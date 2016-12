DOLIU ÎN FAMILIA HCM-ULUI

Colectivul administrativ, tehnic şi întreg lotul de jucători sunt alături de directorul executiv al clubului HCM Constanţa, Nurhan Ali, în grelele momente pricinuite de decesul mamei sale. „Suntem alături de directorul executiv în aceste momente dificile pe care le traversează. Lotul de jucători şi colectivul tehnic transmit pe această cale sincere condoleanţe familie îndurerate“, a declarat antrenorul secund Eden Hairi. Înmormântarea va avea loc astăzi, la ora 13.00, urmând să participe întreg lotul de jucători al campioanei României la handbal masculin.

NICULESCU SE MENŢINE PE LOCUL 32 ÎN IERARHIA WTA

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu se menţine pe locul 32, cu 1.725 de puncte, în ierarhia WTA dată publicităţii ieri. Toate jucătoarele române aflate în Top 100 se menţin pe locurile de săptămâna trecută: Irina-Camelia Begu - locul 45, cu 1.282p, Sorana Cîrstea - locul 54, cu 1.091p, constănţeanca Simona Halep - locul 60, cu 997p şi Alexandra Dulgheru - pe locul 61, cu 994p. Top 200 de jucătoare ale lumii mai cuprinde patru românce: Alexandra Cadanţu - menţinere pe locul 112, cu 591p, Edina Gallovits-Hall - pe locul 126, cu 531p, Mihaela Buzărnescu - coborâre pe poziţia 153, cu 440p şi Mădălina Gojnea - urcare pe locul 185, cu 346p. La dublu, Niculescu este jucătoarea din România cel mai bine clasată, pe locul 41, fiind urmată de Begu - locul 47, Dulgheru - locul 64 şi Cîrstea - locul 75. Primele trei poziţii în ierarhia WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Victoria Azarenka (Belarus) 8.585p, 2. Petra Kvitova (Cehia) 7.690p, 3. Maria Şarapova (Rusia) 7.560p.

HĂNESCU A URCAT DOUĂ LOCURI ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul român Victor Hănescu a urcat două locuri şi se află pe poziţia 93, cu 600 de puncte, în clasamentul ATP dat publicităţii ieri. În primii 200 de jucători se mai află Adrian Ungur, care a urcat şase locuri, până pe 101, cu 541p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău a acumulat 5.030p şi se menţine pe locul 8. În ierarhia se dublu se află şi Victor Hănescu, care a coborât pe locul 93, cu 825p. Primele trei locuri ale clasamentului ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Novak Djokovic (Serbia) 13.630p, 2. Rafael Nadal (Spania) 10.435p, 3. Roger Federer (Elveţia) 8.010p.

GALA DE BOX INVINCIBILII 6

Boxerul Viorel Simion este convins că îşi va păstra centura în meciul pe care îl va disputa joi, în cadrul Galei Invincibilii 6, la categoria pană, versiunea WBC, pentru titlul internaţional, în compania mexicanului Edgar Riovalle. „Sunt pregătit foarte bine şi nu am cum să pierd această centură. Am văzut o repriză cu el boxând, e un sportiv cu o experienţă mai mare decât a mea, dar eu sunt mai bine cotat, am şi meciurile de la amatori şi nu am cum să pierd acest meci. Mexicanii duc foarte bine loviturile în barbă, la ficat se îndoaie mai repede, mă voi axa pe asta”, a declarat Simion. Gala Invincibilii 6, care va avea loc în Sala Rapid, va mai cuprinde alte patru meciuri de box profesionist şi patru de box amator. Printre boxerii români care vor urca treptele ringului se numără Bogdan Dinu (categoria grea), Ronald Gavril (supermijlocie), Răzvan Cojanu (grea), toţi la profesionism, Răzvan Andreiana şi Steluţa Duţă, la amatori. Va boxa şi constănţeanul Ionuţ Gheorghe, care îl va întâlni pe Georgian Popescu la categoria 69 kg. Gala va începe la ora 19.00, iar intrarea spectatorilor fiind gratuită.

NEW YORK GIANTS A CÂŞTIGAT SUPERBOWL XLVI

New York Giants a câştigat, duminică, SuperBowl XVLI (finala campionatului de fotbal american - NFL), învingând pe New England Patriots cu 21-17, reuşind astfel să obţină al patrulea trofeu din istorie, după cele din 1987, 1991 şi 2008. Partida a fost foarte disputată, cu o evoluţie palpitantă a scorului: 9-0 pentru Giants, 17-9 pentru Patriots şi 21-17 pentru Giants, touchdown-ul victoriei venind cu 57 de secunde înainte de final! Quarterback-ul învingătorilor - Eli Manning, a devenit MVP-ul finalei, distincţie obţinută pentru a doua oară în carieră, după ce a fost MVP şi în 2008. Manning se adaugă unei liste restrânse de mari jucători de fotbal american cu câte două titluri de MVP în SuperBowl - Joe Montana (singurul cu trei distincţii!), Bart Starr, Terry Bradshaw şi Tom Brady (oponentul său de duminică).

CONTADOR, SUSPENDAT DOI ANI

Rutierul spaniol Alberto Contador a fost suspendat doi ani de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) după ce a fost depistat pozitiv la Turul Franţei în 2010. Contador pierde competiţia din 2010 în favoarea luxemburghezului Andy Schleck. Suspendat până la 6 august 2012, el nu va putea participa la ediţia din acest an a Marii Bucle. Victoriile lui Contador din 2011, în special Turul Italiei, sunt de asemenea pierdute de rutierul acum în vârstă de 29 de ani. „TAS se va pronunţa ulterior, într-o decizie separată, pe tema cererii depuse de Uniunea Internaţională de Ciclism (UCI), privind amendarea lui Alberto Contador cu 2,485 de milioane de euro”, a precizat TAS. Forul de la Geneva, care l-a suspendat cu efect retroactiv din 25 ianuarie 2011, a luat în considerare şi suspendarea provizorie a lui Contador, din august 2010 până în februarie 2011. Decizia a fost dată de instanţa formată din trei membri: israelianul Efraim Barack, elveţianul Quentin Byrne-Sutton şi germanul Ulrich Haas. Belgianul Eddy Merckx s-a declarat „foarte surprins şi dezgustat” de decizia TAS de a-l suspenda doi ani pe Contador.