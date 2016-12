HAMBURG ŞI-A CONCEDIAT ANTRENORUL

Campioana Germaniei la handbal masculin şi adversara HCM-ului în Grupa C a Ligii Campionilor, HSV Hamburg, a decis să-i rezilieze contractul tehnicianului suedez Per Carlen. Conducerea clubului fost nemulţumită de cele patru înfrângeri suferite în primele 17 etape de campionat, în urma cărora Hamburg ocupă doar locul 3 în Bundesliga. În Liga Campionilor, Hamburg este deja calificată în optimile de finală, având şapte victorii după primele şapte etape. Carlen venise la conducerea lui Hamburg în vara lui 2011, înlocuindu-l pe Martin Scwalb, tehnicianul care a adus titlul şi a trecut în funcţia de preşedinte la Hamburg.

ABSENŢE IMPORTANTE LA CE DE HANDBAL MASCULIN

La Campionatul European de handbal masculin care se va desfăşura în perioada 15-29 ianuarie, în Serbia, nu vor participa doi dintre marii handbalişti ai momentului, islandezul Ofaffur Stefansson şi polonezul Slawomir Szmal, ambii având probleme la genunchi. În vârstă de 38 de ani, Stefansson este un inter dreapta care evoluează pentru campioana Danemarcei AG Copenhaga, dar în cariera sa a mai trecut pe la Rhein-Neckar Lowen, Ciudad Real (triplu câştigător al Ligii Campionilor, 2006, 2008 şi 2009) şi Magdeburg (Cupa EHF în 1999 şi 2001 şi Liga Campionilor în 2002). Portarul echipei KS Vive Targi Kielce, Slawomir Szmal, 33 ani, a mai evoluat în carieră pentru Rhein-Neckar Lowen, SK Kronau, Wisla Plock şi KS Warszawianka.

DJOKOVIC S-A IMPUS LA ABU DHABI

Sârbul Novak Djokovic, liderul ieharhiei ATP, a încheiat anul 2011 cu o victorie, câştigând, sâmbătă, finala turneului demonstrativ de tenis “Mubadala” de la Abu Dhabi. Djokovic a trecut, cu 6-2, 6-1, de spaniolul David Ferrer şi a intrat în posesia premiului de 250.000 de dolari. În meciul pentru locul 3 din cadrul turneului, spaniolul Rafael Nadal l-a învins, cu 6-1, 7-5, pe elveţianul Roger Federer.

SERENA WILLIAMS, MAI INTERESATĂ DE ALTE ACTIVITĂŢI

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams a declarat, luni, că nu i-a plăcut niciodată să facă sport, în ciuda faptului că are 13 victorii în turnee de Grand Slam şi 14 sezoane petrecute în circuitul WTA. „Nu mi-a plăcut niciodată să fac sport şi nu am înţeles niciodată cum am ajuns sportivă”, a declarat campioana americană aflată la turneul de la Brisbane. „Nu-mi place să mă antrenez, nu-mi place activitatea fizică. Dacă am vreo activitate care cere să stau jos sau care include shopping, sunt excelentă. Nu am o dragoste prea mare pentru tenis, dar sunt în circuit”, a spus Serena, adăugând apoi: „Însă nu pot trăi fără asta”. Jucătoarea în vârstă de 30 de ani a mai spus că se pregăteşte să scurteze sezonul 2012, la fel ca în 2011, deoarece se simte obosită. „Vreau să pot face alte lucruri care îmi plac. Cred că aşa îmi păstrez motivaţia”, a declarat ea. Fost număr 1 mondial, în prezent pe 12, Serena Williams a câştigat 39 de titluri la simplu şi 20 la dublu. Ea nu şi-a ascuns niciodată plăcerea pentru alte activităţi: şedinţe foto, shopping, design de modă, acţiuni umanitare, emisiuni televizate şi apariţii în seriale.

PROBLEME PENTRU BM ANTEQUERRA

Echipa spaniolă de handbal masculin, BM Antequerra, la care evoluează şi internaţionalul român Dan Savenco, traversează mari probleme financiare. Clubul iberic are un deficit de 600.000 euro pe anul 2011, la care se vor adăuga alţi 200.000 euro până la jumătatea acestui an. În urmă cu câteva luni, conducerea clubului a negociat cedarea drepturilor federative către clubul Malaga CF, dar fără succes. BM Antequerra se află pe locul 15 (penultimul) în Asobal Liga, cu 7 puncte.

ANTRENORUL BARCELONEI, OPERAT PE CORD

Antrenorul formaţiei FC Barcelona, Xaxi Pascual, în vârstă de 43 de ani, a fost oferat chiar înainte de Anul Nou o operaţie pe cord din cauza unei disfuncţionalităţi a valvei aortice. Site-ul clubului catalan anunţă că antrenorul este în afara oricărui pericol, dar că recuperarea va dura minim o lună, perioadă în care campioana Europei va fi pregătită de antrenorul secund.