Ultimul premiu al regretatei Diana Cheregi

Nu de puţine ori, lucrurile puse de cineva în mişcare în timpul vieţii îşi arată roadele abia după ce respectiva persoană nu mai este printre noi, amplificând sentimentele cauzate de dispariţia acesteia. În aceste zile, lumea teatrului din Constanţa resimte şi mai mult pierderea actriţei şi pedagogului Diana Cheregi, după ce studenţii pregătiţi de ea, de la clasa de Actorie, anul III al Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, s-au întors acasă cu Diploma de excelenţă a celei de-a doua ediţii a Galei Instituţiilor de Arte, care a avut loc la Braşov. Evenimentul, organizat de Asociaţia Meridiane Socio-Culturale, prin Centrul Cultural Virtual „Artist pentru artă”, a reunit sute de participanţi din toate colţurile ţării, reprezentanţi ai peste 20 de instituţii culturale (facultăţi, licee, organizaţii, trupe etc.). Printre ei s-au numărat şi studenţii Flavia Călin, Alida Lelia Ionescu, Dumitru Viziteu, de la clasa regretatei lect. univ. dr. Diana Cheregi şi a asist. univ. dr. Clara Ghiuvelechian. Ei au fost însoţiţi de Geta Răvdan - student anul I, secţia Artele spectacolului coregrafie a Facultăţii de Artă. „Este primul an când participăm la acest eveniment. Decizia de a merge la Braşov a fost luată de lect. univ. dr. Diana Cheregi, care a şi montat spectacolul cu care studenţii s-au prezentat: un fragment din piesa de teatru „Ursul”, scrisă de celebrul dramaturg rus Anton Pavlovici Cehov. Este un ultim premiu obţinut de Diana Cheregi”, a declarat decanul Facultăţii de Artă, lect. univ. dr. Daniela Hanţiu. Studenţii-actori au impresionat juriul Galei Instituţiilor de Arte prin interpretarea antrenantă şi dinamică. „Evoluţia tinerilor este aplaudată la scenă deschisă la fiecare apariţie, iar conducerea facultăţii promovează viitoarele talente la diferite evenimente naţionale şi internaţionale. Facultatea este o pepinieră a teatrelor, precum şi a altor instituţii culturale de prestigiu. Universitatea „Ovidius” îşi îmbogăţeşte palmaresul premiilor, iar studenţii ne onorează cu distincţii în toate domeniile de interes”, a declarat rectorul universităţii constănţene, prof. univ. dr. Tiberius Epure. Actriţa Diana Cheregi a venit pe lume pe 15 iunie 1949. În 1972 a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale“ din Bucureşti, profesând, timp de un an, la Teatrul din Botoşani. Din 1973, Diana Cheregi s-a dedicat întru totul scenei constănţene, unde a interpretat roluri memorabile în comedii, drame, tragedii antice, spectacole de teatru-dans. Din 1998 s-a dedicat învăţământului, fiind membru fondator al Facultăţii de Arte Constanţa.