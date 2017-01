Ultimul test pentru tricolori

Absentă de la ultimele turnee finale ale marilor competiţii fotbalistice, naţionala României se pregăteşte pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2012. Reprezentativa pregătită de Victor Piţurcă va susţine un ultim test de verificare înaintea debutului oficial al campaniei de calificare, întâlnind în această seară, de la ora 21.45 (în direct la Antena 1), naţionala Sloveniei, pe stadionul “Stozice” din Ljubljana. Întâlnirea este cu atât mai importantă, cu cât selecţionerul a decis să renunţe la mai mulţi jucători obişnuiţi ai convocărilor la lot, anunţând că formula de start din această seară va fi apropiată cu cea din meciul cu Estonia.

„Sper ca testul cu Slovenia să fie edificator, dar lucrurile se schimbă tot timpul la naţională, situaţia depinde de multe lucruri şi este bine să ai mai mulţi jucători în vizor. S-ar putea ca echipa folosită cu Slovenia să înceapă şi meciul cu Estonia. M-am gândit şi la echipa de start, ce rezerve să introduc. În funcţie de evoluţie mă voi decide pentru meciul cu Estonia. Jocurile de la începutul campaniei sunt cu echipe mai slabe din punct de vedere valoric, nu cu Olanda sau Turcia, dar cu Estonia este imperios necesar să câştigăm ca să avem şanse de calificare la CM 2014”, a avertizat Piţurcă. Printre pariurile selecţionerului se numără Gicu Grozav, atacantul de la Petrolul Ploieşti, care ar putea să preia rolul lui Adrian Mutu la echipa naţională. „Sunt încă nou la echipa naţională şi o să dau totul. Sper să devin un veteran al lotului, chiar dacă acum sunt cel mai tânăr jucător din echipă. Mai am mult până să devin o certitudine şi ştiu că în ultima perioadă nu am avut un randament bun la club. Am avut şi ghinionul să nu marchez, dar va ieşi soarele şi pe strada mea”, a spus Grozav. Formaţia probabilă: Lobonţ - Papp, Chiricheş, V. Găman, Raţ - Bourceanu, C. Lazăr - Torje, Grozav, Cr. Tănase - Marica.