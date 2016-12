BĂNĂNĂU, FĂRĂ ADVERSAR LA GRAND-PRIX-UL DE LA BUCUREŞTI

Etapa a doua a Grand-Prix-ului de atletism, desfăşurat în sala Complexului Sportiv “Lia Manoliu” din Bucureşti, s-a încheiat cu rezultate bune pentru sportivii constănţene. După ce au obţinut trei clasări pe podium în prima zi, atleţii din oraşul de la malul mării au bifat un succes şi sâmbătă. La 60 m garduri, Cornel Bănănău (CS Farul) s-a impus fără probleme, cu timpul de 8,09 secunde, în timp ce Eftimie Paraschiv (CS Farul), a sosit pe locul 7, cu 8,75 secunde. La 800 m, Alina Râpanu a încheiat pe locul 5, cu timpul de 2 minute 9 secunde şi 74 de sutimi, marea surpriză fiind înregistrată în proba de triplusalt. Calificată la Campionatul Mondial de la Istanbul, Cristina Bujin (CS Farul) a terminat doar pe locul 8, cu 12,07 m, după ce a înregistrat cinci sărituri depăşite.

TREI CALIFICĂRI PENTRU MICII TENISMENI ROMÂNI

Echipa României de tenis de câmp, avându-l în componenţă pe constănţeanul Edris Fetisleam (CS Ştiinţa, antrenor Dorin Ochiuleţ), a ratat calificarea la turneul final al Tennis Europe Winter Cups by HEAD sub 14 ani. Românii au pierdut în primul joc al Zonei C, găzduită de Karlskrona (Suedia), 1-2 cu Slovacia, Fetisleam jucând doar în meciul de dublu. Pe tabloul de consolare, echipa României a trecut de Danemarca, cu 2-1, dar a cedat în faţa Franţei. În schimb, tenismenii români au obţinut calificarea la turneele finale ale întrecerilor la 16 ani băieţi şi fete, dar şi la 14 ani fete.

ETAPA A 15-A ÎN DA1 LA VOLEI FEMININ

La sfârşitul săptămânii, în etapa a 15-a a Diviziei A1 la volei feminin au avut loc patru meciuri, încheiate cu urmnătoarele rezultate: Dinamo Bucureşti - Penicilina Iaşi 3:0 (25:20, 25:13, 25:10), U. Cluj - Unic Piatra Neamţ 0:3 (18:25, 19:25, 20:25), CSM Bucureşti - CSM Lugoj 3:0 (25:19, 25:17, 25:19) şi CSU Tg. Mureş - SCM U. Craiova 3:0 (25:13, 25:23, 25:22). Partidele CV 2004 Tomis Constanţa - Argeş Volei Piteşti şi CSM Sibiu - Ştiinţa Bacău au fost amânate. Clasament: 1. CV 2004 TOMIS CONSTANŢA 37p/15j (setaveraj: 41:13), 2. Ştiinţa Bacău 34p/13j (36:8), 3. Unic Piatra Neamţ 31p/14j (36:17), 4. CSU Tg. Mureş 31p/14j (32:16), 4. Dinamo Bucureşti 31p/15j (35:20), 6. CSM Bucureşti 28p/15j (31:23), 7. SCM U. Craiova 24p/15j (28:24), 8. CSM Lugoj 18p/16j (24:36), 9. U. Cluj 9p/15j (15:40), 10. Penicilina Iaşi 9p/14j (12:35), 11. Argeş Volei Piteşti 5p/14j (10:39), 12. CSM Sibiu 4p/14j (10:39).

