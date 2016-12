Ultimul semnal de alarmă al echipelor constănțene

12:56:20 / 17 Aprilie 2015

ce comedie

am citit presa externa si am vazut ca si presedintele lui bayern munchen frantz bekenbauer faca anticamera la primarul munchenului sa ii aprobe bugetul lui bayern , si cel al lui real madrid la fel cica discuta cu presedintele CJ Madrid sa ii dea bani sa termine campionatul . Abramovici cica la stadionul Stamford Bridge va deschide o spalatorie si niste depozite sa sustina pe chelsea . am auzit ca si la handbal presdintii de la kiel si hamburg sunt in discutii avansate cu primariile si consiliile judetene . in urmatoarele sedinte li se vor aproba bugetele . presedintii din romania ce rol au ?? sa ia bani de la bugetul local ?? nu trebuie sa atraga fonduri si din privat (sponsorizari ) . cred ca asa presedinte ar fi oricine . ii dai banii si el dupa aia face ce vrea . treziti-va oameni buni la realitate ca de aia nu avem spitale . faci un spital unde salvezi vietiile a mii de oameni decat sa bagi 1 mil euro la sport . spitalul ramane , sportul e trecator . hai sa discutam de realitati . intre timp am auzit ca si steaua si gigi becali asteapta bugetul de la primarie . a discutat cu oprescu . ce comedie