Ultimul sezon din „Dexter“

Difuzarea ultimului sezon din serialul „Dexter” a început duminică în SUA, iar protagonistul Michael C. Hall s-a confesat în paginile publicaţiei „Entertainment Weekly”. „Am o vedere de ansamblu asupra sfârşitului”, arată actorul care interpretează de opt ani personajul principal, un ucigaş în serie. „Sunt foarte mulţumit de această perioadă şi aştept să văd cum va fi viaţa fără Dexter”, adaugă acesta. Actorul de 42 de ani, care a fost unul din interpreţii principali ai serialului de mare succes „Six Feet Under / Sub pământ S.R.L.”, a mai precizat: „Nu am făcut niciun fel de presiuni asupra sfârşitului. Nu mă gândesc să scriu serialul, dar discut despre felul în care îl văd pe Dexter, cine este, de unde vine. Există mulţi care îmi spun ce se va întâmpla cu el. Particip la întreg procesul”. Sara Colleton, producătoarea serialului, consideră că unii vor fi, inevitabil, dezamăgiţi de deznodământul unui serial atât de vizionat. „Ştim că, orice am face, mulţi nu vor fi mulţumiţi de sfârşitul lui Dexter”, este convinsă aceasta.