GHINIOANE ÎN SERIE PENTRU NAŢIONALA DE FOTBAL PE PLAJĂ

Echipa naţională de fotbal pe plajă a României nu a reuşit să ajungă la Moscova în timp util pentru a juca meciul de vineri cu Elveţia, din sferturile de finală ale Cupei Europei! Organizatorii au decis ca România să piardă meciul cu 0-3, astfel că va evolua în turneul locurilor 5-8. Aşa cum anunţam şi în numărul nostru de vineri, tricolorii nu au putut pleca joi dimineaţă spre Moscova din cauza unei greve a controlorilor de trafic de pe aeroportul din Frankfurt, unde urmau să facă escală. „Joi seară, la ora 20.00, aveam avion spre Munchen, dar după ce am stat trei ore în aeroport zborul a fost anulat din cauza condiţiilor meteo. Am plecat spre Munchen abia vineri dimineaţă, la ora 5.00, şi am ajuns la Moscova după-amiază. Organizatorii nu au vrut să reprogrameze jocul nostru ultimul, aşa că ni s-a dat meci pierdut. Numai ghinioane am avut cu turneul ăsta”, a declarat selecţionerul Stelică Dămăşaru. În aceste condiţii, România va întâlni sâmbătă, de la ora 11.00, naţionala Poloniei, în prima semifinală a turneului locurilor 5-8. Rezultatele meciurilor de vineri: Elveţia - România 3-0 (neprezentare); Italia - Spania 11-4; Portugalia - Polonia 5-3; Rusia - Franţa 5-1. Turneul de la Moscova se va încheia duminică.

DEBUTUL RETURULUI ÎN PRIMELE TREI LIGI, AMÂNAT CU O SĂPTĂMÂNĂ

Reunit vineri, în şedinţa la Casa Fotbalului, Comitetul Executiv al FRF a decis amânarea cu o săptămână a reluării campionatelor naţionale la diferite niveluri competiţionale din cauza condiţiilor meteorologice, a stării drumurilor şi a terenurilor de joc. Astfel, campionatul Ligii I se va relua pe 3 martie, Liga a 2-a pe 10 martie, iar Liga a 3-a pe 9 martie. Toate întrecerile se vor încheia la datele stabilite iniţial, iar campionatele vor reîncepe cu prima etapă a returului, ulterior urmând a fi găsite date libere pentru recuperarea acestei săptămâni de întârziere. Totodată, s-a ratificat hotărârea Adunării Generale a Ligii Profesioniste de Fotbal, privind reducerea la jumătate a baremurilor de arbitraj la nivelul campionatului Ligii I, decizie valabilă până la sfârşitul actualului sezonul competiţional.

PATRU CONSTĂNŢENI LA NAŢIONALA UNDER 20

Selecţionerul Emil Săndoi a convocat 18 jucători pentru meciul amical pe care reprezentativa under 20 a României îl va disputa în compania reprezentativei under 21 a Egiptului, la 21 februarie, în Dubai. Printre aceştia se află şi patru jucători constănţeni: Romario Benzar, Alin Cârstocea şi Alexandru Buzbuchi - toţi Viitorul Constanţa şi Alin Toşca - Săgeata Năvodari. Partida România - Egipt va avea loc în Dubai (Emiratele Arabe Unite), începând cu ora 20.00.

LUIS SUAREZ, DORIT DE PSG

Atacantul formaţiei FC Liverpool, Luis Suarez, este dorit din vară la Paris Saint-Germain, care nu a reuşit să-i transfere pe argentinianul Carlos Tevez sau pe brazilianul Pato. Aflat sub contract cu Liverpool până în iunie 2015, jucătorul de 25 de ani nu ar refuza ideea de a merge la PSG, singura condiţie fiind ca echipa să ajungă în Liga Campionilor, susţine L\'Equipe. Suarez este în prezent în centrul unei polemici pentru insulte la adresa jucătorului Patrice Evra de la Manchester United. Sâmbătă, înainte de începerea jocului cu Manchester United, uruguayanul a refuzat să dea mâna cu Evra, după ce în decembrie a fost suspendat opt meciuri pentru insulte rasiste la adresa acestuia. A doua zi, Suarez şi-a cerut scuze.

HIDDINK, ANTRENOR LA ANJI MAHACIKALA

Anji Mahacikala şi-a demis precedentul antrenor fără să-l lase să stea pe bancă la vreun meci oficial, la doar două luni după ce semnaseră un contract pe cinci sezoane. Acest lucru a coincis cu demisia lui Fabio Capello de la naţionala Angliei, care se credea că e dorit de ruşi. Până la urmă, nu Capello e soluţia găsită de şefii grupării din Daghestan, ci un alt antrenor cu nume mare în Europa, Guus Hiddink. Olandezul e liber de contract din noiembrie, când a fost concediat de la naţionala Turciei, după barajul pentru accederea la Euro 2014 pierdut umilitor în faţa Croaţiei. Se pare că Hiddink s-a înţeles cu ruşii pentru un salariu de 10 milioane de euro pe sezon, iar zilele următoare va începe efectiv treaba la echipa lui Roberto Carlos şi Samuel Eto\'o.

BEBETO, ÎN COMITETUL DE ORGANIZARE A CM 2014

Fostul internaţional brazilian Jose Roberto Gama de Oliveira ”Bebeto” s-a alăturat Comitetului de Organizare a Campionatului Mondial de fotbal din 2014, a anunţat Ronaldo, de asemenea component al comitetului. Bebeto, care a împlinit joi 48 de ani, va colabora cu Ronaldo şi cu Ricardo Teixeira, preşedintele Confederaţiei Braziliene de Fotbal (CBF). Bebeto a câştigat cu naţionala Braziliei CM din 1994, iar la ediţia din 1998 a pierdut finala cu Franţa, scor 0-3. Brazilianul s-a retras din activitatea sportivă în 2002, iar în prezent este deputat în Rio de Janeiro.

REDKNAPP VREA SĂ CONDUCĂ ANGLIA LA EURO 2012

Antrenorul echipei Tottenham Hotspur, Harry Redknapp, a declarat că ar fi dispus să fie selecţionerul interimar al Angliei la Campionatul European din această vară, însă a exclus posibilitatea de a prelua acest post pe termen lung. „Pe termen lung nu este posibil să antrenezi o echipă de club şi prima reprezentativă. Este destul de greu să antrenez în Premier League, fără să mă mai gândesc la echipa Angliei. Cred că persoana care va fi numită va putea face doar ceea ce presupune funcţia de selecţioner. Un antrenor trebuie să fie ori al unei echipe de club, ori al Angliei. Ar fi imposibil să îşi asume ambele funcţii”, a spus Redknapp, considerat de presă marele favorit pentru postul de selecţioner al Angliei. Fabio Capello a demisionat săptămâna trecută de la conducerea tehnică a naţionalei Angliei, iar în prezent interimar este fostul secund al italianului, Stuart Pearce.