şase apariţii în actualul sezon pentru Chelsea şi nu a marcat niciun gol, neavând mari şanse de a evolua înaintea unor superstaruri ca Torres sau Drogba. Gruparea de pe Stamford Bridge s-a hotărât să-l împrumute, Lazio Roma şi Borussia Monchengladbach au intrat deja pe fir, însă Chelsea ar dori să-l cedeze unei echipe din Anglia, pentru ca Lukaku să se acomodeze cu stilul de joc din Premier League.

INTER VREA UN FUNDAŞ DE 18 ANI

Fundaşul de 18 ani al lui Auxerre, Willy Boly, a intrat în atenţia italienilor de la Internazionale Milano şi, conform presei din Franţa, se pare că reprezentanţii celor două cluburi urmează să se aşeze la masa tratativelor. Boly e titular incontestabil la Auxerre, bifând în acest sezon 20 de apariţii, toate din postura de titular, şi reuşind un gol. De serviciile fundaşului, care evoluează şi la naţionala Under 21 a Franţei, se mai interesează Milan şi Juventus.