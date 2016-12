CÎRSTEA A PRODUS SURPRIZA LA AUSTRALIAN OPEN

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (nr. 59 WTA) a produs marea surpriză a zilei la Melbourne, reuşind să o învingă ieri, cu 7-6, 6-3, în primul tur de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, pe Samantha Stosur (Australia), cap de serie nr. 6 şi poziţia a cincea în clasamentul mondial, câştigătoarea de la US Open. În turul secund, Cîrstea o va întâlni pe Urszula Radwanska (Polonia, nr. 99 WTA), care a trecut, cu 6-4, 1-6, 6-2, de Alison Riske (SUA, nr. 137) în ierarhia mondială. „Este o victorie mare, dar voi rămâne cu picioarele pe pământ. Am intrat pe teren fără presiune. Toată presiunea era pe umerii adversarei mele. Acum totul se va schimba, deoarece lumea va fi cu ochii pe mine şi toţi se aşteaptă să ajung cât mai departe. Mă voi bucura astăzi, dar deja mă gândesc la meciul următor”, a spus Cîrstea. În schimb, celelalte trei jucătoare din România care au evoluat ieri au fost învinse în runda inaugurală. Alexandra Dulgheru (nr. 61 WTA), a fost întrecută cu 7-6, 6-7, 6-3, după trei ore şi 15 minute de joc, de Vera Zvonareva (Rusia, nr. 7 WTA), a şaptea favorită a competiţiei, Alexandra Cadanţu (nr. 109 WTA) a fost învinsă, cu 6-0, 6-1, de Roberta Vinci (Italia, nr. 25 WTA), cap de serie numărul 23, iar Irina-Camelia Begu (nr. 41 ATP), a fost depăşită, cu 6-1, 7-5, de Carla Suarez Navarro (Spania, nr. 58 WTA).

CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Programul echipelor feminine româneşti în Cupele Europene la volei - astăzi, CEV Cup, optimi de finală, manşa retur, ora 17.00: Ştiinţa Bacău - SVS Post Schwechat (Austria), în tur: 0:3; Challenge Cup, 16-imi de finală, manşa retur, ora 17.00: CSU Tg. Mureş - Radnicki Belgrad (Serbia), în tur: 3:1; ora 18.00: Unic Piatra Neamţ - VFM Franches-Montagnes (Elveţia), în tur: 1:3; ora 18.30: Dinamo Bucureşti - Omichka Omsk (Rusia), în tur: 0:3. La masculin, în etapa a 6-a a Grupei B din Liga Campionilor, ultima din faza grupelor, Remat Zalău va înfrunta, la Baia Mare, de la ora 19.00 (în direct la Dolce Sport 2), pe Euphony Asse-Lennik (Belgia). Ieri, în manşa retur a 16-imilor de finală ale Cupei Challenge: Dinamo Krasnodar (Rusia) - Dinamo Bucureşti 3:2 (22:25, 25:19, 25:19, 21:25, 15:10), în tur: 3:0.

SPANIA A ÎNVINS CAMPIOANA OLIMPICĂ, MONDIALĂ ŞI EUROPEANĂ

Surprizele au continuat şi în a doua zi a Campionatului European de handbal masculin care se desfăşoară în Serbia, în perioada 15-29 ianuarie. În Grupa C, Spania a detonat marea bombă, învingând, cu 29-26, Franţa, campioana olimpică, mondială şi europeană en titre. Cu Ibanez Hombrados în zi de graţie, portarul iberic fiind printre cei mai buni jucători de pe teren, Spania a reuşit un debut perfect de CE, având şansa de a ajunge în Grupele Principale cu maximum de puncte. Meciul a fost arbitrat de o brigadă din România, formată din Constantin Din şi Sorin Dinu. În celelalte partide de luni s-au consemnat rezultatele - Grupa C: Ungaria - Rusia 31-31 (fostul jucător al HCM-ului Timuszin Schuch a înscris un gol); Grupa D: Norvegia - Slovenia 28-27 şi Croaţia - Islanda 31-29. Ieri, în primele meciuri ale zilei, am consemnat următoarele rezultate: Slovacia - Polonia 24-41 (Grupa A) şi Macedonia - Germania 23-24 (Grupa B). Aseară, după închiderea ediţiei, au avut loc alte două partide: Serbia - Danemarca (Grupa A) şi Cehia - Suedia (Grupa B).

