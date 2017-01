Ultimul roman al lui Arthur C. Clarke, publicat la patru luni după moartea sa

“The Last Theorem”, ultimul roman al scriitorului de literatură SF Arthur C. Clarke, va apărea în librării, la patru luni de la moartea autorului, potrivit ediţiei online a publicaţiei “The Independent”. Drepturile cărţii “The Last Theorem” au fost cumpărate de editura HarperCollins în schimbul unei sume cu cinci zerouri, la începutul acestui an. Din cauza bolii de care suferea Clarke, cartea a fost finalizată de celebrul autor de romane SF Frederik Pohl, care, asemenea lui Clarke, deţine un premiu Grand Master acordat de Uniunea Scriitorilor de Science Fiction şi Fantasy din America.

Romanul vorbeşte despre planurile extratereştrilor de a pune stăpînire pe rasa umană, un student obsedat de ultima teoremă a lui Fermat, o campanie de bombardare a Naţiunilor Unite şi despre o altă previziune a lui Clarke, lifturile spaţiale. Conceptul de lift spaţial implică un cablu uriaş la o altitudine orbitală, cablu pe care pot fi folosite lifturi cu ajutorul electromagnetismului. “De multe ori, lumea mă întreabă cînd cred că va fi construit primul lift spaţial”, a declarat Clarke în ultimul său interviu. “Răspunsul meu este în zece ani, cînd lumea se potoleşte din rîs”. Într-un discurs pe care l-a ţinut în Palatine, Illinois, Frederik Pohl a spus că tensiunile dintre Tigrii Tamili şi guvernul din Sri Lanka au fost o importantă sursă de inspiraţie pentru roman. “Cînd eu şi Arthur eram într-un turneu de lecturi în Japonia, acum 30 de ani, el verifica mereu ştirile, deoarece luptele se desfăşurau din ce în ce mai aproape de şcoala lui de scufundări de pe coasta Sri Lankăi”, a spus Pohl. “Nu poţi scrie Science Fiction într-un vacuum. Nu poţi ignora că lucrurile acestea există”. Pohl a mai arătat că boala şi lipsa de inspiraţie l-au făcut pe Arthur C. Clarke să îi ceară ajutorul. “Arthur mi-a spus că s-a trezit într-o dimineaţă şi nu a ştiut cum să scrie niciuna dintre cărţile pentru care avea deja contract. Poveştile îi zburaseră pur şi simplu din cap”. Cu schiţa poveştii şi cîteva notiţe, Pohl a scris romanul după viziunile şi ideile lui Clarke, timp de doi ani. “Tot ce este în roman este ori ceva sugerat de el, ori ceva ce a scris, ori ceva ce am discutat cu el”, a adăugat Pohl. Directorul editorial HarperCollins, Chris Smith, a declarat că editura a fost foarte încîntată că a cîştigat drepturile cărţii. “Toată lumea era conştientă de faptul că Arthur a declarat că aceasta va fi ultima sa carte, probabil pentru că ştia că sănătatea sa se şubrezeşte din cauza sindromului post-poliomielită, care l-a afectat zeci de ani”, a mai adăugat Pohl.

Autor al cărţii care l-a inspirat pe Stanley Kubrick pentru “2001: o odisee spaţială”, Clarke a încetat din viaţă pe 19 martie, într-un spital din Sri Lanka, la vîrsta de 90 de ani, după ce a fost internat în mai multe rînduri pentru insuficienţă respiratorie. Scriitorul de literatură SF, care şi-a dorit, de asemenea, să poată obţine dovada existenţei extratereştrilor şi care milita pentru utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi, trăia de 30 de ani într-un scaun cu rotile, din cauza unei poliomelite de care suferea din copilărie.