ETAPA A 14-A ÎN LN DE HANDBAL FEMININ

Rezultatele etapei a 14-a a Ligii Naţionale de handbal feminin: HC Zalău - HCM Baia Mare 32-21, SCM Craiova - Dunărea Brăila 19-18, Oţelul Galaţi - HC Roman 30-22, CSM Bacău - Cetate Deva 31-28 şi Corona Braşov - CSM Ploieşti 34-25. Partida Oltchim Rm. Vîlcea - HCM Roman va avea loc pe 7 februarie (ora 17.00), iar meciul U. Jolidon Cluj - Oţelul Galaţi se va disputa pe 8 februarie (ora 18.00). Întâlnirea CSM Bucureşti - CSU Neptun Constanţa a fost amânată. Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 24p, 2. HC Zalău 21p, 3. Oţelul Galaţi 19p (golaveraj: 344-305), 4. U. Jolidon Cluj 19p (377-350), 5. Dunărea Brăila 17p (352-332), 6. Corona Braşov 16p, 7. HC Roman 11p (327-344), 8. CSM Bucureşti 11p (352-374), 9. HCM Baia Mare 11p (351-407), 10. CSM Ploieşti 9p (367-392), 11. CSU NEPTUN CONSTANŢA 9p (301-333), 12. Cetate Deva 8p, 13. CSM Bacău 7p, 14. SCM Craiova 4p.

OLTCHIM, VICTORIE ÎN LIGA CAMPIONILOR

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea, a început în forţă noul an şi în Liga Campionilor, câştigând, sâmbătă, în deplasare, scor 31-25 (16-13), meciul disputat împortiva echipei slovene Krim Mercator, în prima etapă a Grupei Principale B. În cealaltă partidă din grupă, Buducnost a câştigat, tot în deplasare, 29-27 cu Metz Handball. În runda următoare, pe 12 februarie, Oltchim va primi vizita formaţiei Metz Handball.

U. CLUJ A PIERDUT CU DINAMO VOLGOGRAD

Vicecampioana României nu a putut trece peste puternica formaţie Dinamo Volgograd în prima manşă a 16-imilor de finală ale Cupei Cupelor la handbal feminin. Rusoaicele s-au impus, sâmbătă, în sala “Horia Demian“ din Cluj-Napoca, cu 29-25 (15-11), luând o opţiune importanţă în privinţa calificării. Meciul retur va avea loc în Rusia, pe 11 februarie.

“STEJARII“ AU TRECUT DE PORTUGALIA

Sâmbătă, pe stadionul “Arcul de Triumf“, naţionala de rugby a României a întâlnit Portugalia, într-un meci contând pentru Cupa Europeană a Naţiunilor. Pe o temepratură de minus trei grade Celcius, “Stejarii“ au reuşit să se impună în cele din urmă cu 15-7, după ce la pauză lusitanii se aflau în avantaj, 7-5. Punctele tricolorilor au fost aduse de Lemnaru şi A. Ursache - câte 1 e, Vlaicu - 1 tr. şi 1 l.v.

SUCCES DE CONSOLARE PENTRU ROMÂNIA LA FED CUP

Echipa feminină de tenis de câmp a României a încheiat pe locul 5 în clasamentul Zonei Euro-africane I a Cupei Federaţiei, după ce s-a clasat pe locul secund în Grupa D, ratând astfel calificarea în play-off-ul pentru Grupa a II-a Mondială a competiţiei. În ultimul joc, româncele au trecut clar de Ungaria, cu 2-0, după victorii obţinute de constănţeanca Simona Halep, 6-3, 6-2 cu Reka-Luca Jani, şi Mihaela Buzărnescu, 6-2, 7-6 cu Katalin Marosi. Graţie succeselor din partidele cu Croaţia şi Luxemburg, româncele au evitat însă barajul pentru care va decide echipele retrogradate în Zona Euro-Africana II.

