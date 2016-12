LC LA HANDBAL MASCULIN

Sâmbătă şi duminică s-au disptuat ultimele două partide din etapa a 8-a a Grupei C din Liga Campionilor la handbal masculin, încheiate cu următoarele rezultate: RK Cimos Koper - HC Metalurg Skopje 22-22 şi Sankt Petersburg HC - HSV Hamburg 25-36. Partida HCM Constanţa - Wisla Plock, scor 19-34, a avut loc joi. Clasament: 1. Hamburg 16p, 2. Metalurg 10p (golaveraj: 207-186), 3. Cimos 10p (212-197), 4. Wisla 7p, 5. Petersburg 3p, 6. HCM Constanţa 2p.

A DOUA VICTORIE PENTRU OLTCHIM ÎN MAIN ROUND

Oltchim Rm. Vîlcea a mai făcut un pas important în cursa pentru calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, învingând, duminică, pe teren propriu, formaţia franceză Metz Handball, scor 30-21 (18-12). În cealaltă partidă din Grupa Principală 2, Buducnost Podgorica a dispus, cu 29-21 (13-14), de Krim Mercator Ljubljana.

HC ZALĂU, ÎNVINGĂTOARE ÎN DUELUL ROMÂNESC DIN CUPA EHF

HC Zalău s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei EHF la handbal feminin după o dublă victorie, 27-24 şi 28-20 cu CSM Bucureşti. Ambele partide au avut loc la Zalău. În Cupa Cupelor la handbal feminin, U. Jolidon Cluj a părăsit competiţia după ce a pierdut şi manşa retur a 16-imilor de finală. După ce pierduseră pe teren propriu cu 24-29 cu Dinamo Volgograd, clujencele au cedat şi disputa din deplasare, scor 31-35.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN

Vicecampioana României la handbal masculin, HC Odorhei, a pierdut, sâmbătă, în deplasare, manşa tur a 16-imilor Cupei EHF, fiind învinsă de formaţia germană Frisch Auf Goppingen, scor 31-20. Partida retur se va desfăşura pe 18 februarie, de la ora 17.30, la Odorheiu Secuiesc. În Cupa Cupelor, Pandurii Tg. Jiu şi-a compromis serios şansele de calificare în sferturile de finală ale Cupei Cupelor, după ce sâmbătă, a fost învinsă, pe teren propriu, de Benfica Lisabona, scor 33-27, în manşa tur a 16-imilor de finală ale competiţiei. Returul se va desfăşura la Lisabona, pe 18 februarie. Singura victorie românească a venit din Cupa Challenge, unde Bucovina Suceava a câştigat partida tur, de pe teren propriu, 27-16 cu croaţii de la RK Bjelovar. Meciul retur, hotărâtor petnru calificarea în sferturile de finală, va avea loc pe 18 februarie. Cealaltă echipă românească în Cupa Challenge la handbal masculin, CS Caraş Severin, va juca pe 18 şi 19 februarie, ambele meciuri în deplasare, cu echipa italiană SSV Bozen.

SUCCESE PENTRU TENISMENELE DIN ROMÂNIA

Tenismena Alexandra Dulgheru s-a calificat în finala turneului ITF de la Cali (Columbia), dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. Dulgheru, a doua favorită, a trecut în semifinale de sportiva spaniolă Lourdes Dominguez-Lino, cap de serie nr.l 4, cu 3-6, 6-2, 7-5. În finală, Dulgheru o va întâlni pe Mandy Minella din Luxemburg. La dublu, la Cali, perechea Alexandra Cadanţu / Raluca-Ioana Olaru a fost învinsă în finală de cuplul Karin Knapp (Italia) / Mandy Minella (Luxemburg), cu 6-4, 6-3. În Turcia, Cristina Dinu, cap de serie nr. 2, a învins-o pe Diana Enache, cap de serie nr. 4, în finala turneului ITF de la Belek, dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Dinu a trecut de Enache în două seturi, 6-1, 6-1. În proba de dublu de la Belek, perechea Diana Enache / Danielle Harmsen (Olanda), cap de serie nr. 1, a câştigat finala turneului, cu 7-6, 6-1, în faţa cuplului turc Seda Arantekin / Hulya Esen.