O NOUĂ ÎNFRÂNGERE PENTRU POLOIŞTII ROMÂNI

Reprezentativa de polo a României a fost învinsă, ieri, de reprezentativa Spaniei, scor 12-10 (4-4, 3-3, 3-2, 2-1), în a doua partidă disputată în Grupa B la Campionatul European din Olanda. Pentru România au marcat Radu, Negrean şi Alex Matei - câte 2 goluri, Diaconu, Iosep, Georgescu şi Ghiban - câte un gol. În primul meci de la CE, poloiştii tricolori au pierdut, scor 7-10, în faţa campioanei europene Croaţia. În următoarea partidă din grupă, România va înfrunta joi, de la ora 21.30, Muntenegru. Obiectivul poloiştilor români este clasarea în primele nouă locuri, care le-ar permite calificarea la turneul preolimpic de la Edmonton, din luna aprilie, de la care primele patru clasate vor obţine biletele pentru Jocurile Olimpice de la Londra. La ultima ediţie a CE, câştigată de Croaţia, România s-a clasat pe locul 7.

BUTE NU MAI LUPTĂ CU FROCH

Boxerul Lucian Bute, campionul IBF la categoria supermijlocie, nu va mai lupta cu britanicul Carl Froch, cum se anunţase anterior, şi ar putea să-şi încrucişeze mănuşile cu Andre Ward sau cu Bernard Hopkins, scrie site-ul Boxing News. Conform TVA Sports, canalul Showtime nu este interesat de un meci între Bute (29 victorii din tot atâtea meciuri la profesionişti, 14 prin KO) şi Carl Froch, fost campion mondial WBC (28 victorii, 2 înfrângeri). Celebrul canal american ar prefera un meci între român şi ”veteranul” Bernard Hopkins (47 ani, 52 de victorii, 5 eşecuri, 2 egaluri), campion WBC la categoria grea uşoară, sau între Bute şi Andre Ward, campionul WBA şi WBC la supermijlocie (25 victorii, 13 prin KO). Showtime consideră că un meci Bute - Froch nu ar fi fezabil economic. Ward a declarat deja că nu intenţionează să boxeze cu Bute deocamdată şi ar accepta un meci doar după ce Bute va lupta cu un adversar de primă mână, precum Froch sau Andre Dirrell. Totuşi, Showtime ar putea încerca să îl forţeze pe Ward să accepte un meci cu Bute înainte, în cazul în care influentul canal cu plată va pune la bătaie suficienţi bani. În altă ordine de idei, Hopkins este dispus să urce în ring cu Bute, dacă i se va oferi oportunitatea. Singurul obstacol este acela că WBC a hotărât ca Hopkins să îi acorde revanşa lui Chad Dawson.

NEPOTUL LUI AYRTON SENNA, PILOT LA WILLIAMS F1

Pilotul brazilian Bruno Senna va concura în sezonul 2012 al Campionatului Mondial de Formula 1 pentru echipa Williams, la care îl va înlocui pe conaţionalul său Rubens Barrichello, a anunţat ieri team-ul britanic. Senna este nepotul fostului triplu campion mondial Ayrton Senna, care a decedat pe 1 mai 1994, în timp ce conducea un monopost Williams-Renault la Marele Premiu al statului San Marino. Brazilianul în vârstă de 28 de ani îl va avea coechipier la Williams pe venezueleanul Pastor Maldonado. În 2011, Senna a pilotat pentru Lotus-Renault după ce l-a înlocuit în timpul sezonului pe germanul Nick Heidfeld. Bruno Senna şi coechipierul său, rusul Vitali Petrov, au fost nevoiţi la finalul ediţiei trecute a CM de Formula 1 să le cedeze locurile finlandezului Kimi Raikkonen şi francezului Romain Grosjean.