CALLATIS ŞI-A AMÂNAT AMICALUL DIN BULGARIA

Callatis Mangalia ar fi trebuit să dispute, ieri, a treia partidă de la turneul

“Albena Cup“, însă din cauza condiţiilor meteo nefavorabile nu a putut face depalsarea. Dacă vremea o va permite, Callatis va evolua vineri, de la ora 13.00. În primele două partide, Callatis a fost învinsă, cu 3-2, de Spartak Varna şi a remizat cu Svetkavitsa Targovishte, scor 1-1.

ETAPA A 20-A DIN CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends” la fotbal pe teren redus, competiţie ajunsă la ediţia a III-a, continuă la sfârşitul acestei săptămâni cu partidele etapei a 20-a. Iată programul meciurilor - vineri: Manchester - Sian Image (17.00), Boca Juniors - Trîntorii (18.00); sâmbătă: Înfrăţirea - Chelsea (13.00), Vertiroll Sporting - Auto Garage (14.00), Store - Tiki-Taka (15.00), Speranţa - Soveja (16.00), Real Poarta 6 - FC Telecom (17.00), Rezervele - Triumf (18.00), Caracter - Gepa (20.00); duminică: Juventus - Black Sea (14.00), Doraly Mall - Crazy Team (15.00), Cetăţenii - CFR (16.00), Palas - Club Auto Tomis (17.00), Arsenal Inel 2 - Racing (18.00). În această seară, va avea loc restanţa Club Auto Tomis - Black Sea.

CUPA AFRICII PE NAŢIUNI 2012

Prima finalistă a Cupei Africii pe Naţiuni 2012, competiţie organizată în comun de Gabon şi Guinea Ecuatorială, este reprezentativa Zambiei, care a dispus, aseară, cu 1-0, de Ghana. Unicul gol al primei semifinale a fost marcat de Mayuka, în min. 78. Ghana a ratat un penalty, în min. 8, prin Asamoah Gyan. În a doua semifinală, Cote d’Ivoire a învins, cu 1-0 (Gervinho 45), pe Mali. Finala mică, Ghana - Mali, este programată sâmbătă, iar finala mare, Zambia - Cote d’Ivoire, duminică.

SPERANŢE PENTRU NEŞU

Imobilizat într-un scaun cu rotile după un accident suferit în urmă cu opt luni la un antrenament al lui FC Utrecht, Mihai Neşu începe să spere, după a mişcat şi mâna stângă. „Pot să mişc mâna stângă un centimetru! Poate că luna viitoare voi putea să o mişc doi centimetri! Poate că în trei ani, poate că în câţiva ani voi fi mai bine. Este foarte ciudat. Şi respiraţia o simt parţial...”, a povestit Neşu, care la finalul anului 2011 îşi mişca puţin mâna dreaptă, fiind în rest paralizat de la gât în jos.

BECALI INFIRMĂ DISCUŢIILE CU BAYERN DESPRE CHIVU

Impresarul Victor Becali spune că nu a discutat nimic despre transferul fundaşului echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, la formaţia Bayern Munchen. „Cred că sunt o duzină de echipe care ar vrea să-l transfere pe Chivu. Trebuie să precizez că nu ştiu de unde a apărut zvonul care anunţa un acord al jucătorului cu AC Milan. Nu este nimic adevărat. Nu există nicio ofertă de la Milan, dar dacă exista puteam discuta. Acum e prematur să spunem ceva, vom vedea ce se va întâmpla în lunile următoare”, a spus Becali. El a negat şi informaţiile conform cărora preşedintele clubului din Milano, Massimo Moratti, i-ar fi spus lui Chivu că îi prelungeşte contractul dacă nu va mai fi reprezentat de firma de impresariat a fraţilor Becali.

MOURINHO, CEL MAI EFICIENT ANTRENOR DIN ISTORIA REALULUI

Jurnaliştii iberici au alcătuit o statistică ce le va da de gândit celor care contestă modul în care Jose Mourinho pregăteşte echipa Real Madrid. Ziariştii de la as.com au numărat victoriile obţinute de Real Madrid în deplasare, în epoca Mourinho, şi au ajuns la o concluzie incredibilă: din acest punct de vedere, The Special One este cel mai bun antrenor din istoria ”albilor”! Portughezul se află de numai un an şi jumătate pe banca galacticilor şi a jucat doar 29 de partide în deplasare, în campionat, iar rata sa de succes este uluitoare: 21 de victorii, adică un procentaj de 72,4%. Următorul clasat din acest punct de vedere este Fabio Capello, însă italianul se află la o distanţă considerabilă de Mourinho; doar 52,5% este procentajul de victorii al lui Capello. Următorii sunt Leo Beenhakker (44,2%), Jose Villalonga (43,5%) şi Miguel Munoz (42,7%), Vicente Del Bosque (41,5%), Di Stefano (40,4%), Francisco Bru (38,6%), Luis Molowny (38,3%) şi Vujadin Boskov (32,6%).

ATHLETIC BILBAO, ÎN FINALA CUPEI SPANIEI

Athletic Bilbao s-a calificat în finala Cupei Spaniei, după ce a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu 6-2 (Muniain 11, Laskurain 14, Aurtenexte 22, Llorente 71, 75, Cesar Caneda 88-autogol / Blanco 57, 86), formaţia Mirandes, din Liga a III-a, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei. În tur, Bilbao câştigase în deplasare, cu 2-1. Manşa retur a celei de-a doua semifinale, FC Barcelona - FC Valencia (în tur: 1-1), s-a disputat aseară, după închiderea ediţiei.

BORUSSIA DORTMUND, ÎN SEMIFINALELE CUPEI GERMANIEI

Borussia Dortmund s-a calificat în semifinalele Cupei Germaniei, după ce a învins, marţi seară, în deplasare, cu 4-0 (Lewandowski 11, Kagawa 18, Barrios 80, Perisic 87), formaţia Holstein Kiel, din Liga a IV-a, în sferturile de finală ale competiţiei. Celelalte trei partide programate în sferturi s-au disputat aseară.

250.000 DE DOLARI PENTRU FAMILIILE VICTIMELOR DIN EGIPT

FIFA a anunţat că va aloca suma de 250.000 de dolari (aproximativ 189.000 de euro) familiilor victimelor violenţelor de săptămâna trecută de la Port Said, după meciul de fotbal dintre Al-Masri şi Al-Ahli. „Această sumă va fi alocată fondului de binefacere deschis duminica trecută de clubul Al-Ahli. Am spus că este o zi neagră pentru fotbal. Încă sunt extrem de şocat de ceea ce s-a întâmplat. Multe din victime erau tineri, care aduceau un sprijin important familiilor lor, familii care trebuie acum ajutate”, a declarat preşedintele FIFA, Joseph Blatter, într-un comunicat. 79 de persoane, între care şi un poliţist, au murit în Egipt, iar alte sute au fost rănite în cursul violenţelor izbucnite după un meci de fotbal, săptămâna trecută, la Port Said, ceea ce a determinat autorităţile să trimită armata pentru a interveni în acest oraş.