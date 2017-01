Astra și FC Steaua, eliminate din UEL

Joi seară, Astra Giurgiu și FC Steaua București au fost eliminate în play-off-ul UEFA Europa League, ratând calificarea în grupele competiției. În manșa retur, Astra a cedat în Olanda, scor 0-2 (Van Der Linden 80, Mühren 85), în disputa cu AZ Alkmaar, astfel că victoria echipei din Giurgiu obținută în tur, scor 3-2, nu a fost suficientă. În Norvegia, FC Steaua București s-a impus cu scorul de 1-0 (Adi Popa 53) în confruntarea cu Rosenborg Trondheim, dar înfrângerea din tur, scor 0-3, a fost decisivă în stabilirea formației care va evolua în grupe.

Prima etapă în Liga a VI-a la fotbal

Duminică, 30 august, se vor disputa partidele din cadrul primei etape a Ligii a VI-a la fotbal. Programul meciurilor este următorul - SERIA SUD, ora 11.00: Viitorul Mereni - Trophaeum Adamclisi, Olimpia Constanța - AS Bărăganu, Sport Prim Oltina - Viitorul II Cobadin; ora 14.00: Inter Ion Corvin - Fulgerul Chirnogeni, Luceafărul Amzacea - CS II Agigea, AS Independența - Marmura Deleni, AS Ciocârlia - AS Carvăn; SERIA NORD, ora 11.00: Pescărușul Gârliciu - Steaua Speranței Siliștea, Dunaris Topalu - Pescarul Ghindărești, Sportul Tortoman - Dunărea Ciobanu; ora 14.00: Spicul Horia - Voința Cochirleni, Ulmetum Pantelimon - Viitorul Târgușor, Viitorul Cuza Vodă - Înfrățirea Cogealac.

Optimi de finală în Cupa de Vară la minifotbal

Programul partidelor din optimile de finală ale Cupei de Vară la minifotbal - duminică, 30 august, ora 17.30: City Constanța - Arka, ora 18.30: Black Sea - FC Jucătorii, ora 21.00: Macu Roșu - Gen Team, ora 22.00: Real Constanța - Săgeata Stejaru; luni, 31 august, ora 18.00: Top Fluid - Chimpex, ora 22.30: Auto Garaje - Triumf; miercuri, 2 septembrie, ora 18.30: VDT Construct - FC Făgetului, ora 19.30: Libra - Amicii. În privința sezonului 2015-206 al Campionatului Național de Minifotbal, organizatorii au anunțat faptul că luni, 31 august, de la ora 19.00, se va desfășura ședința tehnică pentru stabilirea regulamentului. Mai sunt și patru locuri disponibile, astfel că cei interesați să participe la viitorul campionat sunt așteptați la ședință.

Lotul Ungariei pentru partidele cu România şi cu Irlanda de Nord

Federaţia Ungară de Fotbal a anunţat, vineri, pe site-ul oficial, lotul primei reprezentative pentru meciurile cu România şi cu Irlanda de Nord, programate la 4 şi 7 septembrie, în preliminariile Campionatului European din 2016.

Lotul convocat de selecţionerul Bernd Storck este următorul - portari: Gabor Kiraly (Haladas), Adam Bogdan (Liverpool), Denes Dibusz (Ferencvaros); fundaşi: Attila Fiola (Academia Puskas), Endre Botka (Honved Budapesta), Roland Juhasz (Videoton FC), Vilmos Vanczak (FC Sion), Adam Lang (Videoton FC), Tamas Kadar (Lech Poznan), Richard Guzmics (Wisla Cracovia), Leandro (Ferencvaros), Predrag Bosnjak (Haladas); mijlocaşi: Akos Elek (Changchun Yatai), Adam Nagy (Ferencvaros), Daniel Tozser, Adam Bodi (DVSC-Teva), Zoltan Gera (Ferencvaros), Zsolt Kalmar (RB Leipzig); atacanţi: Zoltan Stieber (Hamburger SV), Gergo Lovrencsics (Lech Poznan), Nemanja Nikolics (Legia Varşovia), Adam Szalai (Hoffenheim), Tamas Priskin (Slovan Bratislava), Balazs Dzsudzsak (Bursaspor), Krisztian Nemeth (Sporting Kansas City). România va întâlni Ungaria, la Budapesta, la 4 septembrie, de la ora 21.45. Echipa Ungariei va juca apoi împotriva Irlandei de Nord, la 7 septembrie, la Belfast.

Lotul Greciei pentru meciurile cu Finlanda şi România

Selecţionerul Greciei, Kostas Tsanas, a anunţat, vineri, lotul de 24 de jucători pentru meciurile cu Finlanda şi România, din preliminariile Campionatului European din 2016. Cei 24 de jucători convocaţi sunt - portari: ​​Orestis Karnezis, Stefanos Kapino, Markos Vellidis; fundaşi: Loukas Vyntra, Vasilis Torosidis, Stelios Kitsiou, Kyriakos Papadopoulos, Sokratis Papastathopoulos, Kostas Manolas, Vangelis Moras, Jose Cholebas, Kostas Giannoulis; mijlocaşi: Alexandros Tziolis, Andreas Samaris, Panagiotis Tachtsidis, Thanos Petsos, Panagiotis Kone, Sotiris Ninis, Kostas Fortounis, Ioannis Fetfatzidis; atacanţi: Vangelis Platellas, Konstantinos Mitroglou, Nikos Karelis, Christos Aravidis. Vasilis Torosidis nu poate evolua în meciul cu Finlanda, fiind suspendat.

Bayer Leverkusen l-a achiziţionat pe Kampl

Gruparea Bayer Leverkusen a anunţat, vineri, achiziţionarea mijlocaşului sloven Kevin Kampl, de la Borussia Dortmund, care a semnat un contract pe cinci sezoane. De asemenea, Bayer Leverkusen a anunţat şi transferul atacantului sud-coreean Heung-min Son la gruparea Tottenham Hotspur. Atacantul va evolua cu numărul 7 la echipa engleză şi a semnat un contract pe cinci sezoane.

Domingos Paciencia a fost demis de la APOEL Nicosia

Tehnicianul portughez Domingos Paciencia a fost demis de la conducerea echipei APOEL Nicosia, a anunţat, vineri, clubul cipriot, pe site-ul oficial. În vârstă de 46 de ani, Paciencia a preluat echipa la 21 mai şi a condus-o în opt partide. APOEL Nicosia a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor, fiind eliminată, în play-off, de FC Astana.