COPIL, ÎNVINS ÎN FINALĂ LA KAZAN

Tenismenul Marius Copil a fost la un pas să câştige pentru a doua oară consecutiv turneul Challenger de la Kazan (Rusia), dotat cu premii totale în valoare de 75.000 de dolari. Românul (224 ATP) a trecut sâmbătă în semifinale de Ivo Minar (Cehia, 176 ATP), cu 6-3, 6-4, dar a cedat ieri în ultimul act al competiţiei în disputa cu Jurgen Zopp (Estonia, 139 ATP), cu 6-7, 6-7. Pentru performanţa înregistrată, Copil va primi un cec în valoare de 6.630 dolari şi 60 puncte ATP.

ALINA DUMITRU, LOCUL 3 ÎN GRAND-PRIX-UL DE LA PARIS

Judoka Alina Dumitru, campioană olimpică în 2008 la categoria 48 kg, a ocupat locul 3 la turneul IJF Grand Glam de la Paris-Bercy (Ile de France), după ce a pierdut în semifinale, prin yuko, în disputa cu brazilianca Sarah Menezes. Alina Dumitru le învinsese anterior pe turkmena Margarita Filipova, olandeza Birgit Ente şi pe franţuzoaica Laeitia Payet, toate prin ippon. La categoria 52 kg, Andreea Chiţu s-a oprit în turul secund, Corina Căprioriu, cea mai bună judoka a ţării în 2011, a fost întrecută în primul tur la 57 kg, iar Costel Dănculea (73 kg) a pierdut în optimi.

CLAUDIA ŞTEF, LOCUL 2 LA 3.000 M MARŞ LA MOSCOVA

Sportiva Claudia Ştef s-a clasat pe locul secund în proba de 3.000 m marş, cu timpul de 12 minute, 27 de secunde şi 50 de sutimi, din cadrul reuniunii atletice în sală de la Moscova. Ştef a fost depăşită de rusoaica Anisia Kirdiapkina, cronometrată cu timpul de 11 minute, 44 de secunde şi 10 sutimi. Pe poziţia a treia s-a clasat o altă rusoaică, Tatiana Korotkova, cu timpul de 12 minute şi 28 de secunde.

TURNEUL CELOR 6 NAŢIUNI LA RUGBY

Rezultatele înregistrate în prima etapă a ediţiei din acest an a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby - sâmbătă: Franţa - Italia 30-12 (15-6) şi Scoţia - Anglia 6-13 (6-3); duminică: Irlanda - Ţara Galilor 21-23 (10-5).

SCHIOAREA LINDSEY VONN, 50 DE VICTORII ÎN CUPA MONDIALĂ

Americanca Lindsey Vonn a reuşit sâmbătă a 50-a sa victorie în Cupa Mondială de schi alpin, câştigând proba de coborâre de la Garmisch-Partenkirchen, unde le-a devansat pe elveţianca Nadja Kamer şi pe Tina Weirather (Liechtenstein). Vonn a fost cu 41 de sutimi mai rapidă decât Kamer şi cu 79 de sutimi decât Weirather. Vonn, 27 de ani, a câştigat a patra sa coborâre din acest sezon, consolidându-şi primul loc în clasamentul acestei specialităţi, precum şi în clasamentul general al Cupei Mondiale. La Garmisch-Partenkirchen, duminică a avut loc un slalom super-uriaş, care i-a revenit americancei Julia Mancuso, urmată de austriaca Anna Fenninger şi de Tina Weirather. Vonn a abandonat în această cursă.

ÎNCĂ O TRAGEDIE ÎN BOXUL PROFESIONIST

Un pugilist filipinez în vârstă de 21 de ani, Karlo Maquinto, a murit din cauza rănilor la cap suferite în timpul unui meci, a declarat medicul Chester Tan, chirurg la spitalul Far Eastern University din Manilla. Pugilistul s-a prăbuşit în cel de-al nouălea său meci la profesionişti, în care a înregistrat o remiză contra compatriotului său Mark Joseph Costa, după ce a fost trimis la podea de două ori. Maquinto a intrat în comă, el suferind un edem cerebral. De asemenea, i-a fost detectat un cheag de sânge în partea dreaptă a creierului.