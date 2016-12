Ultimul suspect pentru atentatele de la Boston, capturat

Jokar Ţarnaev, tânărul de 19 ani suspectat a fi autorul atentatului de la maratonul din Boston, a fost arestat vineri seară, la finalul unei lungi urmăriri. Fratele lui mai mare, de asemenea suspectat a fi responsabil pentru acest atac criminal, a murit în noaptea de joi spre vineri, într-un schimb de focuri cu poliţia. ”E capturat!!! Vânătoarea s-a terminat. Teroarea a luat sfârşit. Şi dreptatea a prevalat. Suspectul a fost arestat”, a reacţionat, într-un mesaj postat pe Twitter, poliţia din Boston. Jokar Ţarnaev a fost reperat de forţele de ordine sub prelata ce acoperea o barcă parcată în grădina unei case din Watertown, lângă Boston. După un schimb de focuri în care tânărul ar fi fost rănit, potrivit presei americane, poliţia a procedat cu o precauţie extremă pentru a-l interpela. Cel mai mare dintre cei doi fraţi, Tamerlan Ţarnaev, de 26 de ani, fusese ucis după o urmărire dramatică cu poliţia, la Watertown, în timpul căreia au fost trase circa 200 de focuri de armă. Autorităţile au cerut, vineri, locuitorilor din Boston să stea acasă şi să nu deschidă nimănui. Transportul în comun a fost oprit, magazinele şi şcolile închise. Trenurile nu circulau între New York şi Boston. În timpul urmăririi din noaptea de joi spre vineri, cei doi fraţi au aruncat mai multe dispozitive explozive în poliţişti. Ei au ucis, de asemenea, un poliţist de 26 de ani în maşina sa, în campusul MIT din Cambridge, între Boston şi Watertown. Cei doi fraţi sunt bănuiţi că au detonat, luni, două bombe artizanale, la un interval de câteva secunde, în apropierea liniei de sosire a maratonului anual din Boston. Atentatul a făcut trei morţi şi circa 180 de răniţi.

Tamerlan Ţarnaev a petrecut şase luni, în 2012, în Daghestan şi Cecenia, iar analiştii cred că această deplasare a jucat un rol esenţial în decizia lui de a comite atentatele. FBI îl interogase pe Tamerlan Ţarnaev în 2011, la solicitarea Rusiei. Interogatoriul nu a produs informaţii clare, astfel că dosarul a fost clasat, a explicat o sursă din FBI. Însă membri ai Congresului şi-au exprimat preocuparea în legătură cu modul în care FBI a gestionat acest dosar, în contextul în care Rusia probabil ceruse verificarea legăturilor cu medii islamiste separatiste, înaintea deplasării tânărului în Daghestan. Cecenia şi Daghestanul sunt republici ruse unde există o puternică insurgenţă separatistă islamistă împotriva Rusiei. Cei doi tineri provin dintr-o familie rusă originară din Cecenia. Ei au fost şcolarizaţi în Daghestan, înainte de a se muta în SUA.

INAMIC COMBATANT Jokar Ţarnaev este în stare gravă, fiind rănit la gât şi la limbă şi neputând vorbi. Agenţii de poliţie nu i-au citit drepturile constituţionale în momentul arestării, autorităţile invocând o excepţie de la regulament, din cauza riscului la adresa siguranţei publice, relatează CNN. Un senator american a cerut însă ca suspectul să fie considerat ”inamic combatant”, chiar dacă acesta este cetăţean american. Anchetatorii FBI speră să îl interogheze cât mai curând pe Jokar Ţarnaev. Părinţii celor doi sunt sceptici în legătură cu implicarea lor în acest act terorist, relatează CNN. ”Li s-a făcut o înscenare”, a declarat Anzor Ţarnaev, tatăl celor doi, care locuieşte în republica rusă Daghestan. Acesta a mai adăugat că fiii săi nu erau în stare să omoare nici măcar o muscă. ”În mod clar este o înscenare”, a spus şi Zubeidat Ţarnaeva, mama celor doi. Aceştia aveau asupra lor şase bombe, un pistol şi o puşcă, în timpul urmăririi din noaptea de joi spre vineri care s-a soldat cu moartea lui Tamerlan Ţarnaev, conform poliţiei.

Insurgenţii separatişti din Caucazul rusesc neagă orice implicare în atentatele din Boston, conform unui comunicat postat pe site-ul Kavkazcenter.com. ”Insurgenţii din Caucaz nu efectuează operaţiuni militare împotriva SUA. Noi luptăm doar împotriva Rusiei”, a anunţat comandantul rebeliunii din Daghestan.

