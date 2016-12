Ultimul rol al lui Larry Hagman

Larry Hagman, cunoscut în toată lumea graţie rolului J.R. din serialul „Dallas”, îşi schimbase preferinţele în ceea ce priveşte personajele pe care le interpretează. Anul trecut, înainte să moară, starul american a mai jucat într-un singur rol, cel al unui simplu angajat dintr-un supermarket care împarte mostre de produse clienţilor din magazin. Într-unul dintre episoadele show-ului televizat care se bazează pe principiul camerei ascunse, Larry Hagman încearcă să promoveze un sos de barbecue, în timp ce poartă o bonetă transparentă pe cap. La un moment dat, actorul este aproape dat de gol de către unul dintre clienţii supermarketului, care îl recunoaşte. O femeie în vârstă pare să îl asocieze pe Larry Hagman cu personajul din Dallas, însă acesta rămâne neimpresionat şi ridică din umeri la expresia femeii, încercând să îşi ducă la capăt rolul cu brio. „Nu aş lucra aici dacă eu aş fi J.R.”, încearcă să se scuze Larry Hagman.

Serialul bazat pe principiul camerei ascunse se numeşte „I Get that a Lot / Mi se spune des” urmează să debuteze în SUA săptămâna aceasta. Prodcătorul acestui show televizat, Eric Schotz, a vorbit despre felul în care a lucrat cu Larry Hagman pe parcursul câtorva episoade. „Hagman a fost actorul perfect pentru acel rol. Am avut, cu ajutorul lui, doza necesară de amuzament şi celebritate, astfel încât destui oameni să îl recunoască”, a declarat acesta.

Larry Hagman a fost actor, producător şi regizor de film. Cel mai celebru rol al său este J. R. Ewing din serialul TV „Dallas”. Episodul „Who Shot JR?”, în traducere Cine l-a împuşcat pe JR, difuzat în 1980, a rămas până în zilele noastre unul dintre programele de televiziune cu cea mai mare audienţă din lume, iar serialul „Dallas”, difuzat în 13 sezoane între anii 1978 şi 1998, a avut o popularitate uriaşă pe plan mondial. Larry Hagman a murit la vârsta de 81 de ani pe data de 23 noiembrie 2012.