Ultimul petrolier românesc, la vânzare

Petrolierul Histria Topaz, una dintre ultimele şase nave de transport maritim sub pavilion românesc, va fi scos la vânzare de Petrom, pentru cel puţin 3,5 milioane de dolari. Anunţul făcut de OMV Petrom şi Navexim a apărut la rubrica de mică publicitate dintr-un ziar central, cu specificarea că vânzarea se va face, în 10 octombrie, prin licitaţie cu strigare la sediul Petrom din portul Constanţa, conform Money.ro. Cei care vor să participe la licitaţie trebuie să achite o taxă de 500 de dolari, iar documentele de participare trebuie depuse la sediul companiei din port. Histria Topaz este una dintre ultimele nave de transport maritim care se mai află sub pavilion românesc din cele peste 300 care compuneau flota României înainte de Revoluţie. Pe lângă petrolier, România mai are şi feriboturile Eforie şi Mangalia, RO-RO-urile (nave de transport autovehicule) Sammarina A şi M, precum şi cargoul Albatros. Histria Topaz are o capacitate de transport de 40.000 tdw (tone deadweight) şi o lungime de 190 de metri, fiind construită în 1987 la Şantierul Naval Constanţa.