HALEP, ÎNVINSĂ ÎN PRIMUL TUR LA AUSTRALIAN OPEN

Constănţeanca Simona Halep (nr. 50 WTA) a fost eliminată încă din primul tur la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Jucătoarea în vârstă de 20 de ani a cedat surprinzător în faţa argentiniencei Paula Ormaechea (189 WTA), jucătoare venită din calificări, cu 1-6, 6-3, 5-7. Şi Victor Hănescu (nr. 90 ATP) a fost eliminat, după ce a pierdut în runda inaugurală, cu 2-6, 1-6, 2-6, în faţa germanului Tobias Kamke (nr. 98 ATP). Pentru prezenţa pe tabloul principal la Melbourne, Halep şi Hănescu au obţinut câte un cec în valoare de 20.000 de dolari. În schimb, Monica Niculescu (nr. 32 WTA şi cap de serie nr. 31) a acces în turul secund, după ce a trecut cu 5-7, 6-0, 6-3, de franţuzoaica Alize Corne (85 WTA). Prin calificarea în turul al doilea, Niculescu şi-a asigurat un cec în valoare de 33.300 de dolari şi 100 de puncte WTA. În faza următoare, românca va evolua tot împotriva unei jucătoare din Franţa, Pauline Parmentier (nr. 70 WTA), care a învins-o pe rusoaica Alla Kudriavţeva (nr. 108 WTA), cu 6-3, 5-7, 6-3.

NICULESCU RĂMÂNE ÎN TOPUL WTA

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a rămas cel mai bine clasată jucătoare din România în ierarhia WTA dată publicităţii ieri. Niculescu se menţine pe locul 32, cu 1.725 de puncte. Ea este urmată de Irina-Camelia Begu (locul 41, în staţionare, cu 1.327p), Simona Halep (locul 50, în urcare şapte poziţii, cu 1.152p), Sorana Cîrstea (locul 59, în urcare o poziţie, cu 1.031p) şi Alexandra Dulgheru (locul 61, în urcare cinci poziţii, cu 994p). La dublu, tot Niculescu este jucătoarea din România cel mai bine clasată, pe locul 47, fiind urmată de Begu (locul 57), Dulgheru (locul 60) şi Cîrstea (locul 64). Primele trei poziţii în ierarhia WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Caroline Wozniacki (Danemarca) 7.485p, 2. Petra Kvitova (Cehia) 7.290p, 3. Victoria Azarenka (Belarus) 6.865p.

HĂNESCU A COBORÂT PE LOCUL 90 ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul Victor Hănescu a coborât două poziţii şi se află pe locul 90, cu 600 de puncte, în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, în timp ce Adrian Ungur a se menţine pe locul 116, cu 501p. În primii 300 de jucători se mai află doi români, Marius Copil, care a coborât un loc, de pe 217 pe 218, cu 225p, şi Victor Crivoi, care se menţine pe poziţia 237, cu 199p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău şi-a păstrat locul 13, cu 4.310p.

EŞEC PENTRU POLOIŞTII ROMÂNI ÎN PRIMUL MECI LA CE

Naţionala de polo a României a pierdut, ieri, meciul de debut la Campionatul European care se desfăşoară la Eindhoven (Olanda), 7-10 cu Croaţia. Pentru tricolori au marcat Georgescu 2, Iosep, Ghiban, Buşilă, Kadar şi Radu. Astăzi, de la ora 17.00, în al doilea meci pe care îl vor juca la CE, România va întâlni Spania. Din Grupa B mai fac parte Serbia, Muntenegru şi Germania. Ocupantele locurilor 1-9 vor obţine dreptul de a participa la turneul de calificare la Jocurile Olimpice de la Londra, turneu care se va desfăşura în aprilie, la Edmonton (Canada).

STÎNGĂ ŞI... GHINIONUL

Antrenorul naţionalei masculine de handbal, Vasile Stîngă, a declarat ieri, la revenirea în ţară după meciul cu Belarus, pierdut cu 23-28, în urma căruia prima reprezentativă a ratat calificarea în play-off-ul CM, că echipa sa avut ghinion la Minsk, dar a recunoscut faptul că handbaliştii tricolori au comis multe greşeli. Totuşi, tehnicianul spune că această echipă, uşor îmbunătăţită, este capabilă de a realiza performanţe. Stîngă a reafirmat că va demisiona, aşa cum a promis în cadrul Comisiei Tehnice a Federaţiei Române Handbal. Printre posibilii înlocuitori se numără Eliodor Voica (Ştiinţa Bacău), Vlad Caba (HC Odorhei) şi Constantin Ştefan, actualul antrenor principal al campioanei României, HCM Constanţa.

PRIMELE SURPRIZE LA CE DE HANDBAL MASCULIN

Duminică, în Serbia, au avut loc primele partide de la Campionatul European de handbal masculin. Surprizele şi-au făcut loc încă din prima zi, când s-au înregistrat următoarele rezultate: Serbia - Polonia 22-18 şi Danemarca - Slovacia 30-25 (Grupa A); Suedia - Macedonia 26-26 şi Germania - Cehia 24-27 (Grupa B). Ieri, în primele meciuri ale zilei, am consemnat următoarele rezultate: Franţa - Spania 26-29 (Grupa C) şi Norvegia - Slovenia 28-27 (Grupa D). Aseară, după închiderea ediţiei, au avut loc alte două partide: Ungaria - Rusia (Grupa C) şi Croaţia - Islanda (Grupa D).

DRUMUL SPRE SUPER BOWL

Aşa cum am anticipat, Giants a fost capabilă să treacă de campioana en titre - Green Bay Packers! NY Giants a reuşit marea surpriză a play-off-ului NFL, eliminând echipa care a dominat cu autoritate sezonul regulat (o singură înfrângere în 16 partide). Şi asta în ciuda faptului că Packers a jucat pe propria arenă, pe un frig pătrunzător - cu care gazdele sînt obişnuite! Giants, campioană a NFL în 2008, va disputa finala conferinţei cu 49-ers, echipă care - spre deosebire de Packers (care avea o apărare modestă) - are cea mai bună apărare din NFL. Al doilea meci de duminică s-a încheiat cu victoria scontată a “vulturilor”, Ravens trecând de Texans mult mai uşor decât o arată scorul final. Toate rezultatele din runda a doua a play-off-ului NFL: San Francisco 49-ers - New Orleans Saints 36-32 (NFC); New England Patriots - Denver Broncos 45-10 (AFC); Baltimore Ravens - Houston Texans 20-13 (AFC); Green Bay Packers - New York Giants 20-37 (NFC). Finalele conferinţelor sunt programate duminică: New England Patriots - Baltimore Ravens (AFC) şi San Francisco 49-ers - New York Giants (NFC).