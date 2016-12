SĂGEATA NĂVODARI ÎNCEPE PREGĂTIRILE PENTRU RETUR

Clasată pe locul secund în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal la finalul primei părţi a campionatului, Săgeata Năvodari se reuneşte astăzi în vederea reluării pregătirilor pentru retur. Confruntată cu probleme financiare, echipa pregătită de Constantin Gache este ultima dintre grupările de pe litoral din eşalonul secund care începe antrenamentele. Prima şedinţă de pregătire este programată azi, de la ora 15.00, la stadionul din Năvodari.

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa organizează în lunile ianuarie şi februarie ediţia 2012 a Campionatului Judeţean de fotbal în sală. Echipele care doresc să participe se pot înscrie la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 13.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0241/613.533 şi 0721/028.663. Meciurile vor avea loc în Sala Sporturilor din Techirghiol.

CUPA DE IARNĂ LA FOTBAL-TENIS

Clubul Eden organizează Cupa de Iarnă la fotbal-tenis, competiţie care se va desfăşura în sala din bd-ul Aurel Vlaicu nr. 70. Echipele vor fi formate din trei jucători, iar loturile din şase jucători. Înscrierile se fac la sediul clubului sau la numerele de telefon 0241/58.58.85, 0720/50.22.60 şi 0723/33.72.29.

MUTU, GOLURILE 100 ŞI 101 ÎN SERIE A

Atacantul echipei AC Cesena, Adrian Mutu, a marcat, duminică, golul său cu numărul 100 Serie A, reuşind să deschidă scorul în partida cu formaţia Novara, scor 3-1, din etapa a 18-a a campionatului Italiei. Mutu a înscris în minutul 20 după un corner al Cesenei şi o bâlbâială în defensiva Novarei. Mutu şi-a trecut în cont şi golul cu numărul 101 în Serie A, în minutul 39, din penalty. În vârstă de 33 de ani, Mutu a marcat în Serie A 16 goluri pentru Hellas Verona, 18 pentru FC Parma, şapte pentru Juventus Torino, 54 pentru AC Fiorentina şi şase pentru Cesena. Mutu este pe locul 10 în topul celor mai buni marcatori în activitate din Italia.

A MURIT CAROL CREINICEANU

Fostul fotbalist al echipei Steaua Bucureşti, Carol Creiniceanu, a decedat sâmbătă noapte, la Lupeni, la vârsta de 73 de ani, după o lungă suferinţă. „A avut mari probleme de sănătate şi a suferit foarte mult în ultima vreme. Este o mare pierdere pentru noi”, a declarat Mihai Basarab, fostul preşedinte al clubului Minerul Lupeni. Carol Creiniceanu s-a născut pe 1 februarie 1939, la Lupeni, şi a jucat pe postul de extremă stânga. A debutat la Minerul Lupeni, apoi s-a transferat la Steaua în 1961, antrenorul Ştefan Onisie dorindu-l foarte mult la echipă. S-a retras din activitate la finalul sezonului 1970-1971.

ZIE DIABATE, PREZENTAT LA DIJON

Fundaşul Zie Diabate, transferat de Dinamo Bucureşti la Dijon, a fost prezentat oficial la gruparea franceză sâmbătă seară, înainte de meciul de pe teren propriu cu Evian Thonon, din etapa a 20-a a campionatului Franţei, scor 3-1. Alături de Diabate a fost prezentat publicului şi Gael Kakuta, fotbalist împrumutat de la Chelsea. Diabate (23 de ani) a semnat un contract pe trei ani şi jumătate cu gruparea franceză, care a plătit 500.000 de euro pentru transfer.

ALLEGRI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU MILAN

Antrenorul Massimiliano Allegri şi-a prelungit contractul cu AC Milan cu doi ani, până în 2014, a anunţat clubul italian. Allegri, campion al Italiei în 2011, după primul său sezon la Milan, anunţase zilele trecute că s-a înţeles de principiu în privinţa prelungirii contractului, negocierile continuând doar pe tema salariului. Potrivit presei italiene, Allegri dorea un salariu de 3 milioane de euro, iar oferta clubului era de 2,5 milioane. AC Milan nu a precizat în comunicat care va fi salariul antrenorului.

GATTUSO ARE DIN NOU PROBLEME LA OCHI!

Mijlocaşul echipei AC Milan, Gennaro Gattuso, care a ratat o mare parte a actualului sezon din cauza unor probleme la ochi, suferă de miastenie oculară şi va mai sta departe de teren o perioadă, a anunţat clubul italian. „Ca urmare a unei forme de gripă contractată la Dubai, Gattuso a suferit o evoluţie a patologiei preexistente”, se arată într-un comunicat al grupării din Milano. Miastenia se manifestă printr-o slăbiciune musculară. Gennaro Gattuso a suferit, în septembrie, o leziune la al şaselea nerv cranian, care controlează mişcările ochiului. El a jucat doar două meciuri în acest sezon, în Supercupa Italiei (august 2011) şi în amicalul cu Paris Saint-Germain (4 ianuarie).

MARADONA, OPERAT LA DUBAI DE PIETRE LA RINICHI

Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona va fi operat, duminică, la Dubai, de pietre la rinichi, a anunţat conducerea clubului Al-Wasl, din Emiratele Arabe Unite, informează cotidianul As. „Maradona a fost internat în spital, după ce a suferit complicaţii cauzate de pietrele la rinichi. El urmează să fie operat în această seară şi va fi externat mâine”, a anunţat clubul arab pe Twitter. Conform presei locale, Maradona a apărut foarte obosit la conferinţa de presă de după meciul cu Al Ahli de sâmbătă şi cerea tot timpul apă.

DRUMUL SPRE SUPER BOWL

Dominaţia gazdelor continuă în play-off-ul NFL, primele două partide din runda a doua încheindu-se cu victorii ale echipelor gazdă: San Francisco 49-ers - New Orleans Saints 36-32 (NFC) şi New England Patriots - Denver Broncos 45-10 (AFC). Deşi pornea cu şansa a doua, 49-ers a reuşit să învingă pe Saints într-un meci cu un final de infarct, cu trei touchdown-uri în ultimele două minute! A fost un final ca la baschet, nu ca la fotbal american, cu răsturnări de scor şi cu trei touchdown-uri în două minute, în condiţiile în care pentru a înscrie un touchdown îţi trebuie cam trei-patru minute în mod normal! Dar finalul meciului de la San Francisco n-a fost unul normal şi cea de-a doua favorită la titlul NFL şi-a luat adio de la play-off. Al doilea meci de sâmbătă n-a avut istoric, cea mai bună echipă din AFC trecând fără probleme de revelaţia primei runde a play-off-ului. Aseară s-au disputat alte două partide din runda a doua a play-off-ului: Baltimore Ravens - Houston Texans şi Green Bay Packers - New York Giants.