ETAPA A 19-A ÎN CUPA “FRIENDS”

Ediţia a III-a a Cupei “Friends” la fotbal pe teren redus continuă la sfârşitul acestei săptămâni cu partidele etapei a 19-a. Programul meciurilor - sâmbătă, ora 14.30: Boca Juniors - Store, ora 15.30: Gepa - Vertiroll Sporting, ora 16.30: Black Sea - Crazy Team, ora 20.00: Arsenal Inel 2 - Soveja, ora 21.00: Palas - Caracter; duminică, ora 13.00: Cetăţenii - Auto Garage, ora 14.00: Speranţa - Triumf, ora 15.00: CFR - Chelsea, ora 16.00: Tiki-Taka - Manchester, ora 17.00: Înfrăţirea - Juventus, ora 18.00: Rezervele - FC Telecom. Întâlnirea Dorally Mall - Club Auto Tomis, din Grupa B, a fost amânată. Vineri seară s-au disputat două partide, ambele în Grupa A: Racing - Sian Image 10-7 şi Real Poarta 6 - Trîntorii 10-4. Marţi a mai avut loc o restanţă din Grupa A: Manchester - Rezervele 14-9.

CUPA AFRICII PE NAŢIUNI 2012

Cupa Africii pe Naţiuni, ediţia 2012 a ajuns în faza sferturilor de finală, partidele fiind programate în acest weekend. Calculele hârtiei indică drept favorite Zambia, Ghana, Gabon şi Cote d’Ivoire, dar în fotbal rareori se confirmă astfel de previziuni. Programul sferturilor de finală - sâmbătă: Zambia - Sudan (ora 18.00) şi Cote d’Ivoire - Guinea Ecuatorială (ora 21.00); duminică: Gabon - Mali (ora 18.00) şi Ghana - Tunisia (ora 21.00).

MOURINHO, PREGĂTIT SĂ REVINĂ LA CHELSEA

Tehnicianul portughez Jose Mourinho va părăsi formaţia Real Madrid şi este pregătit să revină la echipa Chelsea Londra, singura condiţie fiind să aibă controlul total al grupăriii, informează The Sun. „Jose vrea să revină la Chelsea. Singura problemă este că de această dată va insista pe lângă miliardarul rus Roman Abramovici pentru un control total al tuturor problemelor echipei, fără vreo interferenţă din exterior. El ştie că acum lucrurile nu stau prea bine acolo. Şi mai ştie şi că va fi greu să aibă acelaşi impact ca înainte. El a realizat ceva incredibil în primul mandat, când a câştigat titlul după 50 de ani. De aceea fanii îl iubesc şi el încă iubeşte clubul”, a declarat pentru The Sun o sursă din anturajul lui Mourinho, care crede că are “treburi neterminate” la Chelsea, unde a câştigat titlul, Cupa Angliei şi Cupa Ligii Angliei, dar nu a reuşit să aducă Liga Campionilor. Mourinho a părăsit pe Chelsea în 2007, de atunci gruparea londoneză fiind antrenată de Avram Grant, Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti şi Andre Villas-Boas.

NEYMAR A PREZENTAT NOUL ECHIPAMENT AL NAŢIONALEI BRAZILIEI

Atacantul vedetă al Braziliei, Neymar, şi coechipierul său de la Santos, Henrique Ganso, au prezentat vineri, la Rio de Janeiro, noul echipament al naţionalei braziliene, care va fi folosit de brazilieni la Jocurile Olimpice de la Londra, din acest an. Neymar, în vârstă de 19 ani, a defilat cu un echipament galben, în timp ce Ganso (22 de ani), a prezentat cel de-al doilea echipament, albastru. Principala schimbare faţă de tricourile vechi este dispariţia unei dungi verzi ce se afla pe piept, la tricoul galben, respectiv a dungii galbene de pe tricoul albastru. Cele două benzi se află acum la mâneci. De asemenea, noile tricouri au gulerul în V. Noile echipamente vor fi folosite prima dată într-un meci amical al Braziliei cu Bosnia, care va avea loc în Elveţia. „Consider echipamentul foarte reuşit, este mai tradiţional”, a declarat tehnicianul Mano Menezes.

TERRY NU MAI ESTE CĂPITANUL ECHIPEI ANGLIEI

Federaţia Engleză de Fotbal (FA) a confirmat, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că John Terry nu va mai fi căpitanul naţionalei Angliei până la clarificarea cazului de insulte rasiste pentru care fotbalistul va fi judecat în luna iulie, imediat după EURO 2012. Terry, în vârstă de 31 de ani, este acuzat că a proferat insulte rasiste la adresa jucătorului echipei Queens Park Rangers Anton Ferdinand, la un meci de campionat din luna octombrie. Terry va fi judecat pe 9 iulie, de un tribunal din Londra. Terry a mai pierdut banderola în 2010, cu puţin timp înainte de Cupa Mondială, după ce a fost acuzat că a avut o legătură amoroasă cu fosta parteneră a coechipierului din naţională, Wayne Bridge. Selecţionerul Fabio Capello i-a redat banderola în martie 2011.

ABIDAL ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC BARCELONA

Internaţionalul francez Eric Abidal şi-a prelungit, vineri, cu un sezon contractul cu FC Barcelona, noul său acord viind valabil până pe 30 iunie 2013, informează site-ul oficial al clubului catalan. Înţelegerea prevede şi posibilitatea prelungirii acordului până în 2015, iar clauza de reziliere a rămas de 45 de milioane de euro. „Am spus mereu că mi-ar plăcea să rămân aici şi să mă bucur de fotbal. FC Barcelona este a doua mea familie. Îi văd pe cei de la club mai mult decât îmi văd propria familie”, a declarat Abidal, care joacă la FC Barcelona din 2007.