FRF a lansat Liga Elitelor U19 și U17

Federația Română de Fotbal (FRF) a lansat, ieri, Liga Elitelor pentru fotbalul juvenil, care va aduna la start, pentru fiecare categorie de vârstă, cele mai bune 24 echipe din țară, împărțite în câte două serii geografice. Sâmbătă vor debuta cele două competiții, la categoriile de vârstă Under 19 și Under 17, sub sloganul „Creștem fotbalul românesc”. În plus, în Liga Elitelor U17 vor evolua și echipele celor două centre regionale de excelență de la Timișoara și Tg. Mureș. Prin aceste două competiţii de elită ale fotbalului juvenil, FRF face un nou pas spre dezvoltarea fotbalului juvenil și creșterea numărului de practicanți, din cadrul obiectivului strategic nr. 1 - calificarea echipei naţionale la toate cele trei turnee finale CE 2016, CM 2018, CE 2020, parte a Planului Strategic pentru Dezvoltarea Fotbalului din România 2015-2020, aprobat în martie 2015 de Adunarea Generală a FRF.

Liga Campionilor, play-off, manșa retur

Rezultatele înregistrate miercuri seară, în manșa retur din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal - „League Route”: Bayer Leverkusen - Lazio Roma 3-0 - în tur: 0-1, FC Bruges - Manchester United 0-4 - în tur: 1-3 și CSKA Moscova - Sporting Lisabona 3-1 - în tur: 1-2; „Champions Route”: APOEL Nicosia - FC Astana 1-1 - în tur: 0-1 și Partizan Belgrad - BATE Borisov 2-1 - în tur: 0-1.

Messi, cel mai frumos gol al sezonului precedent în competiţiile UEFA

Lionel Messi, atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, a marcat cel mai frumos gol al sezonului precedent în competiţiile UEFA, în urma votului care a avut loc pe site-ul oficial al forului european. Golul marcat de Messi în meciul cu Bayern Munchen din Liga Campionilor a fost ales de 39 la sută dintre participanţii la vot ca fiind cel mai frumos al sezonului 2014-2015 în competiţiile europene. Pe podium s-au clasat Cristiano Ronaldo (Real Madrid), cu 24% din voturi, și Aaron Ramsey (Arsenal Londra), cu 9% din voturi. Numărul total de votanți a fost de 507.478.

Ter Stegen, parada sezonului 2014-2015

Portarul german Marc Andre ter Stegen a reușit parada sezonului trecut în competiţiile UEFA, în urma votului care a avut loc pe site-ul oficial al forului european. Portarul Barcelonei a fost votat pe site-ul UEFA de 28 la sută dintre participanţii la vot. În partida retur dintre FC Barcelona și Bayern Munchen, Ter Stegen a intervenit miraculos la mingea șutată de atacantul polonez Robert Lewandowski. Ter Stegen i-a depășit pe conaționalul său Manuel Neuer (Bayern Munchen), care a primit 20% din voturi, pentru o paradă realizată în meciul cu AS Roma, din grupele Ligii Campionilor, și pe italianul Gianluigi Buffon (Juventus Torino), care a totalizat tot 20 la sută din voturi, pentru intervenția reușită în fața brazilianului Dani Alves (Barcelona), din finala Ligii Campionilor. Numărul total de votanți a fost de 239.539.

Lotul Irlandei de Nord pentru partidele cu Insulele Feroe şi Ungaria

Selecţionerul naţionalei Irlandei de Nord, Michael O'Neill, a anunţat lotul pentru partidele cu reprezentativele Insulelor Feroe şi Ungariei, din Grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2016, din care face parte şi reprezentativa României. Cei 26 de jucători convocaţi sunt - portari: Carroll (Notts County), McGovern (Hamilton), Manus (St. Johnstone); fundaşi: Hughes (Melbourne City), Baird (Derby County), McAuley (West Bromwich Albion), Evans, McNair (ambii Manchester United), Cathcart (Watford), Ferguson (Newcastle United), McLaughlin (Fleetwood Town), Hodson (MK Dons); mijlocaşi: Davis (Southampton), Brunt (West Bromwich Albion), Evans (Blackburn Rovers), Norwood (Reading), McCourt (Luton Town), Dallas (Leeds United), Reeves (MK Dons); atacanţi: Lafferty (Norwich City), Magennis (Kilmarnock), Grigg (Wigan Athletic), McGinn (Aberdeen FC), Ward (Nottingham Forest), Lavery (Sheffield Wednesday), Lia Boyce (Ross County). Irlanda de Nord va întâlni Insulele Feroe, în deplasare, la 4 septembrie, iar trei zile mai târziu va juca, pe teren propriu, cu Ungaria. După disputarea a şase etape din Grupa F, Irlanda de Nord se află pe locul 2, cu 13 puncte, pe prima poziţie aflându-se România, cu 14 puncte.

Thiago Alcantara şi-a prelungit contractul cu Bayern Munchen

Mijlocaşul spaniol Thiago Alcantara şi-a prelungit contractul cu echipa Bayern Munchen pentru încă două sezoane, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2019, a anunţat site-ul oficial al clubului german. „Suntem fericiţi că Thiago Alcantara a decis să rămână la Bayern Munchen pe o perioadă lungă. Este un jucător tânăr şi este important pentru viitorul clubului”, a declarat Karl-Heinz Rummenigge, preşedintele grupării bavareze. Internaţionalul spaniol în vârstă de 24 de ani a fost achiziţionat de Bayern Munchen în vara anului 2013, de la FC Barcelona.

Juventus Torino l-a cedat gratis pe Fernando Llorente

Atacantul spaniol al echipei Juventus Torino, Fernando Llorente, a fost cedat gratis la formaţia FC Sevilla. Internaţionalul spaniol a efectuat, ieri, vizita medicală şi va semna un contract pe patru sezoane cu FC Sevilla. În vârstă de 30 de ani, Llorente a fost achiziţionat de Juventus în vara anului 2013, după ce îşi încheiase contractul cu Athletic Bilbao.