CONDOLEANŢE DE LA PUTIN Preşedintele rus, Vladmir Putin, a dialogat telefonic cu Barack Obama, cei doi preşedinţi luându-şi angajamentul de a continua eforturile comune de combatere a terorismului, ca urmare a exploziilor de la maratonul din Boston, informează ”New York Daily News”. Putin şi-a exprimat condoleanţele în numele poporului rus, pentru persoanele decedate în atacurile din Boston, în timp ce Obama a lăudat ajutorul preşedintelui rus acordat în zilele de după atacul din Boston.

Preşedintele cecen, Ramzan Kadârov, consideră că educaţia primită în SUA este de vină pentru activitatea teroristă a fraţilor Ţarnaev, transmite ”The Weekly Standard”. ”Orice încercare de a face o legătură între Cecenia şi fraţii Ţarnaev - în caz că sunt vinovaţi - este inutilă. Ei au crescut în SUA, iar atitudinile şi credinţele lor s-au format acolo. Este nevoie să căutăm rădăcinile acestui rău în America. Întreaga lume trebuie să lupte împotriva terorismului - noi ştim asta mai bine decât oricine altcineva. Sperăm ca toţi cei afectaţi să se însănătoşească şi plângem împreună cu americanii”, a spus preşedintele Kadârov.

STUPEFACŢIE TOTALĂ Familia şi prietenii lui Tamerlan şi Djokar Ţarnaev au reacţionat cu surprindere şi repulsie la aflarea presupusei implicări a acestora în atentate. ”Ne-au făcut de râs familia şi întreaga etnie cecenă”, a declarat pentru presă Ruslan Ţarni, unul dintre unchii suspecţilor. Ţarni, care a spus că nu mai vorbea cu nepoţii săi de ani buni, din cauza unei dispute familiale, a cerut iertare familiilor celor trei morţi şi celor 176 de răniţi de la Boston. Djokar Ţarnaev, născut în Kârgâzstan, la 22 iulie 1993 şi devenit cetăţean american la 11 septembrie 2012, era foarte popular printre colegii de liceu, partenerii de activităţi extraşcolare şi vecinii din Cambridge, unde locuiau cei doi fraţi. Toată lumea afişează aceeaşi surprindere şi susţine că tinerilor le plăcea sportul şi că nu li se cunoştea vreo afiliere politică sau religioasă. Ashraful Rahman, care era coleg cu Djokar la cursurile de lupte, a dat asigurări că tânărul era un om de treabă, liniştit şi mentor al altor tineri care făceau lupte greco-romane. ”Era un tip absolut normal, ca orice copil american. Era inteligent, simpatic”, l-a apărat Peter Payack, unul dintre antrenorii săi de la şcoala publică Cambridge Rindge and Latin School. Larry Aaronson, fost profesor de istorie la acest colegiu şi care îl cunoştea pe Djokar, a apreciat că ”actele sale sunt complet opuse caracterului său”. La rândul său, Luis Vázquez, care îl cunoştea pe fratele mai mare, şi-a amintit că Tamerlan era un băiat amabil, pasionat de box. Maret Ţarnaev, mătuşă a celor doi, care trăieşte în Canada, a cerut dovezi că nepoţii săi sunt vinovaţi şi a acuzat serviciile secrete americane că le-au întins o cursă, pentru a rezolva cazul. Nici sora celor doi suspecţi nu-şi poate explica ce a fost în capul fraţilor ei, pe care i-a descris drept doi oameni minunaţi şi inteligenţi. Alina Ţarnaeva, care locuieşte în West New York, statul New Jersey, a spus că nu şi-ar fi imaginat niciodată aşa ceva despre cei doi fraţi ai ei.

CONFUZIE REGRETABILĂ Fiind îngrijorat de confuzia între Cecenia, de unde sunt originari suspecţii din Boston şi Cehia, al cărei ambasador la Washington este, Petr Gandalovic a considerat că este necesar să clarifice că este vorba de două entităţi foarte diferite. ”Am remarcat cu îngrijorare o confuzie nefericită pe reţelele sociale în privinţa acestui subiect, înainte ca suficiente informaţii să apară asupra originii celor doi suspecţi în cazul atentatului de la maratonul din Boston” susţine ambasadorul. În limba engleză, asemănarea dintre ceh (czech) şi cecen (chechnyan) poate duce la confuzie. ”Republica Cehă şi Cecenia sunt două entităţi foarte diferite. Republica Cehă este o ţară din Europa Centrală, Cecenia face parte din Federaţia Rusă”, a adăugat diplomatul. ”Aşa cum a amintit şi preşedintele ceh, Milos Zeman, într-un mesaj adresat lui Barack Obama, Republica Cehă este un partener activ şi de încredere al SUA în lupta împotriva terorismului”, a concluzionat acesta.