CÎRSTEA, ÎNVINSĂ ÎN SEMIFINALE LA PATTAYA

Tenismena Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 7 şi locul 54 WTA, a ratat, sâmbătă, calificarea în finala turneului de la Pattaya (Thailanda), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Românca a fost învinsă în semifinale de rusoaica Maria Kirilenko, a patra favorită, cu 2-6, 7-5, 4-6, după două ore şi 28 de minute de joc. Pentru accederea în semifinale la Pattaya, Cîrstea va primi 130 de puncte WTA şi un cec în valoare de 10.400 de dolari. Turneul a fost câştigat de jucătoarea slovacă Daniela Hantuchova, cap de serie nr. 3, care a trecut în finală de sportiva rusă Maria Kirilenko, a patra favorită, în trei seturi, cu 6-7, 6-3, 6-3.

LOMU ARE NEVOIE DE UN NOU TRANSPLANT DE RINICHI

Fostul jucător de rugby Jonah Lomu a declarat că are nevoie de un nou transplant de rinichi şi a povestit că a slăbit 30 de kilograme din luna septembrie a anului trecut. Lomu, în vârstă de 36 de ani, a fost spitalizat pentru câteva zile în septembrie 2011, la Auckland, iar acum a dezvăluit că face dializă 21 de ore în fiecare săptămână. El a mai fost supus unui transplant de rinichi, în iulie 2004, la nouă ani după ce a fost diagnosticat cu sindrom nefrotic.

FAVORITELE MERG MAI DEPARTE ÎN CUPA DAVIS

Echipele Cehiei, Spaniei, Statelor Unite ale Americii şi Argentinei s-au calificat în sferturile de finală ale Grupei Mondiale din Cupa Davis încă după rezultatele înregistrate vineri şi sâmbătă, în întâlnirile din primul tur. Favoritele conduceau deja cu 3-0 după primele două întâlniri de simplu şi după meciul de dublu! Cehia a eliminat Italia, la Ostrava (4-1), Spania s-a impus la Oviedo contra Kazahstanului (5-0), SUA a învins la Freiburg echipa Elveţiei cu 5-0 (John Isner - Roger Federer 4-6, 6-3, 7-6, 6-2!), iar la Bamberg Argentina a obţinut calificarea în dauna Germaniei (4-1). În alte dueluri, Croaţia a trecut de Japonia, în deplasare, cu 3-2, Austria de Rusia, cu 3-2, iar Serbia de Suedia, cu 3-1. Celălalt sfert de finală este Canada - Franţa (1-2 înaintea meciurilor de ieri).

NADAL, SUPUS UNUI CONTROL ANTIDOPING INOPINAT

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a anunţat sâmbătă, pe Twitter, că a fost supus unui control antidoping inopinat, precizând că acest lucru era de aşteptat după insinuările din emisiunea Les Guignols de l’Info, de la postul francez Canal Plus. „8.30 dimineaţa. Tocmai am fost supus unui control antidoping inopinat... era de aşteptat după tot... dar mă bucur că a fost aşa!”, a precizat Nadal, care a fost supus controlului efectuat de medicii din partea Federaţiei Internaţionale de Tenis înainte de a începe antrenamentul. Federaţia Spaniolă de Tenis (RFET) a anunţat că va depune plângere contra postului francez Canal Plus, pentru faptul că în emisiunea Les Guignols de l’Info jucătorul de tenis Rafael Nadal şi sportivii spanioli în general erau acuzaţi de dopaj. Sceneta respectivă se încheia cu afirmaţia „Sportivii spanioli nu câştigă din întâmplare”, apărând logo-urile fiecărei federaţii sportive.

MIKE DAVIES, ÎN TENNIS HALL OF FAME

Fostul jucător britanic Mike Davies, care după retragere s-a impus ca lider al Asociaţiei Tenismanilor Profesionişti (ATP), a fost ales pentru International Tennis Hall of Fame. Davies a petrecut peste 40 de ani promovând tenisul. El a fost director executiv al World Championship Tennis (WTC) şi al ATP, având şi funcţia de manager general al Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF). În vârstă acum de 76 de ani, Davies este cel care a atras primul canal major de televiziune pentru turneele de tenis, a introdus folosirea echipamentului colorat divers în competiţii, precum şi scaunele pentru jucători la schimbarea terenurilor între ghemuri. Fost nr. 1 în Marea Britanie, în anii ‘50, Davies a fost finalist la dublu la Wimbledon, înainte de introducerea profesionismului. A jucat la simplu în primul turneu de la Wimbledon în era Open, în 1968, după care s-a retras.